350 кг анаболиков в микроавтобусе с дипномерами на границе с Украиной: в Кишиневе задержан экс-посол Молдовы в РФ Негуца

Бывший посол Молдовы в РФ Андрей Негуца был задержан в понедельник сотрудниками прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым случаям по подозрению в причастности к контрабанде анаболических стероидов.

Как Информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры (ГП) Молдовы

В понедельник экс-посол явился на допрос в сопровождении своих адвокатов.

"Несмотря на то, что Негуца отрицает свою вину, прокуроры решили его задержать на 72 часа. По показаниям бывшего посла будет проведена проверка, исходя из уже имеющихся материалов дела. После их анализа будет принято решение о дальнейших действиях прокуроров", - отмечается в сообщении.

В начале декабря Таможенная служба Молдовы сообщила о задержании контрабандного груза с крупной партией анаболиков. Груз в 350 кг на сумму примерно в 400 тыс. евро был обнаружен в багажном отсеке микроавтобуса с дипломатическими номерами, который направлялся из Кишинева в Москву через пограничный пункт пропуска Паланка-Маяки на молдавско-украинской границе.

По этому же делу 5 декабря был задержан водитель данного микроавтобуса и еще один фигурант.

В начале декабря действующий на том момент президент Молдовы Игорь Додон в срочном порядке подписал указ об отзыве Негуца с должности посла Молдовы в Российской Федерации.

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Додон ранее выражал недовольство работой посла, заявив, что "в России было плохо организовано голосование граждан Молдовы на президентских выборов". Дипломатические источники утверждали, что Додон намерен до истечения срока своих полномочий (23 декабря) подписать Указы об отзыве Негуцы и назначении нового посла. Согласно этим источником, еще во второй половине ноября МИД Молдовы запросил агреман российской стороны на назначение другого посла

На прошлой неделе новым послом Молдовы в РФ назначен депутат от партии социалистов Владимир Головатюк.