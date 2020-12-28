"Постоянный поиск путей "нормализации" отношений с Россией только поощряет Путина в его экспансионистском курсе", - Кулеба

Если Европа не будет обращать внимание на агрессию России, то это серьезно подорвет моральный авторитет Запада.

Об этом в интервью "Internationale Politik" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"То, что делают Франция, Германия, США и другие западные государства, чтобы поддержать нас в борьбе с российской агрессией, нам очень помогает. То, что они не делают, а именно установление более четких границ для Кремля, помогло бы нам еще больше", - подчеркнул глава МИД.

По словам Кулебы, "постоянный поиск путей "нормализации" отношений с Россией только поощряет Путина в его экспансионистском курсе".

"Потому что он не хочет нормальности. Когда Макрон, чью приверженность укреплению Европы я очень ценю, призвал к сближению с Россией, Кремль ответил ядовитой атакой на Алексея Навального. Сейчас это становится испытанием для Запада. Если просто вернуться к обычным делам, это серьезно подорвет моральный авторитет Запада", - объяснил министр.

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