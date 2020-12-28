Зеленский имеет право отстранить Тупицкого от должности судьи КС, - "слуга народа" Вениславский

Офис Генпрокурора сообщил по почте о подозрении главе Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому. Кроме того, прокуратура просит президента Владимира Зеленского отстранить его от исполнения обязанностей главы КС. Представитель президента в КС Федор Вениславский утверждает, что у главы государства есть такое право, и он может им воспользоваться на законных основаниях.

Об этом Вениславский рассказал в комментарии РБК-Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Есть статья Уголовного процессуального кодекса, которая предусматривает возможность отстранения лица, назначенного президентом, от занимаемой должности на время досудебного расследования. Глава государства издает указы на основании Конституции и законов Украины. В данном случае Уголовный процессуальный кодекс является законом, и президент в полном соответствии с этим законом имеет право отстранить господина Тупицкого от должности судьи КСУ", - объяснил он.

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Вениславский указывает, что особые гарантии судей КСУ от уголовного преследования касаются только возможности их задержания и ареста. Эти действия возможны только с согласия большинства судей Конституционного Суда.

"Что касается процедуры отстранения, то она регламентируется только УПК, так что тут нет противоречий", - подчеркнул представитель Зеленского.

Как сообщалось, 28 декабря Тупицкий не явился в Офис Генпрокурора. Ему сообщили по почте о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо неправдивых показаниях свидетеля. Кроме того, Офис Генпрокурора направил президенту Украины ходатайство "об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца". В КС заявили, что Тупицкий не явился в Офис Генпрокурора по уважительной причине и не намерен уклоняться.

24 декабря стало известно, что глава КС Тупицкий вызван в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий. "Слуга народа" Янченко заявила, что производство против главы КС Тупицкого открыли за обман суда и давление на свидетеля. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил: "Тупицкий не может быть главой КС. Перезагрузка суда должна начаться именно с этого".

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.