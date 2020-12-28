РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13210 посетителей онлайн
Новости
2 310 27

Украина должна не допустить повторения ошибок в зеленой энергетике в 2021 году, – эксперт

Украина должна не допустить повторения ошибок в зеленой энергетике в 2021 году, – эксперт

Украина должна обеспечить выплаты долгов перед иностранными инвесторами в зеленую энергетику согласно своим обязательствам и не допустить повторения ошибок, которые могут возникнуть в 2021 году.

 Такое мнение высказал эксперт в сфере энергетики Валерий Людмирский.

"Нужно понимать, что государство взяло на себя принятием закона о "зеленой" генерации определенные обязательства. Эти обязательства государство сегодня не выполняет. Естественно, инвестор в такое государство не пойдет. Не только в сектор энергетики, но и, наверное, в другие отрасли", - сказал Людмирский. По его словам, правительство должно найти механизмы рассчитаться с долгами перед инвесторами в зеленую энергетику, которые на 1 августа 2020 года составляли 22,4 млрд грн. Эксперт также подчеркнул, что нерешенность ряда проблем в текущем году приводит к тому, что сектор зеленой энергетики будет переживать кризис и в 2021 году.

"С 22 декабря световой день увеличивается. То есть, у нас начинает увеличиваться зеленая генерация. А в апреле, мае, июне она будет максимальная. Мы получим в этим же месяцы ту же самую проблему, которую имели в 2020 году. Мы должны на сегодняшний момент продумать механизмы, финансовые механизмы, которые позволят избежать проблемы 2020 года. А, к сожалению, на сегодняшний момент ни в Минтопэнерго, ни в правительстве нет этих механизмов", - подытожил Людмирский.

Напомним, 23 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение и.о. министра энергетики Юрию Витренко в начале января 2021 года представить план министерства относительно выхода "зеленой" энергетики из долгового кризиса.

Как сообщалось, в июне самые крупные ассоциации "зеленой" энергетики и Кабинет Министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа). Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 сумму накопленного долга (22,4 млрд грн). 40% от этого государство обязано погасить до конца декабря 2020 года.

Закон предусматривает, что 20% производства "зеленой" электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены путем кредитования НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании. Сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается. Кроме того, Кабмин не заложил в госбюджете на 2021 20% средств на частичную оплату "зеленой" электроэнергии, как того требует законодательство. По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать. По мнению НБУ, кризис неплатежей государства за произведенную "зеленую" электроэнергию в стране является одной из основных причин падения экономики Украины в 2020 году, поскольку уровень инвестиций в страну значительно уменьшился.

Автор: 

энергетика (2565) солнечная энергетика (39)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
Это не ошибки. Это коррупция связанная с Ренатом Ахметовым и др. "иностранными инвесторами" из Украины. Такие тарифы правительство Украины не имело право предоставлять им. Наживаются чиновникик от энергетики страны, которые предоставили такой режим наибольшего благоприятствования, а платит за это вся страна.
показать весь комментарий
28.12.2020 15:06
+2
правильно и народу только зеленую энергетику по 5 гр за киловатт, так быстрее придем к запланированному уровню населения
показать весь комментарий
28.12.2020 14:55
+2
Эта власть называлась ПеПо и Гро с откатами Охмето и Ко. Пусть сывочолое геть...мано рошенками и рассчитывается. При наличии 15-ти гигаваттных ядерных горшочках с копеечной генерацией, застроить всю страну ветряками и панелями и заставить платить нищий народ в карман за свет, который тут нахрен никому не нужен, способно только циничное лайно, типа пепо Такой сюрр может быть только в Украине.
показать весь комментарий
28.12.2020 16:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
правильно и народу только зеленую энергетику по 5 гр за киловатт, так быстрее придем к запланированному уровню населения
показать весь комментарий
28.12.2020 14:55 Ответить
Для начала тем кто поставил СЭС и хочет продавать зелёнку сделать такой же тариф на закупку из сети.
показать весь комментарий
28.12.2020 15:14 Ответить
Украина должна исправить ошибку в зеленой энергетике
показать весь комментарий
28.12.2020 14:58 Ответить
Давайте Ахметова сразу в бюджет 2021 20% впишем?
показать весь комментарий
28.12.2020 14:59 Ответить
Украина должна не допустить повторения ошибок в зеленой энергетике в 2021 году, – эксперт - Цензор.НЕТ 6708
показать весь комментарий
28.12.2020 15:02 Ответить
Это не ошибки. Это коррупция связанная с Ренатом Ахметовым и др. "иностранными инвесторами" из Украины. Такие тарифы правительство Украины не имело право предоставлять им. Наживаются чиновникик от энергетики страны, которые предоставили такой режим наибольшего благоприятствования, а платит за это вся страна.
показать весь комментарий
28.12.2020 15:06 Ответить
корупция связана с Властью, что же ты упустил какая власть установила до 2030 самые большие выплаты зеленой энергетики в Мире а еще разрешила до 2023 года вводить в эксплуатацию те ВЭС и СЭС по тем тарифам, всего было выдано разрешений на 14 ГВт зеленой энергетике
показать весь комментарий
28.12.2020 15:20 Ответить
Эта власть называлась ПеПо и Гро с откатами Охмето и Ко. Пусть сывочолое геть...мано рошенками и рассчитывается. При наличии 15-ти гигаваттных ядерных горшочках с копеечной генерацией, застроить всю страну ветряками и панелями и заставить платить нищий народ в карман за свет, который тут нахрен никому не нужен, способно только циничное лайно, типа пепо Такой сюрр может быть только в Украине.
показать весь комментарий
28.12.2020 16:37 Ответить
Україна повинна не допускати більше помилок в зеленому президентстві.
показать весь комментарий
28.12.2020 15:12 Ответить
А не сходить бы "инвесторам" (читай барыгам или халявщикам) куда подальше. Тариф на зелёнку может быть выше процентов на 20-30 для развития энергетики, а не в несколько раз. Иначе это грабеж
показать весь комментарий
28.12.2020 15:13 Ответить
Пепо с охметкой расскажи...
показать весь комментарий
28.12.2020 22:20 Ответить
"Украина должна не допустить повторения ошибок пЕСиков в зеленой энергетике в 2021 году, - эксперт"

