РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13511 посетитель онлайн
Новости
2 392 40

"Постоянный поиск путей "нормализации" отношений с Россией только поощряет Путина в его экспансионистском курсе", - Кулеба

Если Европа не будет обращать внимание на агрессию России, то это серьезно подорвет моральный авторитет Запада.

Об этом в интервью "Internationale Politik" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"То, что делают Франция, Германия, США и другие западные государства, чтобы поддержать нас в борьбе с российской агрессией, нам очень помогает. То, что они не делают, а именно установление более четких границ для Кремля, помогло бы нам еще больше", - подчеркнул глава МИД.

По словам Кулебы, "постоянный поиск путей "нормализации" отношений с Россией только поощряет Путина в его экспансионистском курсе".

"Потому что он не хочет нормальности. Когда Макрон, чью приверженность укреплению Европы я очень ценю, призвал к сближению с Россией, Кремль ответил ядовитой атакой на Алексея Навального. Сейчас это становится испытанием для Запада. Если просто вернуться к обычным делам, это серьезно подорвет моральный авторитет Запада", - объяснил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина окончательно порвала с "русским миром", ее членство в евроатлантическом Западе необратимо, - Кулеба

Автор: 

россия (95725) экспансия (16) Евросоюз (17168) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
шо за противоермачный бунт кулебы?
показать весь комментарий
28.12.2020 14:50
+8
Русня ніколи сама не відступить.
Треба розуміти, що вони готуються до експансії інших українських територій.
Тобто, прийдуть по душу кожного руцькогаварящєго.
показать весь комментарий
28.12.2020 14:48
+6
А в Сирию, Ливию, ЦАР они тоже пошли "защищать" русскоговорящих ? Московия всегда найдёт предлог для оправдания своей агрессии
показать весь комментарий
28.12.2020 14:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Русня ніколи сама не відступить.
Треба розуміти, що вони готуються до експансії інших українських територій.
Тобто, прийдуть по душу кожного руцькогаварящєго.
показать весь комментарий
28.12.2020 14:48 Ответить
А в Сирию, Ливию, ЦАР они тоже пошли "защищать" русскоговорящих ? Московия всегда найдёт предлог для оправдания своей агрессии
показать весь комментарий
28.12.2020 14:57 Ответить
Вони самі повторюють, що рашка там, де говорять росіскою.
Подобається бути рабом - на здоров'я.
показать весь комментарий
28.12.2020 15:01 Ответить
нужно отличать русскоговорящих в быту украинцев от млеющих сделать русский вторым государственным. куча латышей и литовцев говорят на русском, но среди них почти нет поддержки РФ.
показать весь комментарий
28.12.2020 15:32 Ответить
Ще один захисник "битавова русскава міра".
показать весь комментарий
28.12.2020 16:56 Ответить
не нужно отличать.
наприклад, французи не розуміють, чому українці спілкуються мовою окупанта.
І спробуйте їм довести, що русня окупант.
показать весь комментарий
28.12.2020 17:21 Ответить
ви одразу за всіх французів розписались чи до чого приказка? ви говорите штампами.
не поділяю ваш погляд: багато добровольців і воїнів на фронті російськомовні і з того проблеми не роблять. І не тільки вони.
Що русня окупант - доводиться далеко не однією тільки мовою.
Табачнік, помнім, комуніціював українською досить пристойно. И что в итоге?
показать весь комментарий
11.02.2021 14:32 Ответить
Ваше право не поділяти, але заперечити вам , насправді, нічим.
А я вам відповім - якби не було в нас стільки росіскомовних, то і війни би не трапилось.
І на це ви теж заперечень не знайдете.
показать весь комментарий
11.02.2021 15:38 Ответить
***** говорит что границы России не кончаются нигде, а личные оценки не мой уровень дисскусии
показать весь комментарий
28.12.2020 16:56 Ответить
Прям таки - ніде. Він чітко окреслив межі і назвав вас, росіскомовних, росєянами.
Тобто ви слабоє звєно.
Бо за 30 років так і не спромоглись стати повноцінними українцями.
показать весь комментарий
28.12.2020 17:25 Ответить
Ще один захисник державної мови Російської Федерації в Україні.
показать весь комментарий
28.12.2020 17:28 Ответить
Розділ українців на правильних україномовних та другосортних російськомовних, вважай що п'яту колону Кремля, - це наратив політики Кремля
На початку війни всі українці в не залежності від нації і мови пішли захищати свою батьківщину, але кремлеботов це бісить їм треба розділяти нас розганяючи тему мови
Я знаю українську але в повсякденному спілкуванні можу використовувати будь-яку мову
показать весь комментарий
29.12.2020 18:00 Ответить
шо за противоермачный бунт кулебы?
показать весь комментарий
28.12.2020 14:50 Ответить
Шо, Гига і ти нарешті побачив, що тебе півтора роки ПЄСи водили за носа, розказуючи про котопуляцію?
Буває.
показать весь комментарий
28.12.2020 14:53 Ответить
мне трудно уследить за неудержимым полетом твоей мысли .
я про кулебу,который противоречит ермаку.где ты тут увидел некотопуляцию?
показать весь комментарий
28.12.2020 15:32 Ответить
Тобто таки зрадозрадна зрада та котопуляція?
показать весь комментарий
28.12.2020 15:34 Ответить
а за твоєю думкою то патріотизм?
показать весь комментарий
28.12.2020 15:36 Ответить
За моєю думкою патріотизм - це обсирання з ранку до ночі українців тут на сайті та дертися "Фсьо прапала! Зрада! України большє нєт!". Саме так веде тут себе дехто.
показать весь комментарий
28.12.2020 15:42 Ответить
показать весь комментарий
28.12.2020 15:46 Ответить
Що, не впізнаєш вашу братію тут нині? Чи соромишся визнати таку поведінку?
показать весь комментарий
28.12.2020 15:56 Ответить
а так то наша братия ***** куда то заглядывает?или наша братия голосовала за заглядальщика?
показать весь комментарий
28.12.2020 16:08 Ответить
І знову Гига про улюблену соєву пісню про зрадознардну зраду...
Про це не згадуєш, соромно:

