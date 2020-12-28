РУС
Новости
НАБУ и САП завершили расследование по подозрению сыну Гладковского по делу "Укроборонпрома"

НАБУ и САП завершили расследование по подозрению сыну Гладковского по делу

Детективы НАБУ и прокуроры САП завершили расследование по подозрению в отношении сына Юрия Гладковского в получении 950 тыс. грн за влияние на принятие решения гендиректором "Укрспецэкспорта".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Как отмечается, 28 декабря 2020 года стороне защиты открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Действия лица квалифицированы по ч.2 ст.369-2 УК Украины ( "Злоупотребление влиянием").

Следствие установило, что подозреваемый вместе с еще рядом лиц в 2015-2017 гг. реализовали коррупционную схему по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям ГК "Укроборонпром" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других предприятий.

"Благодаря усилиям подозреваемого, ООО "Оптимумспецдеталь" получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями "Укроборонпрома". За что он получал неправомерную выгоду, которая, по договоренностям, должна была составить 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли участников схемы. Таким образом только по одному договору подозреваемый получил 950 тыс. грн. неправомерной выгоды. Однако, по мнению следствия, это не единичный случай противоправной деятельности - остальные факты пока исследуются", - подчеркивается в сообщении.

Благодаря такой схеме "Укроборонпрому" поставлено товаров на сумму около 165 млн грн, при этом в бюджет не поступило более 49 млн грн, из которых 25,77 - налог на добавленную стоимость, 23,57 - налог на прибыль.

Фамилии подозреваемого пресс-служба НАБУ не уточняет. Однако ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление журналиста Сергея Лещенко сообщал о том, что НАБУ и САП вручили подозрение сыну Гладковского по делу "Укроборонпрома".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прокуратура не будет требовать меры пресечения для сына Гладковского. Расследование находится на завершающем этапе, - Грищук

Автор: 

НАБУ (4540) Укрспецэкспорт (88) Укроборонпром (1240) Гладковский Олег (160)
Топ комментарии
+7
Этот интеллигентный юноша обвиняется в контрабанде б.у. танковых запчастей из Раши
Он белый пушистый ангел по сравнению с ЗЕ-говнюками

Кстати,"по мнению следователей были и другие случаи .."
Вот вам уровень следствия - вместо фактов используются "мнения следователей"
28.12.2020 16:35 Ответить
+2
расследование по подозрению в отношении сына Юрия Гладковского в получении 950 тыс. грн /Для сравнения. Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского /Схемы Коломойского довели государственный "Центрэнерго" до многомиллиардных долгов
28.12.2020 16:52 Ответить
+1
Я відразу попереджаю,що ніякого відношення до Глад..... не маю,але для балабольства такий вкид. В одному з інтервью пан Коломойський на питання його відношененя до Гладковського заявив,що ніхто ні в чому не розібрався що і як,можливо цим хлопцям потрібно дати Героя за те,що під час війни вони змогли нелегально постачати з/ч для потреб війська. Приблизно так,тож мені смішно коли одні вступають на захист,другі--обвинувачують при тому нічого не знаючи. І хто мені розповість,що сила МЕДІА нічого не значить,рейтинг Медвегімнюка 30% на його каналах,а Пороха 30%---на його каналах........ А в самих мозгів НІХТ?
28.12.2020 17:44 Ответить
як не вимагають міри "прєсєчєнія", то можна вже тікать
28.12.2020 16:26 Ответить
ну того подозрения что объявили гладковскому для этого не достаточно
разве только чтоб курей посмешить
28.12.2020 18:55 Ответить
грубо говоря гладковский не смог показать откуда взял товаров на сумму 165 лямов (потому что черный контрабас из рашки) и ему насчитали налогов на всю эту сумму - посчитав ее чистой прибылью - формально они правы, но вот по сути бред чистейший
28.12.2020 16:35 Ответить
28.12.2020 16:52 Ответить
ну и шо? даю 1000000000% - не посадят! через время окажется , что он еще и пострадавшмй
28.12.2020 17:24 Ответить
28.12.2020 17:44 Ответить
Вслушайтесь в статью "злоупотребление ВЛИЯНИЕМ",цирк! "ЗЕ" просто отдыхает.Далее, Укрспецэкспорт, Укроборонпром и 950 тыс.грн , это даже не цирк.Это ........................................................................................................................................................
28.12.2020 17:48 Ответить
Набу как кость в горле и сои и зелени☝
28.12.2020 17:58 Ответить
 
 