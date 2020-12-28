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Новости Конституционный кризис
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Зеленский имеет право отстранить Тупицкого от должности судьи КС, - "слуга народа" Вениславский

Зеленский имеет право отстранить Тупицкого от должности судьи КС, -

Офис Генпрокурора сообщил по почте о подозрении главе Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому. Кроме того, прокуратура просит президента Владимира Зеленского отстранить его от исполнения обязанностей главы КС. Представитель президента в КС Федор Вениславский утверждает, что у главы государства есть такое право, и он может им воспользоваться на законных основаниях.

Об этом Вениславский рассказал в комментарии РБК-Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Есть статья Уголовного процессуального кодекса, которая предусматривает возможность отстранения лица, назначенного президентом, от занимаемой должности на время досудебного расследования. Глава государства издает указы на основании Конституции и законов Украины. В данном случае Уголовный процессуальный кодекс является законом, и президент в полном соответствии с этим законом имеет право отстранить господина Тупицкого от должности судьи КСУ", - объяснил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тупицкий не явился в Офис Генпрокурора: уведомление о подозрении отправили ему по почте

Вениславский указывает, что особые гарантии судей КСУ от уголовного преследования касаются только возможности их задержания и ареста. Эти действия возможны только с согласия большинства судей Конституционного Суда.

"Что касается процедуры отстранения, то она регламентируется только УПК, так что тут нет противоречий", - подчеркнул представитель Зеленского.

Как сообщалось, 28 декабря Тупицкий не явился в Офис Генпрокурора. Ему сообщили по почте о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо неправдивых показаниях свидетеля. Кроме того, Офис Генпрокурора направил президенту Украины ходатайство "об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца". В КС заявили, что Тупицкий не явился в Офис Генпрокурора по уважительной причине и не намерен уклоняться.

24 декабря стало известно, что глава КС Тупицкий вызван в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий. "Слуга народа" Янченко заявила, что производство против главы КС Тупицкого открыли за обман суда и давление на свидетеля. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил: "Тупицкий не может быть главой КС. Перезагрузка суда должна начаться именно с этого".

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.

Автор: 

Зеленский Владимир (20525) КС (2248) Тупицкий Александр (234) Вениславский Федор (268)


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Топ комментарии
+19
К трускавецкой школе економики подьехала трускавецкая школа права)
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28.12.2020 14:03
+12
Ну да
И Татарова он уже ТОЖЕ отстранил..., т.к. имеет право
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28.12.2020 14:01
+11
Зеленский имеет право отстранить Тупицкого от должности судьи КС, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 6158
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28.12.2020 14:02
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Тезис из готовящейся речи потерпевшего:

Зеленский имеет право отстранить Тупицкого от должности судьи КС, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 3656
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28.12.2020 14:00 Ответить
Ну да
И Татарова он уже ТОЖЕ отстранил..., т.к. имеет право
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28.12.2020 14:01 Ответить
Кожен чоловік має право..но не кожен імпотент зможе цім правом скористатися!
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28.12.2020 17:08 Ответить
Зеленский имеет право отстранить Тупицкого от должности судьи КС, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 6158
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28.12.2020 14:02 Ответить
Зеленский имеет право отстранить Тупицкого от должности судьи КС, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 650
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28.12.2020 14:03 Ответить
К трускавецкой школе економики подьехала трускавецкая школа права)
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28.12.2020 14:03 Ответить
Одну траву курать
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28.12.2020 15:35 Ответить
Ермак не будет против?
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28.12.2020 14:06 Ответить
Ахха. Не даёт КС вам, соросятам, распродать землю, и таким образом избежать дефолта. Абидна, да ?
И бежать вам некуда. Повесит вас сержант Пиночетенко на ближайших каштанах.
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28.12.2020 14:06 Ответить
ЧТО значит Зеля имеет право отстранить Тупицкого, потому что он его назначил?!

Главу КС выбирали сами судьи КС.
Или эти выборы были фикцией и Тупицкого приказал, в нарушение закона, назначить Зеля?

Сентябрь 2019 года.

"Конституционный суд Украины на специальном пленарном заседании во вторник уволил председателя КС Наталью Шапталу с должности судьи этого суда, а также избрал нового председателя КС и зампредседателя, которыми стали судьи Александр Тупицкий и Сергей Головатый соответственно.



