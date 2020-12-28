Зеленский в январе подаст законопроект об ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства, предусматривающий лишение свободы, - Ермак

Президент Украины Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду новый, ужесточающий ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства проект закона в январе 2021 года.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Новый законопроект об ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства будет подан президентом в январе 2021 года. Этот законопроект будет предусматривать не ограничение свободы, а лишение ее", - сказал Ермак в интервью журналистам в понедельник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гриценко о передаче дела Татарова в СБУ: Зеленский уже открыто прикрывает коррупционеров на Банковой