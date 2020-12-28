РУС
Основной целью законопроекта о территориальной обороне является создание отдельного от ВСУ воинского формирования, - замсекретаря СНБО Кривонос

Основной целью законопроекта о территориальной обороне является создание отдельного от ВСУ воинского формирования, - замсекретаря СНБО Кривонос

Основной целью законопроекта о территориальной обороне является выведение войск территориальной обороны из состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отдельное воинское формирование, сообщил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) генерал-майор Сергей Кривонос.

"У нас территориальная оборона сейчас, как Вавилонская башня. Все о ней говорят не один год, но все говорят на разных языках, хотят построить, не понимая простых вещей. Законопроект о территориальной обороне расставит все взаимоотношения, начиная от президента Украины, и заканчивая последним гражданином Украины", – сказал Кривонос на пресс-конференции в "Интерфакс-Украина" в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

Так, проект закона №4504 "О территориальной обороне Украины" предусматривает выведение войск территориальной обороны из состава ВСУ в отдельное воинское формирование. При этом численность войск будет утверждаться Верховной Радой и вводится новый вид службы - территориальная военная служба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Замсекретаря СНБО Кривонос предлагает разрешить проходить срочную службу в батальонах теробороны и держать дома оружие: Сейчас срочники в ВСУ - это служба рабов

В свою очередь глава правления ОО "Всеукраинское объединение "Патриот" Анна Майборода добавила, что территориальная оборона исполняет свои функции за пределами боевых действий, но должна начинать готовиться во время мирного периода.

Так, основными принципами законопроекта спикеры назвали: территориальность, массовость, и минимальное время боеготовности.

Помимо вышеперечисленных факторов, спикеры отметили важность общественности в принятии решений по законопроекту.

"Важная роль, на которую мы опирались – это роль общественности, волонтеров и организаций. Они и раньше и сейчас являются сильным фактором развития и резервом территориальной обороны. Есть направления, где без общественности очень трудно достигнуть позитивного результата. Например, вопросы, связанные с формированием и развитием гражданской идентичности, вопросы национально-патриотического воспитания", – сказал глава правления ОО "Движение содействие территориальной обороне Украины" Андрей Гордиенко.

Спикеры также считают, что правильно организованная система территориальной обороны позволит сохранить конституционный порядок и обеспечить стабильную жизнедеятельность регионов и стран.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Замсекретаря СНБО Кривонос об идее Зеленского мобилизовать женщин и мужчин: "Мы же не воюем мясом"

Кроме того, Кривонос ответил на вопрос журналистов по поводу заявления первого заместителя секретаря СНБО Михаила Коваля о том, что он позволяет себе "лезть в политику", несмотря на закон о военных. "В законе о социальной защите военнослужащих четко обозначено то, что запрещается военнослужащим. Я не являюсь членом политической партии, я не принимаю участие в политических собраниях. А все остальное не является запрещенным. Поэтому комментировать это я никак не стану. Но все, что прописано в законе для военнослужащих, я четко выполняю", – сказал Кривонос.

СНБО (4462) Кривонос Сергей (97) тероборона (348)
Топ комментарии
+7
_От работающих на путлера слуг Украина может ожидать только подлянок и удара в спину. Ни единого шага на пользу Украине они не сделают, это нелепо.
показать весь комментарий
28.12.2020 15:49 Ответить
+6
О, Боги - на скільки ж ти недолугий.
Тероборона - це резервістська армія на кшталт Норвегії чи Швейцарії. Однак з українськими особливостями.
Без цього формування, ми програємо наступну фазу війни з кацапами.
Проте, певно, малоросам, по типу тебе - це і треба.

