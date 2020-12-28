Депутат Лиманского горсовета осуждена за организацию "референдума" террористов "ДНР"

Депутат Лиманского городского совета осуждена за организацию так называемого "референдума" о признании государственной независимости так называемой "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

"Суд вынес обвинительный приговор депутату Лиманского городского совета VII созыва за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины). Судом установлено, что в мае 2014 года, во время оккупации г.Лиман и Лиманского района Донецкой области боевиками незаконных вооруженных формирований РФ, женщина принимала активное участие в организации и проведении незаконного референдума в качестве члена территориальной и председателя участковой избирательных комиссий о признании государственной независимости так называемой "ДНР", - подчеркивается в сообщении.

По решению суда женщина приговорена к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Воевавший на Донбассе наемник заочно получил 15 лет в Чехии