"Постійний пошук шляхів "нормалізації" відносин з Росією лише заохочує Путіна в його експансіоністському курсі", - Кулеба - Цензор.НЕТ 9199 "Постійний пошук шляхів "нормалізації" відносин з Росією лише заохочує Путіна в його експансіоністському курсі", - Кулеба - Цензор.НЕТ 8279
показать весь комментарий
28.12.2020 16:30 Ответить
ну,нижняя фотка еще с собачником,до 2014 года и агрессии.шо ты хочешь ею показать? .
а на верхней фотке злорадная ухмылка *****...хочешь эту вот белиберду впарить как вась-вась с ******?тогда ты неадекВатен
показать весь комментарий
28.12.2020 16:48 Ответить
Так, Гига, я не ватєн, як більшість із вас писак.
показать весь комментарий
28.12.2020 16:55 Ответить
Куди там на фото хто заглядував, не підскажеш?
показать весь комментарий
28.12.2020 16:31 Ответить
Ну так с апреля следующего года "слуги" анонсировали возврат к привычной жизни. Кулеба готовится - соломку стелет. Не хочет с вiслюком играть дуэтом на пианине.
показать весь комментарий
28.12.2020 14:54 Ответить
Они проявляют глубокую озабоченность!
Могут проявить (в крайнем случае) очень глубокую.
показать весь комментарий
28.12.2020 14:51 Ответить
Войско взбунтовалось! Говрят царь не настоящий!
показать весь комментарий
28.12.2020 15:25 Ответить
той аморальний авторитет і так нижче плінтуса
показать весь комментарий
28.12.2020 14:55 Ответить
ЗеДегенераты и ЗеПредатели у власти поощряют...
показать весь комментарий
28.12.2020 15:00 Ответить
и дело тут не только в нашем "великом психологе",который стремится во что бы то ни стало "увидеть в глазах Путина поиск мира на Донбассе"..Вопрос в провалившейся внешней политике Украины в ЕС.Провал дал возможность Германии и Франции отдрейфовать самим и оттянуть некоторых других от проблемы решения вопроса принуждения РФ к выполнению устава ООН...У власти находятся дилетанты и профаны,которые поназначали таких же профанов вести внешнюю политику Украины
показать весь комментарий
28.12.2020 15:03 Ответить
ой...а бубочка то об этом и не подозревает ))))
он то думает что чем сильнее вилять хвостиком, тем быстрее на него обратит внимание свой глаз *****... ну как жеж так! ну почему никто ему не доложил...хоть бы челобитной ...што ли)))
///
Каким был 2020-й год: перлы и фейлы украинских политиков собрали в одном видео

http://www.facebook.com/100001880643221/videos/4933093106763329/ www.facebook.com/100001880643221/videos/4933093106763329/
показать весь комментарий
28.12.2020 15:03 Ответить
А чому Кулеба цієї простої думки не може донести до ЗЕленої шмарклі...?
показать весь комментарий
28.12.2020 15:11 Ответить
поощряет Путина в его экспансионистском курсе, - Кулеба/ Путин умный человек, можно договориться, - Шефир/ Шефир: Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется./Зеленский увидел в глазах Путина желание закончить войну /Внимательно слушаю Путина, Лаврова, Козака, Грызлова. Чувствую, что они хотят, чтобы на Донбассе был мир, - Кравчук/ Очень доволен работой Кравчука в ТКГ, сейчас есть достижения, - Зеленский. / Все в кодлане Коломойского видят желание и хотение Путина закончить войну. Один только Кулеба не видит .
показать весь комментарий
28.12.2020 15:12 Ответить
Це він про ЗЕро патякає чи як?
показать весь комментарий
28.12.2020 15:16 Ответить
Вот и объясни это упрямому ослу, смахни его "дорогу несбыточных желаний" на пол..
показать весь комментарий
28.12.2020 15:27 Ответить
Иногда и у него получается что-то умное сказать....
показать весь комментарий
28.12.2020 15:38 Ответить
Это Кулеба мокнул преЗЕдента ?...
показать весь комментарий
28.12.2020 15:52 Ответить
Неужели? А как же заглядывание зели в глазки ху-ла? Ты смотри ,а то скоро любителя анального секса ,на тебя заменят.Он уже готов!!
показать весь комментарий
28.12.2020 16:15 Ответить
вiслюку це скажи.
показать весь комментарий
28.12.2020 20:06 Ответить
 
 