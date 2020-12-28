Микитась обратился к Венедиктовой с ходатайством о возвращении дела Микитася-Татарова в НАБУ, - Бутусов
Директор НАБУ Артем Сытник обратился в СБУ с официальным запросом о передаче дела из СБУ в НАБУ. Ходатайство Микитася и обращение Сытника значительно укрепляют правовую позицию НАБУ.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Сегодня по данным источников Цензор.НЕТ, подозреваемый Максим Микитась подписал ходатайство к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и замгенпрокурора Алексею Симоненко о передаче уголовного дела, по которому подозрения выдвинуты самому Микитасю и замглавы ОП Олегу Татарову. Микитась в ходатайстве пишет, что дело, которое Генпрокуратура передала в СБУ, было открыто против него как народного депутата прошлого созыва, и по закону это дело находится в исключительной компетенции НАБУ. Такое вы редко увидите - сам обвиняемый просит от Генпрокурора не нарушать закон и не "сливать" его уголовное дело!" - говорится в сообщении.
По словам Бутусова, НАБУ не передает дело Микитася-Татарова в СБУ, как это предписал замгенпрокурора Алексей Симоненко, в виду незаконности данного решения. Материалы дела физически продолжают находиться в НАБУ.
"Сегодня, как сообщают наши источники, директор НАБУ Артем Сытник обратился в СБУ с официальным запросом о передаче дела из СБУ в НАБУ. Ходатайство Микитася и обращение Сытника значительно укрепляют правовую позицию НАБУ. Не выполнить это ходатайство и это обращение нельзя. По сути Офис Президента и Генпрокуратура работают на защиту Татарова, на выполнение незаконного решения. Но кто возьмет ответственность отказать Микитасю и Сытнику - и прямо нарушить закон?" - подчеркнул главред Цензор.НЕТ.
Бутусов отметил, что сейчас главной задачей для ОП станет удар по Микитасю, дело хотят забрать, чтобы заставить основного свидетеля отказаться от дачи показаний по Татарову.
"Это просто демонстративное вмешательство окружения президента в работу правоохранительных органов. Защищая Татарова, Владимир Зеленский опустился с ним на один уровень - уровень милицейско-судейского "решалы", для которого "справедливость" и правосудие" - это пустые фигуры речи, и который из гаранта соблюдения законов стал гарантом их нарушения...", - подытожил Бутусов.
Тут інше цікаве питання випливає... А саме: яким чином печерний суд, а за ним усі апеляційні, вирішили, (без прохань слідчих НАБУ; а тільки на підставі таких подань це можна робити) що справу по звинуваченню Татарова можна виокремити в окреме провадження (окремо від основної справи по Микитасю)? А саме це вони зробили, передавши частину справи, що стосується Татарова, в слідий відділ іншого (ніж НАБУ) органу (Венедіктова вирішила, що "нехай СБУ").
П.С. А какая связь Микитася и Бутусова - непонятна, если учесть, что последнего временно назначили советником Мин.обороны, чтобы вскрывать там коррупцию! Что, уже все порядок и никаких замечаний нет?