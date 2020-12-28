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Новости Агрессия России против Украины
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Украина окончательно порвала с "русским миром", ее членство в евроатлантическом Западе необратимо, - Кулеба

Украина окончательно порвала с

Украина окончательно порвала с "русским миром", и ее будущее в союзе с западными странами необратимо. Этими принципами не поступится в процессе урегулирования на Донбассе и деоккупации Крыма.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому журналу Internationale Politik, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, мирный договор с Российской Федерацией будет достигнут дипломатическими методами. При этом Украина ни в коем случае не будет отклоняться от двух основополагающих принципов.

"Во-первых, Украина никогда не откажется от Крыма или Донбасса. А во-вторых, продолжит свой путь как европейская страна, как часть Запада, потому что ее разрыв с "русским миром" окончательный. Все остальное - вопрос времени и дипломатии", - подчеркнул Кулеба.

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Он также исключил возможность сохранения влияния России на Донбасс в обмен на мир.

"Статус регионов, которые сейчас временно под оккупацией, мыслим только в рамках Украины и в ходе децентрализации, которую мы сейчас успешно реализуем. Это дает регионам право самостоятельно распоряжаться своим бюджетом и избирать своих местных представителей. Но мы никогда не позволим региону находиться за пределами украинской Конституции и правовой системы - например, проводить выборы в соответствии с другим избирательным законом, чем тот, который применяется ко всей Украине", - добавил Кулеба.

Он уточнил, что после деоккупации внешний курс Украине не изменится и ее "членство в евроатлантическом Западе необратимо".

Автор: 

евроинтеграция (2124) россия (95725) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+11
Нужно только рашизм с сапог счистить...

Украина окончательно порвала с "русским миром", ее членство в евроатлантическом Западе необратимо, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5551
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28.12.2020 14:25
+6
Але 20% вати ніяк не вгамуються. Прибалти заборонили їм голосувати.
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28.12.2020 14:25
+6
Це слова.
А УМИСНО просране Державне Оборонне Замовлення, каже про інше.
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28.12.2020 14:31
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Дякую, Кеп!
7 років як.
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28.12.2020 14:24 Ответить
Нужно только рашизм с сапог счистить...

Украина окончательно порвала с "русским миром", ее членство в евроатлантическом Западе необратимо, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5551
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28.12.2020 14:25 Ответить
...а основне - вивітрити "русский мір"з голів печерських небожителів... а ще ліпше - видуть нинішніх небожителів з Печерська..
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28.12.2020 17:50 Ответить
Але 20% вати ніяк не вгамуються. Прибалти заборонили їм голосувати.
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28.12.2020 14:25 Ответить
в ордло презирают рф , прозрели
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28.12.2020 14:26 Ответить
Всюди, куди приходить на танках сатанинський «російський православний мір», там лунаютьь автоматні черги, ллється людська кров і багатотисячні натовпи біженців, несучи на плечах крихітних дітлахов, залишають свої будинки і могили своїх батьків. СТЯГНИ, Господи, з російських православних вбивць і з членів їх родин всю кров людську, пролиту ними в Чечні, в Молдові, в Грузії, в Криму, на Донбасі, в Сирії та Лівії. Амінь!
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28.12.2020 15:16 Ответить
угу, покончили...того и гляди следующим ************ будет "украинский политик" и по совместительству кум *****. а премьером будет кива.
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28.12.2020 14:27 Ответить
Логично. шарий теперь в ту сторону топит, а баранов меньше не стало...
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28.12.2020 14:42 Ответить
Мертведчатина никогда президентом не будет, у этой мрази напрочь отсутствует какая либо харизма, даже в глазах его ватного лохтората. Он больше на совкового чекиста какого-то похож, который где-то в углу с каменной рожей сидит, не отсвечивает и вообще не запоминается, пусть хоть сутками из эфиров своих коллаборантских помоек не вылазит.
Видимо поэтому они с ******** и сдружились, серая моль к серой моли так сказать.
В любом случае то, что кацапы ставят на Мертведчука нам только на пользу, кацапская тупость нас выручает и в этот раз, они всегда ставят на самых тупых или отвратительных персонажей, которые способны разве, что временно задержать отрыв соседних стран от паРаши, но не развернуть их обратно.
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28.12.2020 14:48 Ответить
"Украина окончательно порвала с "русским миром" - ложь, все как раз наоборот, поглощение идет полным ходом. Вон по ТВ, например, - все телеканалы у нас исключительно европейские.
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28.12.2020 14:51 Ответить
благодаря укр. блогерам мы в ордло прозрели (Карпов, Хунта, укр. не расея, Мыкола рушниця)
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28.12.2020 14:28 Ответить
А ты с ОРДЛО?
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28.12.2020 15:21 Ответить
Ви ж, курва, як ЗЕлений здоровенний алігатор тягнете нас назад в те болото!!!
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28.12.2020 14:28 Ответить
Це слова.
А УМИСНО просране Державне Оборонне Замовлення, каже про інше.
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28.12.2020 14:31 Ответить
Определенный процент недоумков в Украине всё ещё голосует за мертвечину,смердящую "рюцкемиром".
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28.12.2020 14:32 Ответить
Неужели?
Почему же для вас главный враг Порошенко, при котором боролись за путь в ЕС и НАТО, а не мертветчук, слуга Кремля?
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28.12.2020 14:37 Ответить
Кулеба, на відмінну від клоуна, не вважає Пороха головним ворогом.
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28.12.2020 15:01 Ответить
Він член зеленої команди, не останній за займаною посадою, тому також несе відповідальність за дії, заяви шобли.
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28.12.2020 15:07 Ответить
Пока необратимо только « членство»
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28.12.2020 14:43 Ответить
ключевое слово- ПОРВАЛА все и ничего не создала
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28.12.2020 14:56 Ответить
Все вірно сказано ,тільки як би це розуміли в ОП ,на жаль там думають по іншому.
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28.12.2020 14:58 Ответить
аха...осталась только сущая малость-выполнить требование для вступления в НАТО и ЕС-начать реальную войну с коррупцией в Украине и вычистить силовые структуры от российской ржавчины ))
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28.12.2020 15:05 Ответить
На жаль представники "русского мира" досить комфортно почуваются в Україні, різні,портнови медвечуки ,опзж,беніні слуги і їхні ЗМІ і жодних справ за антидержавну діяльність.
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28.12.2020 15:05 Ответить
https://censor.net/ru/news/3239417/ukraina_okonchatelno_porvala_s_russkim_mirom_ee_chlenstvo_v_evroatlanticheskom_zapade_neobratimo_kuleba

