Зеленский имеет право отстранить Тупицкого от должности судьи КС, - "слуга народа" Вениславский
Офис Генпрокурора сообщил по почте о подозрении главе Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому. Кроме того, прокуратура просит президента Владимира Зеленского отстранить его от исполнения обязанностей главы КС. Представитель президента в КС Федор Вениславский утверждает, что у главы государства есть такое право, и он может им воспользоваться на законных основаниях.
Об этом Вениславский рассказал в комментарии РБК-Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Есть статья Уголовного процессуального кодекса, которая предусматривает возможность отстранения лица, назначенного президентом, от занимаемой должности на время досудебного расследования. Глава государства издает указы на основании Конституции и законов Украины. В данном случае Уголовный процессуальный кодекс является законом, и президент в полном соответствии с этим законом имеет право отстранить господина Тупицкого от должности судьи КСУ", - объяснил он.
Вениславский указывает, что особые гарантии судей КСУ от уголовного преследования касаются только возможности их задержания и ареста. Эти действия возможны только с согласия большинства судей Конституционного Суда.
"Что касается процедуры отстранения, то она регламентируется только УПК, так что тут нет противоречий", - подчеркнул представитель Зеленского.
Как сообщалось, 28 декабря Тупицкий не явился в Офис Генпрокурора. Ему сообщили по почте о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо неправдивых показаниях свидетеля. Кроме того, Офис Генпрокурора направил президенту Украины ходатайство "об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца". В КС заявили, что Тупицкий не явился в Офис Генпрокурора по уважительной причине и не намерен уклоняться.
24 декабря стало известно, что глава КС Тупицкий вызван в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий. "Слуга народа" Янченко заявила, что производство против главы КС Тупицкого открыли за обман суда и давление на свидетеля. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил: "Тупицкий не может быть главой КС. Перезагрузка суда должна начаться именно с этого".
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.
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И Татарова он уже ТОЖЕ отстранил..., т.к. имеет право
И бежать вам некуда. Повесит вас сержант Пиночетенко на ближайших каштанах.
Главу КС выбирали сами судьи КС.
Или эти выборы были фикцией и Тупицкого приказал, в нарушение закона, назначить Зеля?
Сентябрь 2019 года.
"Конституционный суд Украины на специальном пленарном заседании во вторник уволил председателя КС Наталью Шапталу с должности судьи этого суда, а также избрал нового председателя КС и зампредседателя, которыми стали судьи Александр Тупицкий и Сергей Головатый соответственно.
В пресс-службе напомнили, что в соответствии с п.6 ст.33 закона "О Конституционном суде Украины" председатель КС избирается на специальном пленарном заседании только на один трехлетний срок тайным голосованием."
https://interfax.com.ua/news/general/613783.html
А значит закон Украины, который гласит о том, что президент Украины имеет право отстранять тех, кого назначил на время проведения расследования - распространяется и на Тупицкого.
В данном случае Зеля поднимает на уши всю свою рать, роют вдоль и поперек законодательство, чтобы убрать Тупицкого, но упорно не увольняет рыга-антимайдановца Татарова, хотя с Татаровым процедура увольнения элементарна по сравнению с Тупицким.
Но зачем вы в статье про Тупицкого переключаете фокус на Татарова? Тут полно статей, темой которых есть именно Татаров.
Зеля ведет себя по отношению к своим назначенцам не по принципам справедливости, о которых он кривлялся в сериальчике, хрипел со сцены на стадионе, а по шкурным интересам, своим личным и своих кураторов.
Так что это далеко не одно и тоже.
Я уже написал, что согласен про Татарова, но тут статья про Тупицкого, о чем мы спорим и зачем вы продолжаете пихать этого Татарова?
Смарт так и норовит исправить на украинский язьік. Молодец.
Кто бы говорил.
Аргументов-то больше нет...
А вы только что меня оболгали, в связи с чем я вас и поздравляю.
На этом можно прекращать прения.
Единственный кто привел правильную статью 155-1 - https://censor.net/ru/user/422931. И после того, как я прочитал его пост - сразу признал свою неправоту.
Так что да, комменты на месте - можете проверить. Не путайте только реальный пруф с чушью.
"Тем более, что Венцеславский прав - Тупицкий назначен в КС президентом Украины, а значит может быть отстранен президентом Украины на время расследования от обязанностей судьи КС. Согласно законов Украины."
https://censor.net/ru/comments/locate/3239411/0192148f-2***-72f9-acfa-1579d39f0465
Я так и написал
А сам почему не искал инфу по теме?
Різниця у відношенні Зеленського до Татарова і до Тупицького проста. Татаров потрібен зашкварному на посаді, а Тупицький - відстороненим. Ба більше, Тупицький потрібен відстороненим або, принаймні, заляканим самому Татарову, який діє як проксі Портнова. І саме у планах Портнова варто шукати джерело політичної, а не конституційної, як ви помилково вважаєте, кризи. Оскільки справа обертається саме навколо спроби Портнова отримати політичні важелі через створення залежного конституційного суду. Зеленський є маріонеткою, що переходить з рук у руки ділків, які просувають власні далекосяжні плани. І, безумовно, обидва кейси прямо впливають на те, чи можливо очікувати у майбутньому подолання постпортновського правового свавілля.
Зважаючи на це, справа стосується не того, яку особисту думку ви маєте стосовно двох, начебто, різних відсторонень, а того, що Зеленський виявляє набагато гірші вади, порівняно із тими, що він дорікав попереднику. Бажаєте і досі закривати на це очі? - Ваше право. На слизькій каменистій дорозі, якою рухається країна, не обов'язково дивитись під ноги. Гірше не буде.
