Байден - первый президент США, который очень хорошо знает и понимает Украину, - Кулеба
С избранием Джозефа Байдена президентом США у Украины впервые появился союзник, который очень хорошо знает и понимает нашу страну.
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью "Internationale Politik", информирует Цензор.НЕТ.
По словам министра, объяснение ситуации в Украине Байдену "не займет и минуты времени".
"С Байденом у нас впервые появился президент США, который очень хорошо знает и понимает Украину. За время своего пребывания на посту вице-президента он приложил много личного внимания и усилий в Украине. Мы очень ценим это. С другой стороны, Трампу пришлось многое узнать об Украине в начале своего президентства - у него было очень личное восприятие в этом отношении. И да: Украина стала очень острой темой в предвыборной кампании США, как в лагере Трампа, так и в лагере Байдена. Однако мы всегда заявляли, что не хотим быть заложниками внутренних американских споров", - подчеркнул Кулеба.
В то же время, глава МИД отметил, что Украина пользуется широкой поддержкой как в Республиканской, так и в Демократической партиях.
"Пока это продолжается, мы можем быть уверены, что наши отношения будут хорошо развиваться. С Байденом мы надеемся на новое, особенное качество сотрудничества", - добавил Кулеба.
Пожалуйста, подождите...
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Привітання ж юморістичне!
Ото буде розгін зебілья.
Чекаю з нетерпінням.
P.S. Рейган понимал получше
Це ж треба бути таким приматом щоб самого себе так спалити!
І добре ставлення до України Байден показав, коли в 2015 привіз сюди 230 броньованих Хамерів і особисто передав їх у ЗСУ! Що особисто нам передав Трамп? Дулю з маком, він сюди не приїздив!
А взагалі, я більше фанат республіканців (але не друга кацапів Трампа!), проте Байден потрібен хоча б для того, щоб мстити зеленим слугам за справи проти його сина і плівки Деркача. Це вже особисте!
Стосовно озброєння для України. Саме чжоу бай-ден відговорив обамку надати Україні летальну зброю. А Трамп надав жувєліни. Тільки не треба киздіти, що то не Трамп, а Конгрес. Бо Трамп, як президент, ті рішення візував. І останнє: хто сказав тобі, що Трамп - друг пуйла? Сам пуйло? До речі, списані хаммери чжо особисто не привозив, не треба киздіти.
І так, ось перелік цитат Трампа про рашку і х@йла - інгліш, сподіваюся, дозволить перекласти?
- Moscow is a very interesting and amazing place!
-I was in Moscow and I was in Russia and they treated me so fantastically . . . . I met so many incredible people
- Putin even sent me a present, beautiful present, with a beautiful note, I spoke to all of his people. I do have a relationship (with Putin), and I can tell you that he's very interested in what we're doing here today.
- Putin has become a big hero in Russia with an all time high popularity. Obama, on the other hand, has fallen to his lowest ever numbers. SAD
- On the "Savage Nation" radio show, Trump says he met Putin. "Yes, a long time ago. We got along great, by the way."
- After Putin describes Trump as a "talented person" and "the absolute leader" in the presidential race, Trump responds: "It is always a great honor to be so nicely complimented by a man so highly respected within his own country and beyond."
- This horrible cycle of hostility between the United States and Russia must end and ideally will end soon.
- Russia, if you're listening, I hope you're able to find the 30,000 emails that are missing
- the people of Crimea, from what I've heard, would rather be with Russia than where they were
- Putin has been a leader far more than our president has been a leader.
- Having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. Only "stupid" people, or fools, would think that it is bad!
P.S. Петя - не мій роботодавець, я з на нього не голосував навіть... Я не за Петю, я ПРОТИ ЗЕ!!! А Байден має мотиви мочити Зе!
Був би замість Трампа президентом МакКейн - все було б набагато краще! Бо він був СПРАВЖНІМ РЕСПУБЛІКАНЦЕМ!
І так, я не глобаліст, але не бачу нічого поганого в глобалізмі... Плоди глобалізму - це Айфон, це Фольксваген, це Тесла (до речі, Маск -республіканець, але не за Трампа), це Самсунг тощо...
Плоди антиглобалізму - це Лада феКаліна і робот фьодор
І так, для думаючих українців зрозуміло, що партнерство США і Китаю замість торгівельної війни - це було б благо, бо тоді китайці повернули б свої взори на Сибір, яку вони давно вважають втраченою ісконно китайською територією!
2. І протекціонізм у Штатах нікуди не дівся - почитай про чікен такс і як від нього страждають, наприклад, Фольксваген з Міцубісі...
3. Націоналізм - це не плохо, це чудово. АЛЕ НЕ В ЕКОНОМІЦІ! Націоналісти Франко та Піночет не були протекціоністами. Навпаки, при Франко у Барселоні італійці побудували завод Фіат (зараз це Сеат), а Піночет активно запрошував американських та німецьких інвесторів і результатом стало чилійське економічне диво!
4. Китаю ВИГІДНЕ партнерство зі Штатами, бо це технології. Китайці вміють копіювати, але свої технології їм вдаються важко. А ще Китаю ой як потрібні природні ресурси, а вони є в Сибіру і Штати у змозі повернути КИтай проти рашки...
Був чи не був золотий дощ, але те, що Трамп не вилазив з московії і постійно його в обнімку з манделями на конкурсах краси бачили (він там в жюрі навіть був) - ФАКТ! Не така людина має бути президентом від КОНСЕРВАТИВНОЇ республіканської партії! Ейзенхауер з Лінкольном в домовинах перевертаються від такого однопартійця!