Кулеба! Мы уже 30 лет идем в ЕС и НАТО, и не приближаемся, а отдаляемся. Все больше и больше. За 30 лет экономика Украины, одной из самых развитых стран Европы и мира полностью уничтожена. Половина населения Украины вымерло или разбежалось кто куда. Почему ты так ненавидишь Украину, что стараешься тащить нас и дальше к гибели? Тем более что ни в НАТО, ни в ЕС нас не хотят видеть, о чем нам неоднократно заявляли.
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28.12.2020 15:08 Ответить
Треба тільки мафію усунути від влади.
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28.12.2020 15:18 Ответить
Я бы так не спешил с выводами. Наше ЗЕбыдло вполне возможно на следующих выборах выберут ОПЗЖ и Медведчука Президентом. Вот тебе и будет НАТО с ЕС.
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28.12.2020 15:20 Ответить
..такие недоумки,как ты,спят и видят себя в "русском мире",во главе с "ху*лом"..
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28.12.2020 15:42 Ответить
Никакого ТС не будет. Даже самые тупые видя Крымнаш и Донбаснаш не хотят в лаптестан ни в какой форме. Так что аривидерчи со своей тайгой.
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28.12.2020 15:43 Ответить
В днр/лнр провели референдум, пішли в "русскій мір", що з того вийшло показав російський блогер.

"... тут проблемы со связью, транспортом, дорогами, нищая жизнь без света, воды и связи с внешним миром".
https://www.youtube.com/watch?v=Yk7ilJMdo14&feature=emb_logo
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28.12.2020 16:03 Ответить
Из какого мухосранска строчишь, русский?
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28.12.2020 18:09 Ответить
Ага
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28.12.2020 15:56 Ответить
Україна остаточно порвала з "русским миром", її членство в євроатлантичному Заході є невідворотним, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3 https://censor.net/ru/user/480664 ,что то меня мучают сомнения , проживая в Канаде и такую уню писать
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28.12.2020 15:57 Ответить
на жаль, про це каже лише один Кулеба, але дії влади кажуть про інше
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28.12.2020 17:04 Ответить
В Україні тридцять відсотків етнічних руських і половина (це я ще скромно) російськомовних...А черговий наш можновладний "ідіот-патрійот" говорить,що ми покінчили з руським міром...Ти спочатку покінчи з війною,з бідністю,з розрухою в країні...А "руський мір" (можу сто раз сказати на жаль) є невід"ємною частиною українського світу,причому частиною активною,з якою не можна боротись,але можна повернути на користь країни...Бо в той час,коли тут,на Галичині наші великі націоналісти ховали своїх дітей від війни,російськомовні шли і захищали...Он там,в наших українських окопах і є найбільше того самого "руського міру",але там ви з ним хрєн будете боротись...
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28.12.2020 17:17 Ответить
Молодец,все остальные кто против или ещё как боты.Слава Украине!
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28.12.2020 17:52 Ответить
брехня , ВСІ податки такі ж як рашки і в нас
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28.12.2020 18:21 Ответить
А у Офиса президента во главе с Ермаком другое мнение.
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28.12.2020 20:31 Ответить
 
 