Шайка никаво и никем не уполномоченая испрала сипе пахана.
Незалежність і недоторканність судді Конституційного Суду України гарантуються Конституцією і законами України.
Вплив на суддю Конституційного Суду України у будь-який спосіб забороняється.
Без згоди Конституційного Суду України суддю Конституційного Суду України не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Суддю Конституційного Суду України не може бути притягнуто до відповідальності за голосування у зв'язку з ухваленням Судом рішень та надання ним висновків, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку.
Держава забезпечує особисту безпеку судді Конституційного Суду України та членів його сім'ї.
На безпеку цих покидьків і їх лічинок поки що ніхто не посягає, але до цього може дійти, якщо не вирішити цю кризу зараз.
Интереснейшая книжица.
Тем более, что Венцеславский прав - Тупицкий назначен в КС президентом Украины, а значит может быть отстранен президентом Украины на время расследования от обязанностей судьи КС. Согласно законов Украины.
Не надо путать временное отстранение с прекращением полномочий - это абсолютно разные понятия.
1) закінчення строку його повноважень;
2) досягнення ним сімдесяти років;
3) припинення громадянства України або набуття ним громадянства іншої держави;
4) набрання законної сили рішенням суду про визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним;
5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього за вчинення ним злочину;
6) смерті судді Конституційного Суду України.
Президент не має права звільнняти суддів КС суду він може тільки ініціювати розслідування, за результатьами якого п.5 буде виненсено Судом вирок за вчинений злочин. Так записано в КС українського розливу, Тож будьте ласкаві пани виконойте те, що по написували.
КС пішов проти України, інтереси якої КС повинен захищати, з якого ж ляда Україна має його захищати?
Судья КС, назначенный по президентской квоте, является лицом, назначенным президентом.
То, что нет отдельного термина "отстранение судьи" ничего не значит.
Если закон не противоречит Конституции - значит закон действует. А в данном случае закон Конституции не противоречит.
"а они не его крепостные тем боле что это совсем другая ветвь власти."
У нас тут прямо противоположная проблема вообще-то - подонки в судейских мантиях потеряли берега и творят антигосударственный беспредел. И необходимо найти управу именно на неуважаемых мерзавцев в судейских мантиях.
Смотри "ПРЯМОЙ".
Где ты нашел, что к судьям КС нельзя применять другие законы, кроме Конституции?
Тупицкий является таковой персоной.
И не надо путать - Коснтитуция указывает, в каких случаях можно прекратить полномочия судьи КС - она никак не регламентирует временное отстранение судьи КС - то есть - не запрещает этого. А раз Конституция этого не запрещает - значит смотрим УПК и действуем по УПК.
Президент - це всенародно обраний ГОЛОВА ДЕРЖАВИ. Йому народ напряму делегував владу, як і Верховній Раді.
А хто такий голова КС? Просто клерк.
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1343536580963786754 7 мин
Есть изящнейший юридический ход в этом вопросе. Он у всех перед глазами. Но люди привыкшие "решать и башлять" думать не умеют.Вся юридическая рать Зеленского - Вениславский\Татаров\Портнов не придумала ничего лучше в вопросе отстранения главы КСУ Тупицкого, как использовать ст. 154. п. 3 УПК Украины "Питання про відсторонення від посади осіб, що призначаються Президентом України, вирішується
Президентом України на підставі (..)". Но Тупицкий не просто судья КСУ, он глава КСУ. И в этом статусе может пребывать сколько угодно до решения самого судейского корпуса КСУ. И никакие президентские указы его деятельность как главы КСУ не ограничивают.
Он - судья, на должность судьи его выдвинул президент, а значит по УПК президент может его отстранить на время провеения следственных действий, а желательно - навсегда. Конституция этого не запрещает.
" в этом статусе может пребывать сколько угодно до решения самого судейского корпуса КСУ"
Чушь. Не должно быть такого, чтобы на открытых врагов Украины, захвативших КСУ, не было никакой законной управы. КСУ при принятии незаконных решений нарушил целый ряд законов и должен за это отвечать.
В Конституции прописан порядок снятия судей с должности - ну так с должности этого мерзавца Тупицкого никто не снимает....пока что.
- беспредел зелёной плесени не прекращается уже второй год..
через пару лет вся эта зелёная трясина во главе с чмом болотным будет выть о "политических преследованиях", когда за эксперименты над людьми их возьмут за жопу..
и еще - ни одна статья УПК не предусматривает "отстранения от занимаемой должности" потому что кодекс не может регулировать отношения "работник-работодатель". УПК касается только уголовного процессуального процесса.
власть дурачков и нигилистов
А коррумпированность Сытника еще нужно доказать. Если вся его коррумпированность состоит в том, что его угостили в ресторане - это смешно.
И для судей КС в таком случае тоже? Или эти мерзавцы возомнили себя превыше любого закона?
Не нравится - отменим? Независимость судебной ветви власти не подразумевает безнаказанности судей.
"Сытника внесли в реестр коррупционеров"
Это ниачем. У нас по закону нет никаких реестров коррупционеров - это не более чем чье-то частное развлечение.
Так что если есть хоть какая-то возможность этот КС отстранить, сместить, посадить нахрен, развесить на фонарных столбах - любой этой возможностью нужно пользоваться, ибо КС в его нынешнем составе - это враги Украины.
Тож, давайте, й цей приберемо.