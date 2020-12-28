РУС
Новости Дело замглавы ОП Татарова
14 349 34

Микитась обратился к Венедиктовой с ходатайством о возвращении дела Микитася-Татарова в НАБУ, - Бутусов

Микитась обратился к Венедиктовой с ходатайством о возвращении дела Микитася-Татарова в НАБУ, - Бутусов

Директор НАБУ Артем Сытник обратился в СБУ с официальным запросом о передаче дела из СБУ в НАБУ. Ходатайство Микитася и обращение Сытника значительно укрепляют правовую позицию НАБУ.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сегодня по данным источников Цензор.НЕТ, подозреваемый Максим Микитась подписал ходатайство к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и замгенпрокурора Алексею Симоненко о передаче уголовного дела, по которому подозрения выдвинуты самому Микитасю и замглавы ОП Олегу Татарову. Микитась в ходатайстве пишет, что дело, которое Генпрокуратура передала в СБУ, было открыто против него как народного депутата прошлого созыва, и по закону это дело находится в исключительной компетенции НАБУ. Такое вы редко увидите - сам обвиняемый просит от Генпрокурора не нарушать закон и не "сливать" его уголовное дело!" - говорится в сообщении.

По словам Бутусова, НАБУ не передает дело Микитася-Татарова в СБУ, как это предписал замгенпрокурора Алексей Симоненко, в виду незаконности данного решения. Материалы дела физически продолжают находиться в НАБУ.

Читайте: Зеленский атаковал антикоррупционную систему и делает все, чтобы ответственность за власть взял Майдан, - Бутусов

"Сегодня, как сообщают наши источники, директор НАБУ Артем Сытник обратился в СБУ с официальным запросом о передаче дела из СБУ в НАБУ. Ходатайство Микитася и обращение Сытника значительно укрепляют правовую позицию НАБУ. Не выполнить это ходатайство и это обращение нельзя. По сути Офис Президента и Генпрокуратура работают на защиту Татарова, на выполнение незаконного решения. Но кто возьмет ответственность отказать Микитасю и Сытнику - и прямо нарушить закон?" - подчеркнул главред Цензор.НЕТ.

Бутусов отметил, что сейчас главной задачей для ОП станет удар по Микитасю, дело хотят забрать, чтобы заставить основного свидетеля отказаться от дачи показаний по Татарову.

"Это просто демонстративное вмешательство окружения президента в работу правоохранительных органов. Защищая Татарова, Владимир Зеленский опустился с ним на один уровень - уровень милицейско-судейского "решалы", для которого "справедливость" и правосудие" - это пустые фигуры речи, и который из гаранта соблюдения законов стал гарантом их нарушения...", - подытожил Бутусов.

Читайте также: НАБУ и САП не собираются уступать Зеленскому и сдавать дело Татарова, - Бутусов

Автор: 

Бутусов Юрий (4409) Микитась Максим (155) Татаров Олег (371)
+13
Зеленского ныне поддерживает только малограмотное и деклассированное быдло - эксперт28 декабря, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/12/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bd%d1%8b%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%be.html#comments Комментарии: 1
Зеленский: от ipper bydlo к lower…В социальной структуре украинского общества, увы, не менее 40 % составляет так называемое быдло.Такое мнение https://www.facebook.com/profile.php?id=100008993618796 озвучил полчаса назад в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.И доля быдла к сожалению только увеличивается. Это следствие нашей беспросветной и длительной бедности, которая коверкает психику и мировозрение людей.Поэтому если у Президента рейтинг опускается до 40%, то это означает, что его поддерживает уже только бедное,.Рейтинг Зеленского сейчас колеблется уже на уровне 25% . Это означает, что внутри самого быдла он стал опускаться от условно говоря верхнего слоя - upper bydlo к самому дну, к черни, к lower bydlo.Соответственно ролики Зеленского стали совсем уж примитивными и расчитаными на людей, напрочь лишенных всякого критического мышления.Особенно это стало заметным после коррупционного провала Зеленского с Татаровым.Вообще скорость деградации и маргинализации гаранта поражает.Складывается впечатление, что он уже находится по ту сторону добра и зла.
28.12.2020 16:45 Ответить
+11
"Вот деревня!... Кто ж его посадит?.." (с)