авторы, слово в заголовке пропустили
показать весь комментарий
28.12.2020 15:15 Ответить
Будущее инвестиций в Украину полностью зависит от договоренностей правительства с инвесторами зеленой энергетики, - бизнес-ассоциации 26.05.20/ Будет ли от инвестиций польза, а если и будет то через сколько лет-не известно.А парниковый эффект действует чётко- с каждым годом теплее и теплее.Скоро отопление не понадобится вовсе , а бананы будут вызревать как им положено.А бананы годны к употреблению в сыром виде,без готовки. Не нужна будет ни угольная, ни атомная, ни, тем более, зелёная энергетика.
показать весь комментарий
28.12.2020 15:26 Ответить
Большая дорога к поместьям ахметова. И Диснейленд для его деточки. Помните, как ахметовский сыночек для победы в компьютерных играх легко нанял команду. Семьсот миллионов за год. Дорога всегда открыта для ахметова. Мы платим, да. Так кто же инвестор?
показать весь комментарий
28.12.2020 15:26 Ответить
Все це лайно з зеленим тарифон зроблене спеціально для збагачення окремих осіб, в нормальних державах він діє в інтересах невеликих господарств які поставили собі сонячні панелі і мають надлишок який можуть продавати державі за збільшеним тарифом, у нас же все навпаки.
показать весь комментарий
28.12.2020 15:40 Ответить
Да отмените нахрен с 1 января эту зилёную генерацию !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
показать весь комментарий
28.12.2020 15:59 Ответить
А где петя бох, намфаршик? Чего-то после коммента запахло явно не шыкаладкой? Чувствует, наверное, парашенковская шавка, что в этом посту хозяину лизать не стоит?)
показать весь комментарий
28.12.2020 22:26 Ответить
Паша, голубчик, извини, но гавно из твоего ротика течёт как-то невнятно....
Попробуй сменить турбулентный поток на ламинарный!
показать весь комментарий
29.12.2020 10:56 Ответить
намфаршик, тут одна прахомразина призналась, что петюня вас с цеха по разливу шыкалалада набирает. И сразу все понятно стало, откуда у прахомразей разговоры о потоках д@рьма.
показать весь комментарий
29.12.2020 12:43 Ответить
А твоего быдлосленга не понимаю....
Человеческим языком можешь изъясняться, не?
показать весь комментарий
29.12.2020 12:56 Ответить
Парашенка - гений! Стописят миллионов реализованных рихформ, дороги - лучше, чем в Германии. Вот только одно но... Три четверти населения (для намфаршеф - трое из четырех) хотят этой мляди жирной за горло подержаться. И за горло таких, как ты, прихвостней с картинками, которые не понимают (там тупо нечем) с какими возможностями оно страну взяло и почему сейчас всем рулит безрукий комик. Ви зробили це разом. Мразі
показать весь комментарий
29.12.2020 14:22 Ответить
Ты просто тупой маленький неудачник, которому нужно во всех своих обосрамс обвинить кого-то другого. Действительно, зачем стирать свои штаны, если туда насрал Порощенко, Тимошенко и Зеленский?
И через плотный туман твоих миазмов реальность видится тебе естественно кучей гавна.
показать весь комментарий
29.12.2020 15:52 Ответить
Якщо ненароком військові літаки випустять ракети по тих місцях де розташовані поля "зеленої енпргетики", то проблеми з виплатами відпадуть зразу ж.
показать весь комментарий
28.12.2020 16:12 Ответить
Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн / Сейчас тариф 1,68 грн. за 1 кВт⋅час. Но сколько в нем стоимость зеленой энергетики власть умалчивает. Поэтому и споры: если не заплатить инвесторам 1 млрд грн, ветровые и солнечные станции разломать к едрене фене то во сколько раз снизится тариф? Одни говорят только в два раза, другие в двадцать раз. А третьи говорят что тариф не только не снизится, а, наоборот, возрастёт.Типа придётся сжигать дорогой газ или уголь.
показать весь комментарий
28.12.2020 16:22 Ответить
Инвесторы могут демонтировать солнечные панели и перевезти в страну которая будет платить им желаемую сумму. К счастью с солнечными панелями их демонтаж не сложный и относительно быстрый.
показать весь комментарий
28.12.2020 17:22 Ответить
Зеленая энергетика необходима--за ней будущее! Не зря вся Европа переходит на нее и только тупой совок имеет что-то против. Чем плоха свобода от кацапского газа и угля? Чем больше ее мощность--тем дешевле квт. Но зеленые тарифы утверждались при овоще под клюева)))

Лучше бы позакрывали угольные ТЕЦы, энергия от которых очень дорогая и портит окружающую среду.
А нормальная работа АЭС и ГЭС вполне бы уравновешивала стоимость " зеленой" .
показать весь комментарий
28.12.2020 23:54 Ответить
А может вместо долгов, отдать им тех чиновников, которые эту махинацию провернули с Украиной!
показать весь комментарий
29.12.2020 02:15 Ответить
 
 