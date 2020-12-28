НАБУ закрыло еще шесть дел о недостоверном декларировании, в частности, в отношении Филатова, Павелко и судьи КС Завгородней, - НАПК

Правоохранительные органы закрыли еще шесть уголовных производств за умышленное декларирование недостоверной информации на основании решения Конституционного Суда Украины № 13-р/2020.

Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), передает Цензор.НЕТ.

"Эти производства были открыты по материалам, которые Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в правоохранительные органы после установления признаков недостоверного декларирования по результатам полной проверки деклараций", - сообщило НАПК.

Национальное антикоррупционное бюро Украины, в частности, закрыло производство в отношении следующих лиц:

- мэра Днепра Бориса Филатова (в декларациях за 2016 и 2017 годы выявлены недостоверные сведения на сумму 485,8 тыс. грн и 519,7 тыс. грн);

- судьи Конституционного Суда Украины Ирины Завгородней (не задекларировали авто Land Rover стоимостью 615,3 тыс. грн, принадлежащее мужу);

- президента Украинской ассоциации футбола, нардепа VIIІ созыва Андрея Павелко (не задекларировал аксессуар стоимостью 425 тыс. грн, подарки в виде пользования гостиничным номером; не указал гражданскую жену и ее имущество (авто Bentley Continental, Land Rover Range Rover, пользование квартирой);

- нардепа VIIІ созыва Игоря Шкири (не задекларировал имущество на общую сумму 63 млн грн, в том числе 6 земельных участков, принадлежащих жене, собственные корпоративные права, доход члена семьи, финансовые обязательства свои и жены);

- судьи Заводского районного суда города Каменское Днепропетровской области Станислава Рычки (общая сумма недостоверных сведений – 1,6 млн грн).

Кроме того, Государственное бюро расследований закрыло уголовное производство в отношении начальника следственного отдела Покровского отделения полиции в Днепропетровской области Сергея Удовенко, который не задекларировал собственные денежные активы суммарно на 762,1 тыс. грн.

"Правоохранительные органы закрыли эти производства, поскольку решением КС статья 366-1 УК признана неконституционной. Всего с мая 2020 года НАПК установило признаки умышленного декларирования недостоверной информации по ст.366-1 УК в 97 декларациях. Материалы были направлены в правоохранительные органы. Из-за решения КС привлечь к ответственности лиц, указавших недостоверные сведения в декларациях за предыдущие годы, пока невозможно", - подытожили в НАПК.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.