В рамках "Минска" не может быть решен вопрос о прекращении войны, - Резников

Принятие решения о прекращении войны и наступлении мира в Украине возможно только на уровне первых лиц государств

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "ТСН" заявил вице-премьер-министр Алексей Резников.

По словам Резникова, кроме "нормандского формата" нет других вариантов.

"Если лидеры "нормандского формата" вдруг не скажут, или кто-то один из четырех: "Все, мы умываем руки, прекращаем, не имеем больше надежды". Я повторяю, что сегодня коммуникации идут. Поэтому это значит, что нормандский формат - это главная площадка", - объяснил вице-премьер.

По словам Резникова, в рамках "Минска" не может быть решен вопрос о прекращении войны и наступлении мира.

"Это не та площадка, не тот уровень компетенции людей, принимающих в нем участие, при всем уважении ко всем членам украинской делегации, представителям ОБСЕ, или РФ. Принятие решения о прекращении войны и наступлении мира в Украине возможно только на уровне первых лиц государств: Украина, Россия с помощью наших посредников, миротворцев Франции и Германии, и, возможно, к этому могут присоединиться лидеры других ведущих стран мира", - добавил Резников.