В пресс-службе напомнили, что в соответствии с п.6 ст.33 закона "О Конституционном суде Украины" председатель КС избирается на специальном пленарном заседании только на один трехлетний срок тайным голосованием."

https://interfax.com.ua/news/general/613783.html


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28.12.2020 14:06 Ответить
Це значить, що представник Найнікчемнішого у КСУ такий самий видатний юрист, як і сам Найнікчемніший...
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28.12.2020 14:13 Ответить
Тупицкий назначен судьей КС по квоте Президента Украины.
А значит закон Украины, который гласит о том, что президент Украины имеет право отстранять тех, кого назначил на время проведения расследования - распространяется и на Тупицкого.
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28.12.2020 14:44 Ответить
Отстранить не с должности главы КС, а с должности судьи КС, разумеется.
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28.12.2020 14:45 Ответить
То есть, еще один стопроцентный кадр ЗЕдента.
В данном случае Зеля поднимает на уши всю свою рать, роют вдоль и поперек законодательство, чтобы убрать Тупицкого, но упорно не увольняет рыга-антимайдановца Татарова, хотя с Татаровым процедура увольнения элементарна по сравнению с Тупицким.
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28.12.2020 14:52 Ответить
А я согласен по поводу Татарова - это зашквар Зели, от которого ему не отмыться.
Но зачем вы в статье про Тупицкого переключаете фокус на Татарова? Тут полно статей, темой которых есть именно Татаров.
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28.12.2020 15:45 Ответить
Эти две истории про одно и то же, кадровую политику.
Зеля ведет себя по отношению к своим назначенцам не по принципам справедливости, о которых он кривлялся в сериальчике, хрипел со сцены на стадионе, а по шкурным интересам, своим личным и своих кураторов.
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28.12.2020 15:55 Ответить
Ну - Тупицкий не его назначенец, его Янукович еще назначил в КС, он пробыл в КС всю каденцию Порошенко и снять его не просто.
Так что это далеко не одно и тоже.
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28.12.2020 15:57 Ответить
Так а я о чем? Тупицкого снять непросто, но Зеля упорствует, а Татарова, простого ЕГО назначенца, даже отстранить не хочет, не говоря уже об увольнении.
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28.12.2020 16:14 Ответить
Мухи - отдельно, котлеты - отдельно.
Я уже написал, что согласен про Татарова, но тут статья про Тупицкого, о чем мы спорим и зачем вы продолжаете пихать этого Татарова?
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28.12.2020 18:03 Ответить
Татарова, конечно, необходимо сажать, но Конституционный Кризис создал Тупицкий - он сейчас враг государства номер 1.
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28.12.2020 18:05 Ответить
Уже объяснила вьіше.
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28.12.2020 18:21 Ответить
Это не объяснение, а перевод стрелок.
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28.12.2020 19:23 Ответить
Это ваша субъективное мнение.
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28.12.2020 19:26 Ответить
А вы тут разве когда-либо что-то, кроме своего субъективного мнения высказывали?
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28.12.2020 19:27 Ответить
Только свое. Мнение отдельно взятьіх личностей, которьім не нравятся мои комментьі, не влияет на их содержание.
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28.12.2020 19:30 Ответить
Именно. Мы все тут выражаем свое личное субъективное мнение. И потому писать, что "это ваше субъективное мнение" - даже как-то глупо.
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28.12.2020 19:31 Ответить
Нет. Это констатация. Есть люди, согласньіе со мной.
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28.12.2020 19:36 Ответить
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28.12.2020 23:14 Ответить
С чем связан приступ радости?
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28.12.2020 23:35 Ответить
Кто вам сказал, что это радость? Вы просто иногда смешны.
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28.12.2020 23:38 Ответить
А вьі не иногда нудньі в отстаивании своих ошибочньіх суджений.
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28.12.2020 23:40 Ответить
* суждений

Смарт так и норовит исправить на украинский язьік. Молодец.
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28.12.2020 23:43 Ответить


Кто бы говорил.
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28.12.2020 23:47 Ответить
Вас и в этот раз неоднократно ткнули в нормьі законодательства, которьіе опровергают ваши утверджения. Все, что вам остается, "интеллектуально" тьікать в смайльі.
Аргументов-то больше нет...
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28.12.2020 23:52 Ответить
Однократно тыкнули, причем ен меня лично - конкретно о том, что отстранение судьи в связи с расследование регулируется отдельной статьей закона. И я сразу же признал свою неправоту - и даже написал об этом вам, хотя вы никаких норм законодательтва не приводили.
А вы только что меня оболгали, в связи с чем я вас и поздравляю.
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29.12.2020 00:02 Ответить
Несколько человек в обсуждении показьівали вам нормьі законов, но вьі долго упорствовали, утверждая, что судьи КС ничем не отличаются от других граждан. Все комментьі на месте.
На этом можно прекращать прения.
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29.12.2020 00:10 Ответить
Несколько человек приводили не те нормы закона, рассказывая чушь про Конституцию и о том, что судью нельзя просто так уволить. При том, что об увольнении вообще речь не идет.

