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Новости
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350 кг анаболиков в микроавтобусе с дипномерами на границе с Украиной: в Кишиневе задержан экс-посол Молдовы в РФ Негуца

350 кг анаболиков в микроавтобусе с дипномерами на границе с Украиной: в Кишиневе задержан экс-посол Молдовы в РФ Негуца

Бывший посол Молдовы в РФ Андрей Негуца был задержан в понедельник сотрудниками прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым случаям по подозрению в причастности к контрабанде анаболических стероидов.

Как Информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры (ГП) Молдовы

В понедельник экс-посол явился на допрос в сопровождении своих адвокатов.

"Несмотря на то, что Негуца отрицает свою вину, прокуроры решили его задержать на 72 часа. По показаниям бывшего посла будет проведена проверка, исходя из уже имеющихся материалов дела. После их анализа будет принято решение о дальнейших действиях прокуроров", - отмечается в сообщении.

В начале декабря Таможенная служба Молдовы сообщила о задержании контрабандного груза с крупной партией анаболиков. Груз в 350 кг на сумму примерно в 400 тыс. евро был обнаружен в багажном отсеке микроавтобуса с дипломатическими номерами, который направлялся из Кишинева в Москву через пограничный пункт пропуска Паланка-Маяки на молдавско-украинской границе.

По этому же делу 5 декабря был задержан водитель данного микроавтобуса и еще один фигурант.

В начале декабря действующий на том момент президент Молдовы Игорь Додон в срочном порядке подписал указ об отзыве Негуца с должности посла Молдовы в Российской Федерации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Додон сразу после инаугурации Санду уехал в Москву

Додон ранее выражал недовольство работой посла, заявив, что "в России было плохо организовано голосование граждан Молдовы на президентских выборов". Дипломатические источники утверждали, что Додон намерен до истечения срока своих полномочий (23 декабря) подписать Указы об отзыве Негуцы и назначении нового посла. Согласно этим источником, еще во второй половине ноября МИД Молдовы запросил агреман российской стороны на назначение другого посла

На прошлой неделе новым послом Молдовы в РФ назначен депутат от партии социалистов Владимир Головатюк.

задержание (6680) контрабанда (2409) Молдова (1876) ОПГ (260) посол (1805) таможня (1960)


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Топ комментарии
+3
350 кг анаболіків у мікроавтобусі з дипномерами на кордоні з Україною: в Кишиневі затримано експосла Молдови в РФ Негуцу - Цензор.НЕТ 8931
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28.12.2020 14:16
+2
Там в мацкве еще есть на территории посольства Молдовы в рфии ресторан родственников И. Шор (мужа Жасмин) и куда везли в том же бусике еще 1000 литров не заявленного вина,причем Пуркарское,что давало по расследованиям журналистов около 20 евро за бутылку
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28.12.2020 16:16
+1
он старенькой лошадке возил кокаин ))
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28.12.2020 14:37
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Да какая разница?
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28.12.2020 14:13 Ответить
350 кг анаболіків у мікроавтобусі з дипномерами на кордоні з Україною: в Кишиневі затримано експосла Молдови в РФ Негуцу - Цензор.НЕТ 1327
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28.12.2020 14:18 Ответить


Кокаинум?
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28.12.2020 14:25 Ответить
Ну чё пристали к человеку.Мож решил подкачаться,мышечную массу нарастить? Ну и со своим фитнес тренером Додоном поделиться надо.
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28.12.2020 14:12 Ответить
Віз подарунок на прохання Коня для ху?ла. Останній зовсім "схуд" там у бункеру.
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28.12.2020 17:03 Ответить
350 кг анаболіків у мікроавтобусі з дипномерами на кордоні з Україною: в Кишиневі затримано експосла Молдови в РФ Негуцу - Цензор.НЕТ 8931
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28.12.2020 14:16 Ответить
Похоже на подставу , за то что плохо организовал подтасовку голосов ! Хотя может и правда занимался контрабасом !
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28.12.2020 14:16 Ответить
а чем же теперь додону на мацкве харчеваться?контракт то с ****** уже закончился
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28.12.2020 14:18 Ответить
Там в мацкве еще есть на территории посольства Молдовы в рфии ресторан родственников И. Шор (мужа Жасмин) и куда везли в том же бусике еще 1000 литров не заявленного вина,причем Пуркарское,что давало по расследованиям журналистов около 20 евро за бутылку
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28.12.2020 16:16 Ответить
Тю, ну и что? Это что теперь у нас весь офис президента арестовать надо????!
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28.12.2020 14:21 Ответить
Когда в желудке у курьера-контрабандиста лопнул пакет с анаболиками:

350 кг анаболіків у мікроавтобусі з дипномерами на кордоні з Україною: в Кишиневі затримано експосла Молдови в РФ Негуцу - Цензор.НЕТ 5807
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28.12.2020 14:29 Ответить
он старенькой лошадке возил кокаин ))
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28.12.2020 14:37 Ответить
Андрюша,Андрюша... Тебе это нужно было?... Мы с ним в студенческие годы играли в футбол на Университетской площадке... Хороший парень был... А потом потянуло его в комсомол,партию,карьеру и пошло поехало...
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28.12.2020 15:29 Ответить
А Майя Санду в субботу встретилась с директором SIS,с генеральным Прокурором,а сегодня встречается с представителями фракций парламента. Уже была встреча с соССиалистами,PAS (бывшая партия президента),DA,и сейчас идут обсуждения с DPM,-пока что все сказали что согласны с досрочными выборами. Правда,соССиалисты дополнительно заявили,-"мы посмотрим какие предложения будут..." Только что,советник М. Санду в сфере здравоохранения (бывший министр здравоохранения в бывшем правительстве М. Санду,заявила,что власти "находятся в начале фазы экстренного обеспечения Молдовы вакциной против Ковида.
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28.12.2020 15:43 Ответить
 
 