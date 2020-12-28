Байден - первый президент США, который очень хорошо знает и понимает Украину, - Кулеба

С избранием Джозефа Байдена президентом США у Украины впервые появился союзник, который очень хорошо знает и понимает нашу страну.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью "Internationale Politik", информирует Цензор.НЕТ.

По словам министра, объяснение ситуации в Украине Байдену "не займет и минуты времени".

"С Байденом у нас впервые появился президент США, который очень хорошо знает и понимает Украину. За время своего пребывания на посту вице-президента он приложил много личного внимания и усилий в Украине. Мы очень ценим это. С другой стороны, Трампу пришлось многое узнать об Украине в начале своего президентства - у него было очень личное восприятие в этом отношении. И да: Украина стала очень острой темой в предвыборной кампании США, как в лагере Трампа, так и в лагере Байдена. Однако мы всегда заявляли, что не хотим быть заложниками внутренних американских споров", - подчеркнул Кулеба.

В то же время, глава МИД отметил, что Украина пользуется широкой поддержкой как в Республиканской, так и в Демократической партиях.

"Пока это продолжается, мы можем быть уверены, что наши отношения будут хорошо развиваться. С Байденом мы надеемся на новое, особенное качество сотрудничества", - добавил Кулеба.

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