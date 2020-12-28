Украина окончательно порвала с "русским миром", ее членство в евроатлантическом Западе необратимо, - Кулеба
Украина окончательно порвала с "русским миром", и ее будущее в союзе с западными странами необратимо. Этими принципами не поступится в процессе урегулирования на Донбассе и деоккупации Крыма.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому журналу Internationale Politik, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, мирный договор с Российской Федерацией будет достигнут дипломатическими методами. При этом Украина ни в коем случае не будет отклоняться от двух основополагающих принципов.
"Во-первых, Украина никогда не откажется от Крыма или Донбасса. А во-вторых, продолжит свой путь как европейская страна, как часть Запада, потому что ее разрыв с "русским миром" окончательный. Все остальное - вопрос времени и дипломатии", - подчеркнул Кулеба.
Он также исключил возможность сохранения влияния России на Донбасс в обмен на мир.
"Статус регионов, которые сейчас временно под оккупацией, мыслим только в рамках Украины и в ходе децентрализации, которую мы сейчас успешно реализуем. Это дает регионам право самостоятельно распоряжаться своим бюджетом и избирать своих местных представителей. Но мы никогда не позволим региону находиться за пределами украинской Конституции и правовой системы - например, проводить выборы в соответствии с другим избирательным законом, чем тот, который применяется ко всей Украине", - добавил Кулеба.
Он уточнил, что после деоккупации внешний курс Украине не изменится и ее "членство в евроатлантическом Западе необратимо".
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7 років як.
Видимо поэтому они с ******** и сдружились, серая моль к серой моли так сказать.
В любом случае то, что кацапы ставят на Мертведчука нам только на пользу, кацапская тупость нас выручает и в этот раз, они всегда ставят на самых тупых или отвратительных персонажей, которые способны разве, что временно задержать отрыв соседних стран от паРаши, но не развернуть их обратно.
А УМИСНО просране Державне Оборонне Замовлення, каже про інше.
Почему же для вас главный враг Порошенко, при котором боролись за путь в ЕС и НАТО, а не мертветчук, слуга Кремля?
Кулеба! Мы уже 30 лет идем в ЕС и НАТО, и не приближаемся, а отдаляемся. Все больше и больше. За 30 лет экономика Украины, одной из самых развитых стран Европы и мира полностью уничтожена. Половина населения Украины вымерло или разбежалось кто куда. Почему ты так ненавидишь Украину, что стараешься тащить нас и дальше к гибели? Тем более что ни в НАТО, ни в ЕС нас не хотят видеть, о чем нам неоднократно заявляли.
"... тут проблемы со связью, транспортом, дорогами, нищая жизнь без света, воды и связи с внешним миром".
https://www.youtube.com/watch?v=Yk7ilJMdo14&feature=emb_logo