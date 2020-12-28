Директору департамента Днепровского горсовета вручено подозрение в растрате средств. Сумма ущерба свыше 3 млн грн, - Нацполиция

На Днепропетровщине полиция сообщила о подозрении директору одного из департаментов городского совета в растрате средств. Сумма нанесенного ущерба обществу г.Днепр составляет более трех миллионов гривен.

Противоправная деятельность группы лиц разоблачена оперативниками Управления стратегических расследований в Днепропетровской области, следователями следственного управления областной полиции под процессуальным руководством прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

В период с ноября 2017 года по октябрь 2018 года между департаментом Днепровского горсовета, коммунальным предприятием и частным обществом были заключены договора на поставку 28-ми конструкций остановок общественного транспорта и в дальнейшем перечислены средства на счета общества. Однако, во время досудебного расследования полицейские установили, что стоимость остановок была существенно завышена, а часть конструкций остановок вообще не поставили на учет коммунального предприятия.

"В ходе следствия правоохранители собрали материалы, подтверждающие причастность директора одного из департаментов Днепровского горсовета, бывших (в настоящее время. - Ред.) директора частного общества и руководителя коммунального предприятия. В результате противоправной деятельности злоумышленников территориальной общине города Днепр был нанесен ущерб в размере 3,2 миллиона гривен. Эта сумма подтверждена в результате проведенного экспертного исследования", - подчеркивается в сообщении.

Сейчас директору департамента Днепровского горсовета сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Двум другим участникам схемы - экс-директорам фирмы и коммунального предприятия заочно сообщили о подозрении. Они объявлены в розыск.

За содеянное подозреваемым может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

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