Новости
Депутат Лиманского горсовета осуждена за организацию "референдума" террористов "ДНР"

Депутат Лиманского горсовета осуждена за организацию

Депутат Лиманского городского совета осуждена за организацию так называемого "референдума" о признании государственной независимости так называемой "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры. 

"Суд вынес обвинительный приговор депутату Лиманского городского совета VII созыва за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины). Судом установлено, что в мае 2014 года, во время оккупации г.Лиман и Лиманского района Донецкой области боевиками незаконных вооруженных формирований РФ, женщина принимала активное участие в организации и проведении незаконного референдума в качестве члена территориальной и председателя участковой избирательных комиссий о признании государственной независимости так называемой "ДНР", - подчеркивается в сообщении.

По решению суда женщина приговорена к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.

приговор (1264) прокуратура (5058) референдум (1506) суд (25193) Донецкая область (10494)
Отримала умовне покарання.

Правильний заголовок)
28.12.2020 15:45 Ответить
Страна, в которой мелкую сошку, помогавшую устраивать голосования за Лугандонию, осуждают на 5 лет, а Кернеса хоронят с почестями и чествованием всем городом - достойна преидента-клоуна. С наступающим песцом вас!
28.12.2020 15:46 Ответить
Ну к счастью не у всего Харькова хернёс был в почёте и мы, представители этой небольшой части здравомыслящих, смотрели на сию похоронную процессию в духе совковых вождей как на говно.
28.12.2020 16:24 Ответить
Які 5 років? Вона отримала 1 рік умовно.
28.12.2020 16:44 Ответить
за краденный джип больше дают чем за сдачу интересов Украины... блеск и торжество законодательства Украины...
28.12.2020 15:46 Ответить
Так ей никто ничего и не давал. Условный строк
28.12.2020 15:51 Ответить
з такими тварюками треба так робити-садити на 20 років в колонію суворого режиму а потім відбирати громадянство і копняками гнати на рашку-
28.12.2020 15:48 Ответить
а от Ріфмастеру, чи Чорновол можуть впаяти реальні сроки
зедрисня - це дрисня
28.12.2020 15:56 Ответить
Справедливее было бы пристрелить ее в лесопосадке как бешеную собаку
28.12.2020 15:56 Ответить
если они нас называют укрофашистами, то и отношение к ним должно соответствующее - каменный карьер, кувалда, кирка, тачка, реденькая похлебка
28.12.2020 16:04 Ответить
"...По решению суда женщина приговорена к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год..."

Повісити суку на час випробувального терміну.
28.12.2020 16:15 Ответить
28.12.2020 16:17 Ответить
А де ж її "засуджено"? 1 Рік умовно - це засуджено?
28.12.2020 16:43 Ответить
А ПРИ СВЯТОМ ПЬЁТРЕ АЛЕКСЕЕВИЧЕ ТАКОГО БЕСПРЕДЕЛА НЕБЫЛО. 😆😅🤣😂😝
28.12.2020 19:40 Ответить
 
 