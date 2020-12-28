РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9567 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 582 6

В рамках "Минска" не может быть решен вопрос о прекращении войны, - Резников

В рамках

Принятие решения о прекращении войны и наступлении мира в Украине возможно только на уровне первых лиц государств

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "ТСН" заявил вице-премьер-министр Алексей Резников.

По словам Резникова, кроме "нормандского формата" нет других вариантов.

"Если лидеры "нормандского формата" вдруг не скажут, или кто-то один из четырех: "Все, мы умываем руки, прекращаем, не имеем больше надежды". Я повторяю, что сегодня коммуникации идут. Поэтому это значит, что нормандский формат - это главная площадка", - объяснил вице-премьер.

По словам Резникова, в рамках "Минска" не может быть решен вопрос о прекращении войны и наступлении мира.

"Это не та площадка, не тот уровень компетенции людей, принимающих в нем участие, при всем уважении ко всем членам украинской делегации, представителям ОБСЕ, или РФ. Принятие решения о прекращении войны и наступлении мира в Украине возможно только на уровне первых лиц государств: Украина, Россия с помощью наших посредников, миротворцев Франции и Германии, и, возможно, к этому могут присоединиться лидеры других ведущих стран мира", - добавил Резников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Геополитическая цель России - это восстановление своего влияния", - Резников

Автор: 

минские соглашения (3229) нормандская четверка (1596) Резников Алексей (1173)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В рамках "Минска" не может быть решен вопрос о прекращении войны, - Резников/ Дошло до тупаря. А он так верил-Шефир: Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне. Мы их убрали, и она затихнет.
показать весь комментарий
28.12.2020 16:39 Ответить
причем слова резникова к шефиру ?
показать весь комментарий
28.12.2020 18:26 Ответить
причем слова резникова к шефиру ?/ Резников служит кодлану, правящему Украиной. Шефир озвучивает старшего в кодлане- Коломойского.Дайте 5-10 лет и кровь (украинцев РФ и Израиль) забудут. Россия все равно сильнее. - Коломойский./ Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский.
показать весь комментарий
28.12.2020 19:39 Ответить
Вопросы войны решаются на поле боя, так было всегда. Или наши еврейцы, что то придумали новое, или у них вообще другие цели и задачи?
показать весь комментарий
28.12.2020 19:21 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2020 01:14 Ответить
 
 