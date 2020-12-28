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Новости
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Мужчина напал на полицейского во время акции возле Министерства развития громад и территорий в Киеве, открыто уголовное производство

Мужчина напал на полицейского во время акции возле Министерства развития громад и территорий в Киеве, открыто уголовное производство

По факту нападения на полицейского возле Министерства развития громад и территорий начато уголовное производство, правоохранители задержали правонарушителя

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева

"Сегодня во время обеспечения правопорядка на бессрочной акции группа лиц пыталась прорваться в помещение Министерства развития громад и территорий. При этом мужчина нанес телесные повреждения полицейскому", - сказано в сообщении.

Так, правонарушитель задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По факту нападения на полицейского расследуется уголовное производство по ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что после проведения первоочередных следственных действий возможна дополнительная правовая квалификация действий лиц, которые пытались прорваться в помещение министерства.

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"Правоохранители продолжают круглосуточно нести службу по обеспечению правопорядка во время бессрочной акции и призывают участников высказывать свою позицию правовым способом", - добавили в полиции.

акция (2425) Киев (25588) Нацполиция (16504) Министерство развития громад и территорий (76)


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Напоминает новости из па-рашки...
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28.12.2020 15:12 Ответить
А с новостью "Убегавший от полиции водитель решил застрелиться из травмата" было все в порядке?
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28.12.2020 15:17 Ответить
Намекаешь, что тут тоже попытка суицида? Это в Штатах такое бывает - чтоб не брать на душу грех самоубийства, провоцируют полицейского, бо там переть на полицейского реально суицид.
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28.12.2020 15:20 Ответить
Нет, у нас не США, у нас можно выйти выносить мусор в трусах и майке и оказаться вооруженным до зубов агентом кремля, напавший на полицейских, ну и в зависимости от кол-ва "глухарей" у следователя, еще совершивший несколько преступлений....
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28.12.2020 15:25 Ответить
 
 