P.S. А Азов це взірець мужності, дисципліни та професіоналізму. І лише тупі порохоботи та зебіли це не визнають...
показать весь комментарий
28.12.2020 16:49 Ответить
+4
Не надо судить по себе кто есть кто. Кривонос в 2014г защищал Краматорский аэродром от гиркинцев, а вы неизвестно чем занимались. Судя по вашей реакции, наверное, бегали по референдумам.
показать весь комментарий
28.12.2020 16:52 Ответить
Комментировать
Якщо якась область вирішить відділитися, або тероборона не може впоратися, то на допомогу має прийти ЗСУ. Не інакше.
показать весь комментарий
28.12.2020 19:36 Ответить
А якщо і ЗСУ не дає ради, то ми маємо стратегічних партнерів -- США і НАТО.
показать весь комментарий
28.12.2020 19:39 Ответить
Вже прийшли на допомогу півтора мільйонам громадян, яких перетворено окупантами і безпорадністю оборони на бомжів. Я вам про те, що це питання повинно бути продумане фахівцями і виважене, а Ви мені як Ленін - головне влізти в бійку, а там як карта ляже. Я вам про мислення, а ви мені про бездумність ризику головами і майном громадян. США вже член раз положили на їх гарантії, і положать стільки разів , скільки це вигідно їх національним інтересам. Я диву даюсь які наївні люди - як діти.
показать весь комментарий
28.12.2020 19:46 Ответить
До чого тут США та тероборона?
показать весь комментарий
29.12.2020 03:43 Ответить
Ви протирічите самі собі. Одних знищили одразу, а другі виживали бо мали тайні знання!
Не бігали прості бандерівці по лісах викрикуючи "Слава Україні". То були прості люди, які боролися за свою волю на своїй землі і тому віталися скромно: "Слава Йсу!" бо, вірили в Бога та вивчали Писання, а не матеріали ЦК партії.
До того ж, Молоду гвардію розкрили тому що, вони накрали різдв'яних подарунків у німців і роздали всім своїм. Ось німцям знадобилося просто пройтися по хатах і пошукати дітей, які граються фантиками чи пляшку з під французького вина в серванті.
показать весь комментарий
29.12.2020 03:40 Ответить
В чому я собі протиріччю в тому що закликаю включити мислення і фахівців щоб не влізти в чергову халепу? Це ви покладаєте надію не на мислення а на віру древнєсемітських міфів і лобизання деревяних дошок як спасіння від окупантів.
показать весь комментарий
29.12.2020 06:57 Ответить
фахівці це, ви з Арестовичем? Кривонос ніфіга не фахівець?
показать весь комментарий
29.12.2020 22:20 Ответить
Що поганого в тому що я вимагаю думати? І до чого сюди приплели Арестовича.?
показать весь комментарий
30.12.2020 05:38 Ответить
Ну, вимагати думати можна на платній лекції, як це робив Арестович або на філософському гуртку. А тут ви видаєте себе спеціалістом з військових питань, як Арестович.
показать весь комментарий
30.12.2020 09:10 Ответить
Кривонос каже,що українська тер.оборона-це Вавілонська вежа,які всі хочуть побудувати,але не можуть,бо говорять різними мовами.Звичайно,що «говорити різними мовами» в даному випадку означає не «мати одинакових ідей,не мати одинакових світоглядів».Але в оригіналі,хто пам'ятає легенду,Вавілонська вежа була побудована тільки тому,що всі люди на той момент,говорили однією мовою,прекрасно розуміли один одного і,всі разом зговорившись між собою,цю вежу побудували..Але легенда має закінчення:побудована вежа не сподобалася Богу.Бог,створив людей не для того,щоб вони побудували собі якусь «будівлю»і сиділи навколо цієї «будівлі».Але для того,щоб люди «розійшлися» по землі.Тому,Вавілонська вежа була знищена і щоб її знову не відбудували,люди перестали розуміти один одного,почали говорити «різними мовами».Кривонос,ми горим «різними мовами»,щоб «не понабудовувати Вавілонських веж».(образно)
показать весь комментарий
28.12.2020 17:24 Ответить
Кривонос мав на увазі українців, які не мають спільної мови, бо є малороси і українці, запроданці і патріоти.
показать весь комментарий
28.12.2020 19:06 Ответить
Оксаночко,»Вавілонська вежа»-це спроба одинаково думаючих людей створити,щось що обіцяє їм бути всесильними.В результаті те що вони створять-буде не живучим і вони розійдуться в різні сторони,перетворившись з рідних на чужих.Тобто,»побудувати Вавілонську вежу»-означає зробити щось,що приведе до розколу суспільства.Оксаночко,якщо твій Кривонос хоче будувати «Вавілонську вежу»з українцями-це виходить,що він хоче розколоти українців на різні табори.Ти можеш пояснити яку користь отримає від того Україна?Якщо ж Кривонос планує,що цю «специфічну конструкцію»будуть будувати українці і малороси,які вже на старті один одного не розуміють і ненавидять,то в результаті ми отримаєм важкий внутрішній воєнний конфлікт.
показать весь комментарий
28.12.2020 20:17 Ответить
Каждый князь хочет хоть и маленькую но СВОЮ армию.
показать весь комментарий
28.12.2020 18:17 Ответить
Не князь, а кошовий атаман. Ми в Україні.
показать весь комментарий
28.12.2020 18:28 Ответить
А це не має значення як називати і де ми знаходимося.
Усі хто хоть трохи піднявся в арміі хочуть політичних важелів, а ті хто має політичні важелі хоче ще й свою армію.
Нас в цій схемі як простих людей немає.
показать весь комментарий
28.12.2020 18:36 Ответить
А що у цьому незвичайного? Таке ми бачимо повсюди.
показать весь комментарий
29.12.2020 03:28 Ответить
Кривонос молодец!
показать весь комментарий
29.12.2020 00:59 Ответить
Добре було б Територіальну оборону не тільки вивести з під підпорядкування ЗСУ, а взагалі підпорядкувати скажімо голові ВРУ.
показать весь комментарий
29.12.2020 03:27 Ответить
Один мудрий англійський король якось видав наказ про те що, кожен англієць має після ранкової меси в неділю показати свою майстерність зі стрільби з лука. Чому з лука? Та, в той час це, була єдина зброя крім пращі доступна кожному. Переможець отримував приз залежно від богатства населеного пункту. Хтось міг виграти корову, а хтось курку. Та важливим було тільки те що, кожен мешканець країни більш-менш влучно міг стріляти з лука.
І ось коли при Азенкурі глозаді англійські лучники зустрілися з французькими вельмишановними то, вигарли таки голозаді. Чому голозаді? Тому що, англійську армію вразила дезентерія і легше було ходити без штанів. Хай і без штанів але вони нанесли Франції такий розгром що, та відновлювалася 150 років.
показать весь комментарий
29.12.2020 04:07 Ответить
Страница 2 из 2
 
 