Истребители ВВС стран НАТО в этом году перехватили сотни российских военных самолетов

Истребители ВВС стран НАТО в этом году перехватывали сотни российских военных самолетов, которые без предупреждения приближались к воздушному пространству Альянса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщается на сайте НАТО.

"ВВС НАТО по всей Европе вынуждены были вылетать более 400 раз в 2020 году для перехвата неизвестных самолетов, приближающихся к авиационному пространству Альянса. Почти 90 % таких вылетов - около 350, - были вызваны появлением российских военных самолетов. Это больше, чем в 2019 году", - говорится в сообщении.

В НАТО отмечают, что российские военные самолеты не передают данные транспондеров о месте нахождения или высоте, не сообщают о полетных планах и не выходят на связь с диспетчерами воздушного движения, вызывая потенциальные риски для гражданских самолетов.

Как отмечается, по всей Европе размещены около 40 радаров воздушного наблюдения, и почти 60 боевых самолетов НАТО круглосуточно находятся в постоянной готовности к быстрому реагированию на появление самолетов, игнорируют международные полетные правила вблизи авиационного пространства стран Альянса.

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В частности, НАТО выполняет миссию воздушного патрулирования над Эстонией, Латвией и Литвой с 2004 года, когда эти балтийские страны присоединились к Альянсу. Подобную миссию Альянс осуществляет также в регионе Западных Балкан в интересах стран, которые не имеют собственных боевых самолетов - Албании, Словении и Черногории. Сейчас подобная миссия начинается в интересах Северной Македонии. Также самолеты Альянса в 2020 году оказывали помощь в контроле воздушного пространства для Румынии, Болгарии и Исландии.

Боевые самолеты НАТО привлекаются и к реагированию на необъявленное появление вблизи воздушного пространства иностранных военных самолетов, а также для помощи гражданским самолетам, которые по тем или иным причинам теряют связь с диспетчерскими службами. Для контроля за воздушным пространством у Альянса есть два оперативных центра ВВС: в Германии и в Испании, которые позволяют надежно защищать небо над Европой.

Напомним, по решению Варшавского саммита НАТО 2016 года, в ответ на агрессивное поведение России Альянс усилил передовое присутствие на Восточном фланге, в частности разместил четыре многонациональных батальона в Балтийских странах и в Польше.

Кроме того, ВВС стран Альянса привлечены к воздушному патрулированию и наблюдению над Балтийским и Черным морями, а также в регионе Балкан.