Единственный кто привел правильную статью 155-1 - https://censor.net/ru/user/422931. И после того, как я прочитал его пост - сразу признал свою неправоту.
Так что да, комменты на месте - можете проверить. Не путайте только реальный пруф с чушью.
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29.12.2020 02:02 Ответить
То есть, категорически утверждая подобное, вы были неправы:

"Тем более, что Венцеславский прав - Тупицкий назначен в КС президентом Украины, а значит может быть отстранен президентом Украины на время расследования от обязанностей судьи КС. Согласно законов Украины."

https://censor.net/ru/comments/locate/3239411/0192148f-2***-72f9-acfa-1579d39f0465
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29.12.2020 09:08 Ответить
"вы были неправы:"

Я так и написал
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29.12.2020 13:18 Ответить
Маладец.
А сам почему не искал инфу по теме?
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29.12.2020 14:09 Ответить
Ви праві, пане, це не одне і те саме. Це різні історії про єдине подвійне донце так званого президента. Саме на цьому наголосила ваша опонентка. Але ви помилково відстоюєте своє бачення суті питання, за яким відсторонення Татарова і відсторонення Тупицького потрібно розділяти. Можна було б погодитись із вами, що ці події стосуються різних посад, якби не одне "але". Мова йде про той самий орган влади, і про того самого керівника, що є суб'єктом прийняття рішення. Тож вельми обгрунтованим для розуміння ситуації є не лише розгляд голих фактів, а й обставини у яких ці факти виникли.
Різниця у відношенні Зеленського до Татарова і до Тупицького проста. Татаров потрібен зашкварному на посаді, а Тупицький - відстороненим. Ба більше, Тупицький потрібен відстороненим або, принаймні, заляканим самому Татарову, який діє як проксі Портнова. І саме у планах Портнова варто шукати джерело політичної, а не конституційної, як ви помилково вважаєте, кризи. Оскільки справа обертається саме навколо спроби Портнова отримати політичні важелі через створення залежного конституційного суду. Зеленський є маріонеткою, що переходить з рук у руки ділків, які просувають власні далекосяжні плани. І, безумовно, обидва кейси прямо впливають на те, чи можливо очікувати у майбутньому подолання постпортновського правового свавілля.
Зважаючи на це, справа стосується не того, яку особисту думку ви маєте стосовно двох, начебто, різних відсторонень, а того, що Зеленський виявляє набагато гірші вади, порівняно із тими, що він дорікав попереднику. Бажаєте і досі закривати на це очі? - Ваше право. На слизькій каменистій дорозі, якою рухається країна, не обов'язково дивитись під ноги. Гірше не буде.
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29.12.2020 13:08 Ответить
Не будь тупішим за представника Зєлєнского,читай закони.Зеленський не може ні усунути з посади голови КСУ,ні з посади судді КСУ.Це і є принцип розділення повноважень гілок влади.
Зеленський має право відсторонити Тупицького від посади судді КС, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 6226
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28.12.2020 17:48 Ответить
Пздц...нам конче потрібно змінювати закони, бо суддівська мафія дала собі право творити будь-які злочини проти держави і ніяк за це не відповідати.
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28.12.2020 19:25 Ответить
Суда каторава нету.