Микитась обратился к Венедиктовой с ходатайством о возвращении дела Микитася-Татарова в НАБУ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3347
28.12.2020 16:30 Ответить
+10
Зепилы, ваш выход!
28.12.2020 16:37 Ответить
"Вот деревня!... Кто ж его посадит?.." (с)

Микитась обратился к Венедиктовой с ходатайством о возвращении дела Микитася-Татарова в НАБУ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3347
28.12.2020 16:30 Ответить
Дебилка венедиктова даже не понимает что такое ходатайство,чтобы его удовлетворить.
28.12.2020 16:33 Ответить
венедиктова зато знает -удолетворить
28.12.2020 16:36 Ответить
Бенядиктова знає як задовільнити , але це до юриспруденціі не відноситься!!!)))
28.12.2020 16:37 Ответить
По поводу удовлетворений у них есть эксперт Богдан Яременко, который "@н@л-табу".

Микитась обратился к Венедиктовой с ходатайством о возвращении дела Микитася-Татарова в НАБУ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5488
28.12.2020 16:37 Ответить
МАБУТЬ ПІСЛЯ ВИИБОРІВ ЇХ УСІХ УДОВЛЕТВОРЯТЬ.
28.12.2020 17:49 Ответить
Для неї клопотання - це щось про клопів...
28.12.2020 23:03 Ответить
Давид Арахамия летит на Занзибар

Микитась обратился к Венедиктовой с ходатайством о возвращении дела Микитася-Татарова в НАБУ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2979
28.12.2020 16:35 Ответить
"Чуть-чуть, где-то четыре дня хочу провести в Буковеле, но это если найду жилье. Пока с жильем очень трудно. А потом, планировал, обещал детям еще год назад поехать на Занзибар. Мы боялись ехать из-за коронавируса, но сейчас все переболели и теперь его не боимся", - сообщил Арахамия.
Туры на остров Занзибар (Танзания) действительно сейчас популярны. Это такая себе альтернатива Мальдивам. Тут тоже пляжи в стиле "баунти", местный колорит, традиции танзанийцев. В январе перелет и 7 ночей на Занзибаре с завтраками обойдутся как минимум 50 000 гривен на двоих. Это цена за проживание в 3-звездочном отеле. Если речь идет об улучшенном питании и гостиницах классом выше - цена стартует от 80 000 гривен.
28.12.2020 16:52 Ответить
"Если спросят - помогал детям"!
От жалко порошенко не додумался такую мазу про Мальдивы слепить - "дети очень просили"
28.12.2020 20:12 Ответить
Порошенко, за 5 років , відпочивав одну єдину неділю І на відміну від зеленської плісняви ніколи ніким не прикривався, тим більше дітьми.
показать весь комментарий
Так так, просто відпочивав як Петро інкогніто...
показать весь комментарий
Хіба це фейкове лайно про "інкогніто" не розслідували? Поцікавтесь, що з'ясували, щоб не виглядати ідіотом. Хоча... мені яка різниця, як ви виглядаєте?
показать весь комментарий
для них 80 000 тыс грн что нищеброду в Одессу на 2 дня смотаться ...- там сотни лямов зЭлени пилится цоденне...
показать весь комментарий
Антикорупційний комітет мав би поцікавитися, звідки у дітей хламідії такі кошти. Бо сам хламідія, їх точно не заробляє.
показать весь комментарий
28.12.2020 22:09 Ответить
Джунгли Занзибара его родина. Видать ностальгия замучила.
показать весь комментарий
Зепилы, ваш выход!
28.12.2020 16:37 Ответить
Ти вийшов- цього вистачить!)))
показать весь комментарий
Та що ж це таке?! Ленiн говорив про деяких людей ,що вони "насекомые",польска шляхта називала украiнських селян бидлом, а тут ще знайшлися украiнськi злопихателi,якi зпихатост та зарозумiлостi ,ображают значну частину украiнського народу,чи то з власноi глупоти,чи то як найманцi кланово -олiгархiчних партiй.Моi аргументи:1) Тi хто проголосував за Зеленського i К.хотiли позбутися кланово-олiгархiчноi полiтичноi та соцiально-економiчноi системи,коли нема вибору серед олiгархичних полiтичних партiй.Таке бажання,такi намiри заслуговують як поваги,так i розумiння.2) А хто замicть Зеленськог? Олiгарх Порошенко,що погано за визначення,Тимошенко,як уклала кабальну газову угоду з Газпромом.Де гарантiя,що вона це знову не зробить? Нема гарантii.3) Альтернатива Зеленському з лiдерiв п'ятоi колони: Медведчук,Бойко буде краща? Нi.А тут ще й приплели нечсастних пенсiонерiв,побойтесь Бога!
показать весь комментарий
Справа - чисто корупційна. Нехай навіть Татаров там був посередником, через якого передавались хабарі Микитася.
Тут інше цікаве питання випливає... А саме: яким чином печерний суд, а за ним усі апеляційні, вирішили, (без прохань слідчих НАБУ; а тільки на підставі таких подань це можна робити) що справу по звинуваченню Татарова можна виокремити в окреме провадження (окремо від основної справи по Микитасю)? А саме це вони зробили, передавши частину справи, що стосується Татарова, в слідий відділ іншого (ніж НАБУ) органу (Венедіктова вирішила, що "нехай СБУ").
показать весь комментарий
За вмешательство в судебную систему, этому ворюге Микитасю надо вообще, добавить еще пару уголовных дел!

