"Постоянный поиск путей "нормализации" отношений с Россией только поощряет Путина в его экспансионистском курсе", - Кулеба
Если Европа не будет обращать внимание на агрессию России, то это серьезно подорвет моральный авторитет Запада.
Об этом в интервью "Internationale Politik" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"То, что делают Франция, Германия, США и другие западные государства, чтобы поддержать нас в борьбе с российской агрессией, нам очень помогает. То, что они не делают, а именно установление более четких границ для Кремля, помогло бы нам еще больше", - подчеркнул глава МИД.
По словам Кулебы, "постоянный поиск путей "нормализации" отношений с Россией только поощряет Путина в его экспансионистском курсе".
"Потому что он не хочет нормальности. Когда Макрон, чью приверженность укреплению Европы я очень ценю, призвал к сближению с Россией, Кремль ответил ядовитой атакой на Алексея Навального. Сейчас это становится испытанием для Запада. Если просто вернуться к обычным делам, это серьезно подорвет моральный авторитет Запада", - объяснил министр.
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Треба розуміти, що вони готуються до експансії інших українських територій.
Тобто, прийдуть по душу кожного руцькогаварящєго.
Подобається бути рабом - на здоров'я.
наприклад, французи не розуміють, чому українці спілкуються мовою окупанта.
І спробуйте їм довести, що русня окупант.
не поділяю ваш погляд: багато добровольців і воїнів на фронті російськомовні і з того проблеми не роблять. І не тільки вони.
Що русня окупант - доводиться далеко не однією тільки мовою.
Табачнік, помнім, комуніціював українською досить пристойно. И что в итоге?
А я вам відповім - якби не було в нас стільки росіскомовних, то і війни би не трапилось.
І на це ви теж заперечень не знайдете.
Тобто ви слабоє звєно.
Бо за 30 років так і не спромоглись стати повноцінними українцями.
На початку війни всі українці в не залежності від нації і мови пішли захищати свою батьківщину, але кремлеботов це бісить їм треба розділяти нас розганяючи тему мови
Я знаю українську але в повсякденному спілкуванні можу використовувати будь-яку мову
Буває.
я про кулебу,который противоречит ермаку.где ты тут увидел некотопуляцию?
Про це не згадуєш, соромно:
а на верхней фотке злорадная ухмылка *****...хочешь эту вот белиберду впарить как вась-вась с ******?тогда ты неадекВатен
Могут проявить (в крайнем случае) очень глубокую.
он то думает что чем сильнее вилять хвостиком, тем быстрее на него обратит внимание свой глаз *****... ну как жеж так! ну почему никто ему не доложил...хоть бы челобитной ...што ли)))
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Каким был 2020-й год: перлы и фейлы украинских политиков собрали в одном видео
http://www.facebook.com/100001880643221/videos/4933093106763329/ www.facebook.com/100001880643221/videos/4933093106763329/