Зеленский в январе подаст законопроект об ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства, предусматривающий лишение свободы, - Ермак
Президент Украины Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду новый, ужесточающий ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства проект закона в январе 2021 года.
Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Новый законопроект об ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства будет подан президентом в январе 2021 года. Этот законопроект будет предусматривать не ограничение свободы, а лишение ее", - сказал Ермак в интервью журналистам в понедельник.
Ksenia VB
28.12.2020 15:28
алексей свиридов
28.12.2020 15:28
Владислав Обужеванний
28.12.2020 15:28
Про яку боротьбу з корупцією йдеться ?
очередная весна ? очередные потуги кого -то посадить ?
ну -ну...
Надо было вначале не мелких ублюдков щемить по районам, а бить в судебную верхушку...
Кто твои законы будет применять ? Из прокуроров - вообще калейдоскоп... Клоун.
"Дайте ему ещё 100 дней!")))