Шайка никаво и никем не уполномоченая испрала сипе пахана.
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28.12.2020 19:12 Ответить
При чем, как говорили в Трускавце, это можно сделать через Фейсбук!
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28.12.2020 14:10 Ответить
Стаття 149.
Незалежність і недоторканність судді Конституційного Суду України гарантуються Конституцією і законами України.
Вплив на суддю Конституційного Суду України у будь-який спосіб забороняється.
Без згоди Конституційного Суду України суддю Конституційного Суду України не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Суддю Конституційного Суду України не може бути притягнуто до відповідальності за голосування у зв'язку з ухваленням Судом рішень та надання ним висновків, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку.
Держава забезпечує особисту безпеку судді Конституційного Суду України та членів його сім'ї.
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28.12.2020 14:12 Ответить
Якщо КСУ йде проти держави України - держава повинна мати можливість цей КС відстроронити.
На безпеку цих покидьків і їх лічинок поки що ніхто не посягає, але до цього може дійти, якщо не вирішити цю кризу зараз.
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28.12.2020 14:40 Ответить
Читай Конституцию.
Интереснейшая книжица.
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28.12.2020 14:42 Ответить
В Конституции не предусмотрены все возможные случаи - в часности - не предусмотрена государственная измена КС. А значит в таком случае решение кризиса должно быть политическим.
Тем более, что Венцеславский прав - Тупицкий назначен в КС президентом Украины, а значит может быть отстранен президентом Украины на время расследования от обязанностей судьи КС. Согласно законов Украины.
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28.12.2020 14:48 Ответить
Читай выше.
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28.12.2020 14:50 Ответить
Читай сам выше - судьи КС не являются неподвласными Уголовному Кодексу Украины - такого в Конституции нет - есть, что его нельзя арестовывать - н так никто и не предлагает его пока арестовывать - запрета на отстранение судьи КС в Конституции нет.
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28.12.2020 15:47 Ответить
В данном случае нужно мнение юристов-конституционалистов, а не просто писателей с форумов. Если в законе ОТДЕЛЬНО прописаны варианты именно для судей КС, то вполне возможно, именно они и применимы к судьям КС.
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28.12.2020 16:27 Ответить
Не прописаны в УПК отдельно варианты для отстранения судей КС.
Не надо путать временное отстранение с прекращением полномочий - это абсолютно разные понятия.
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28.12.2020 18:02 Ответить
Ну шо, новую методичку уже получило?
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30.12.2020 10:42 Ответить
Выдасц маляву "Предъявителю сяво бумахеря дать у зуб, еси будет возбухать".
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28.12.2020 19:14 Ответить
Зеленский имеет право отстранить Тупицкого от должности/ Борьба еврейско-нанайского мальчиков в цирке Коломойского, его буратин.
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28.12.2020 14:18 Ответить
Це всерівно що голова радгоспу з райцентру усуне суддю районного суду. Шановні є Конституція де зазаначено в статті 149 1. Повноваження судді Конституційного Суду України припиняються у разі:
1) закінчення строку його повноважень;
2) досягнення ним сімдесяти років;
3) припинення громадянства України або набуття ним громадянства іншої держави;
4) набрання законної сили рішенням суду про визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним;
5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього за вчинення ним злочину;
6) смерті судді Конституційного Суду України.

Президент не має права звільнняти суддів КС суду він може тільки ініціювати розслідування, за результатьами якого п.5 буде виненсено Судом вирок за вчинений злочин. Так записано в КС українського розливу, Тож будьте ласкаві пани виконойте те, що по написували.
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28.12.2020 14:20 Ответить
А тут про звільняти ніхто і не каже - мова за відсторонення, а не про звільнення.
КС пішов проти України, інтереси якої КС повинен захищати, з якого ж ляда Україна має його захищати?
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28.12.2020 14:43 Ответить
Все вірно, але такого терміну як відсторонення судді (це типу як в Чілі хунта Піночета відсторонила разом з ЦРУ президента Альєнде? Чи як в Афгані вбивство КДБ Аміна ?) в КС України немає. Є припинення повноважень за злочин відповідно до рішення Суду.
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28.12.2020 14:52 Ответить
"Есть статья Уголовного процессуального кодекса, которая предусматривает возможность отстранения лица, назначенного президентом, от занимаемой должности на время досудебного расследования. "

Судья КС, назначенный по президентской квоте, является лицом, назначенным президентом.
То, что нет отдельного термина "отстранение судьи" ничего не значит.
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28.12.2020 15:50 Ответить
Статья Конституции выше любого закона! Там такого ничего нет. Это зеленые фантазии. Он может растасовывать и вносить квоты кандидатов, а не с бухты-барахты отзывать судей, он не помещик, а они не его крепостные тем боле что это совсем другая ветвь власти. Конституция четко определяет когда судья влип с криминалом его полномочия могут прекратить только по решению Суда ! Бобры сами такое придумали вот пусть, либо меняют Конституцию, либо ее выполняют.
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28.12.2020 17:09 Ответить
Не-не - Конституция важнее любого закона, если этот закон противоречит Конституции.
Если закон не противоречит Конституции - значит закон действует. А в данном случае закон Конституции не противоречит.