П.С. А какая связь Микитася и Бутусова - непонятна, если учесть, что последнего временно назначили советником Мин.обороны, чтобы вскрывать там коррупцию! Что, уже все порядок и никаких замечаний нет?
показать весь комментарий
Да сядь уже на бутылку, кацап. а то Йухло недоволен будет.
показать весь комментарий
так суд же печерний........ , то ж чому дивуватись печерним рішенням печерного суда? а в країні де правосуддя вирішується печерними суддями все має відбуватись саме так як і відбувається.
показать весь комментарий
Да, вся пи..дота задергалась, после того как Микитась заговорил!
показать весь комментарий
В країні Повна відсутність Законності, правового виконавства, безпекового та справедливого конституційного судочинства, державотворення, механізмів укріплення державності, оборони, матеріального забезпечення. Все зараз тримається лише на бізнесменах-волонтерах та патріотичності в армії серед солдат та низових офіцерів. Це до того,чому ще існує Україна. Ніякої державотворної чи державоукріплюючої влади ....НЕ МАЄ! Майже припинили існування такі напрямки життєдіяльності,як повноцінна охорона здорорв'я ( лікарі сімейні тікають від хворих або "лєчат" по диспетчерські онлайн), законноправові аспекти захисту населення практично ЗНИКЛИ ( людям ні до кого зявернутись з любих питань,навіть самоврядувальні), практична анархія в освіті,на кордонах ( вивозиться і провозиться все контрабандою). Ну і т.д. Замість оь'єднання в боротьбі проти ворогів та пандемії,нам пропонують....а нам нічого не пропонують,окрім розпалення суспільного РОзБРАТУ. Країна на межі РОЗВАЛУ,а цього не хотілось би нікому!
показать весь комментарий
як нікому - а кацапам
показать весь комментарий
А полтора года назад в газетах писали, шо Зеленский ооочень прогрессивный! Никто не помнит?
показать весь комментарий
КАКОЕ ЖЕ ИСТЕННОЕ СЧАСТЬЕ НАРОДА КОГДА ЭТИ КОРРУПЦИОНЕРЫ ДРУГ ДРУГА ЖРУТ !!!
показать весь комментарий
Вот что бывает когда полуграмотная юристка тупее барыги.
показать весь комментарий
Нельзя же так откровенно...
показать весь комментарий
