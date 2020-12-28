НАБУ и САП завершили расследование по подозрению сыну Гладковского по делу "Укроборонпрома"

Детективы НАБУ и прокуроры САП завершили расследование по подозрению в отношении сына Юрия Гладковского в получении 950 тыс. грн за влияние на принятие решения гендиректором "Укрспецэкспорта".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Как отмечается, 28 декабря 2020 года стороне защиты открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Действия лица квалифицированы по ч.2 ст.369-2 УК Украины ( "Злоупотребление влиянием").

Следствие установило, что подозреваемый вместе с еще рядом лиц в 2015-2017 гг. реализовали коррупционную схему по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям ГК "Укроборонпром" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других предприятий.

"Благодаря усилиям подозреваемого, ООО "Оптимумспецдеталь" получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями "Укроборонпрома". За что он получал неправомерную выгоду, которая, по договоренностям, должна была составить 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли участников схемы. Таким образом только по одному договору подозреваемый получил 950 тыс. грн. неправомерной выгоды. Однако, по мнению следствия, это не единичный случай противоправной деятельности - остальные факты пока исследуются", - подчеркивается в сообщении.

Благодаря такой схеме "Укроборонпрому" поставлено товаров на сумму около 165 млн грн, при этом в бюджет не поступило более 49 млн грн, из которых 25,77 - налог на добавленную стоимость, 23,57 - налог на прибыль.

Фамилии подозреваемого пресс-служба НАБУ не уточняет. Однако ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление журналиста Сергея Лещенко сообщал о том, что НАБУ и САП вручили подозрение сыну Гладковского по делу "Укроборонпрома".