"а они не его крепостные тем боле что это совсем другая ветвь власти."

У нас тут прямо противоположная проблема вообще-то - подонки в судейских мантиях потеряли берега и творят антигосударственный беспредел. И необходимо найти управу именно на неуважаемых мерзавцев в судейских мантиях.
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28.12.2020 17:57 Ответить
Концепция изменилась.
Смотри "ПРЯМОЙ".
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30.12.2020 10:44 Ответить
Я не смотрю ТВ.
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30.12.2020 13:07 Ответить
И где ты в КУ нашел про видсторонення? Фамилия не Шариков случайно?
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28.12.2020 15:06 Ответить
В Украине кроме Конституции есть и другие законы - про отстранение есть в Уголовно-процессуальном кодексе.
Где ты нашел, что к судьям КС нельзя применять другие законы, кроме Конституции?
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28.12.2020 15:49 Ответить
Ну шо, новую методичку уже получило?
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30.12.2020 10:42 Ответить
Есип той ссуть исчё хтоп саздал.
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28.12.2020 19:16 Ответить
Тупицкий назначен был Януковичем, а Зе его не убрав показывает, что по нравам Зеленский, как Янукович.
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28.12.2020 14:26 Ответить
питання лише одне- як? в конституції не прописано,а указ президента можна скасувати в кс...
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28.12.2020 14:28 Ответить
Там в КС написано, що президент, ВР, ГПУ може ініціювати розслідування щодо судді і якщо судове рішення набере законну силу за обвинувальним вироком щодо судді, за вчиненним ним злочином, він припинить повноваження в суді. А просто - Здрастє я зелена велика гора з ОПУ вас виганяю тут не пройде. Як казав інопланетянин в Кін дза дза Зеленському - Треба знати...
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28.12.2020 14:43 Ответить
А в Уголовно-процессуальном кодексе написано, что президент имеет право отстранить персону, которую назначил на должность президент, если против этой персоны открыто уголовное дело.
Тупицкий является таковой персоной.
И не надо путать - Коснтитуция указывает, в каких случаях можно прекратить полномочия судьи КС - она никак не регламентирует временное отстранение судьи КС - то есть - не запрещает этого. А раз Конституция этого не запрещает - значит смотрим УПК и действуем по УПК.
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28.12.2020 18:00 Ответить
Це буде така правова країна, де голова районного будинку культури буде звільняти районну суддю, бо посаду у нього перекупив його кум. Отранєнци зєлєніе.
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28.12.2020 18:25 Ответить
Президент - це вам не голова районного будинку культури, йолопе.
Президент - це всенародно обраний ГОЛОВА ДЕРЖАВИ. Йому народ напряму делегував владу, як і Верховній Раді.
А хто такий голова КС? Просто клерк.
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28.12.2020 19:15 Ответить
Правава крайина уже 30 лет шивет бис судов, кроме антикарупссыонава и с фитюлькинай граматай написсяной на пьяну галаву неуполномоченой шоблой запертой на ночь у сараи рыжым алкоголиком.
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28.12.2020 19:20 Ответить
А хто вам сказав, що в Україні з усіх законів є тільки Конституція? І ній багато чого не прописано - і що? Є інші закони, в яких прописано те, чого немає у Конституції. Відсторонення під час проведення слідчих дій щодо особи прописано в УПК України. Конституції це не протирічить, а значит - діє.
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28.12.2020 19:17 Ответить
Зеленський має право відсторонити Тупицького від посади судді КС, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 5870
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28.12.2020 14:29 Ответить
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Есть изящнейший юридический ход в этом вопросе. Он у всех перед глазами. Но люди привыкшие "решать и башлять" думать не умеют.Вся юридическая рать Зеленского - Вениславский\Татаров\Портнов не придумала ничего лучше в вопросе отстранения главы КСУ Тупицкого, как использовать ст. 154. п. 3 УПК Украины "Питання про відсторонення від посади осіб, що призначаються Президентом України, вирішується
Президентом України на підставі (..)". Но Тупицкий не просто судья КСУ, он глава КСУ. И в этом статусе может пребывать сколько угодно до решения самого судейского корпуса КСУ. И никакие президентские указы его деятельность как главы КСУ не ограничивают.
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28.12.2020 14:46 Ответить
Да плевать - глава или не глава.
Он - судья, на должность судьи его выдвинул президент, а значит по УПК президент может его отстранить на время провеения следственных действий, а желательно - навсегда. Конституция этого не запрещает.

