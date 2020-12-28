РУС
937 16

Зеленский в январе подаст законопроект об ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства, предусматривающий лишение свободы, - Ермак

Президент Украины Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду новый, ужесточающий ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства проект закона в январе 2021 года.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Новый законопроект об ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства будет подан президентом в январе 2021 года. Этот законопроект будет предусматривать не ограничение свободы, а лишение ее", - сказал Ермак в интервью журналистам в понедельник.

Зеленский Владимир (21568) коррупция (8619) Ермак Андрей (1300)
+9
Зеля ручками Татарова творить безчинства в державі.
Про яку боротьбу з корупцією йдеться ?
28.12.2020 15:28 Ответить
+7
С себя обоих начнете ?..
28.12.2020 15:28 Ответить
+4
Ох ты ж моя бубочка
28.12.2020 15:28 Ответить
Да, уже столько контролирующих ОРГАНОВ понавыдумывали и каждый из них не знает за что отвечает(НО БАБКИ ТАМ ПОЛУЧАЮТ ПРИЛИЧНЫЕ) и кто кого и чаво контролирует?????Содержание этих туниядцев обходится налогоплатильщикам в 1 000раз большечем они расследуют и возмещают в казну
28.12.2020 17:52 Ответить
борцун-антікорупціонер не розуміє, що його близьке оточення та він сам зможуть потрапити під дію цього закону
28.12.2020 15:29 Ответить
Зеленский в январе подаст законопроект об ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства, предусматривающий лишение свободы, - Ермак - Цензор.НЕТ 7336
28.12.2020 15:31 Ответить
28.12.2020 15:32 Ответить
А шо ж он до этого тянул? Занят был - видосики пилил?
28.12.2020 15:36 Ответить
Ермак под себя копает
28.12.2020 15:45 Ответить
..а если бы на месте Зели оказался какой-нибудь другой идиот?
28.12.2020 15:53 Ответить
бла-бла-бла...
28.12.2020 16:19 Ответить
.

очередная весна ? очередные потуги кого -то посадить ?
ну -ну...
Надо было вначале не мелких ублюдков щемить по районам, а бить в судебную верхушку...
Кто твои законы будет применять ? Из прокуроров - вообще калейдоскоп... Клоун.
28.12.2020 16:23 Ответить
Так и не понял смысл нового закона,ведь за нарушение антикоррупционного законов УЖЕ есть соответствующие статьи в уголовном кодексе!!!
28.12.2020 16:43 Ответить
Ну не хватит двух-трех голосов - и дело с концом.
28.12.2020 18:06 Ответить
Зебильё, крутите пластинку про:
"Дайте ему ещё 100 дней!")))
28.12.2020 21:44 Ответить
какая пидступная зрадище.
29.12.2020 05:24 Ответить
 
 