" в этом статусе может пребывать сколько угодно до решения самого судейского корпуса КСУ"

Чушь. Не должно быть такого, чтобы на открытых врагов Украины, захвативших КСУ, не было никакой законной управы. КСУ при принятии незаконных решений нарушил целый ряд законов и должен за это отвечать.
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28.12.2020 19:20 Ответить
Ага шобла не извесна каво пахана сипе испрала и ложить на усех.
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28.12.2020 19:23 Ответить
ОПа ********** - сборище дебилов и пАдонков
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28.12.2020 15:05 Ответить
Шмаркля не имеет права делать это по многим причинам. Этого не позволяет во-первых конституция Украины.
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28.12.2020 15:17 Ответить
Чушь. В Конституции нет запрета на временное отстранение судьи КС от выполнения обязанностей и нет положения о том, что УПК не распространяется на судей КС.

В Конституции прописан порядок снятия судей с должности - ну так с должности этого мерзавца Тупицкого никто не снимает....пока что.
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28.12.2020 19:22 Ответить
А шо у нас есц кастытуссыя (общественный договор).
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28.12.2020 19:24 Ответить
Зеленский имеет право отстранить Тупицкого от должности судьи КС.
Зеленський має право відсторонити Тупицького від посади судді КС, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 3615
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28.12.2020 15:25 Ответить
а гнойный червь, бесхребетный Вениславский, согласен пойти под суд как соучасник преступлений Зе&C?..
- беспредел зелёной плесени не прекращается уже второй год..
через пару лет вся эта зелёная трясина во главе с чмом болотным будет выть о "политических преследованиях", когда за эксперименты над людьми их возьмут за жопу..
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28.12.2020 15:26 Ответить
Ой, а что это мы так грудью стали на защиту коррупционеров из КС, отменивших антикоррупционную реформу и отменивших любую ответственность судей за судейский беспредел?
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28.12.2020 18:24 Ответить
Сруленд сваих не выдает.
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28.12.2020 19:26 Ответить
не имеет. потому что назначает не президент а ВР. и еще - есть закон о КС
и еще - ни одна статья УПК не предусматривает "отстранения от занимаемой должности" потому что кодекс не может регулировать отношения "работник-работодатель". УПК касается только уголовного процессуального процесса.
власть дурачков и нигилистов
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28.12.2020 16:11 Ответить
Прекрасно, оказывается президент может спокойно уволить главу КСУ, а коррумпированного Сытника не может! Когда и где такое может быть?
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28.12.2020 16:46 Ответить
Уволить не может. Может временно отстранить...теоретически.
А коррумпированность Сытника еще нужно доказать. Если вся его коррумпированность состоит в том, что его угостили в ресторане - это смешно.
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28.12.2020 18:26 Ответить
Закон обязательный для всех! И если уже год, как Сытника внесли в реестр коррупционеров - это факт, то обязательно должны быть и последствия!
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28.12.2020 18:35 Ответить
"Закон обязательный для всех! "
И для судей КС в таком случае тоже? Или эти мерзавцы возомнили себя превыше любого закона?
Не нравится - отменим? Независимость судебной ветви власти не подразумевает безнаказанности судей.

"Сытника внесли в реестр коррупционеров"
Это ниачем. У нас по закону нет никаких реестров коррупционеров - это не более чем чье-то частное развлечение.
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28.12.2020 19:11 Ответить
И потом - глава КСУ у нас по сути главный коррупцмионер, отменивший антикоррупционное законодательство.
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28.12.2020 18:27 Ответить
Венецианка все уже разжевала...и закон президента по главе КСУ исчез!
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28.12.2020 18:40 Ответить
Венецианка разжевала, что постановление КС было принято с громадным количеством серьезных нарушений закона. Это означает, что КС беспредельничает.
Так что если есть хоть какая-то возможность этот КС отстранить, сместить, посадить нахрен, развесить на фонарных столбах - любой этой возможностью нужно пользоваться, ибо КС в его нынешнем составе - это враги Украины.
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28.12.2020 19:13 Ответить
"Корумпований" Ситник наразі очолює єдиний в державі орган, що здатний протистояти який просякнутому кримінальниками і агентами кремля Офісу Президента.
Тож, давайте, й цей приберемо.
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29.12.2020 13:11 Ответить
Клоуни.
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29.12.2020 10:03 Ответить
 
 