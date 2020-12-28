РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9333 посетителя онлайн
Новости
359 6

Степанов об отношениях с президентом и премьер-министром: "у нас конструктивная командная работа"

Степанов об отношениях с президентом и премьер-министром:

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что имеет конструктивные отношения с президентом и премьер-министром страны.

Об этом Степанов сказал в интервью Цензор.НЕТ, отвечая на вопрос о его возможном увольнении с должности министра и об отношениях с президентом и премьер-министром.

"Я точно не буду тратить свое время на отслеживание сплетен в соцсетях. Сейчас я строю украинскую медицину - это то, чем я сейчас занимаюсь. Что касается президента и премьер-министра - у нас конструктивная командная работа", - ответил Степанов.

Он также рассказал, что министерству "действительно удалось замедлить распространение (коронавируса. - Ред.), а сейчас произошла стабилизация и даже наблюдается снижение".

"То, что касается выходных дней, то традиционно, можете посмотреть с самого начала эпидемии, в эти дни наблюдается меньшее количество выявленных заболевших, потому что банально люди меньше обращаются, ждут понедельника. Поэтому мы всегда сравнивали статистические данные, в том числе и по заболеваемости, за неделю. И сейчас у нас достаточно позитивная динамика", - отметил он.

Полную версию читайте здесь. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коронавирус психологически убивал министров. Степанов - самый прочный из всех, кто был, но вакцинация станет проверкой, - Зеленский об увольнении главы МОЗ

Автор: 

Минздрав (4912) увольнение (2701) Степанов Максим (2062)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Можно сказать, "командная игра!"

Степанов об отношениях с президентом и премьер-министром: "у нас конструктивная командная работа" - Цензор.НЕТ 3801
показать весь комментарий
28.12.2020 16:51 Ответить
Внутри властных структур Украины назревает еще один серьезный конфликт. Конфликт между премьер-министром Шмыгалем и министром здравоохранения Степановым.
Конфликт этот вырвался уже на всеобщее обозрение при обсуждении вопроса о бюджете-2021, когда Степанов отказался голосовать за его принятие на заседании Кабмина. Тем не менее все симпатии Зеленского - на стороне Степанова.
Причина очень проста - Шмыгаль по должности имеет источники информации позволяющие ему достаточно точно видеть реальну ситуацию с эпидемией и реальное состояние системы здравоохранения.
Попытки донести ее до сведения Зеленского встречают яростное непринятие с его стороны и классифицируются как "психологическая неустойчивость в ситуации с ковид".
Степанов, напротив, поставляет Зеленскому умиротворяющие данные о "спаде, стабилизации и скором завершении эпидемии" и получает метку "устойчивый министр".
Есть еще одна причина - финансовая: переброс части вакцины через коммерческие структуры сулит огромный куш для ее участников. Скандал вообще уже вышел на уровень ВОЗ, которая откровенно обвиняет МОЗ в закупке неэффективных препаратов для лечения СОVID-19.
показать весь комментарий
28.12.2020 16:57 Ответить
Когда в МОЗ только вернулась богатырёва, можно было в лентах видеть подряд новость о том, как "вакцина от гриппа убивает детей", и про то, какая вакцина полезная и надо срочно колоть её всем подряд. При этом, вакцина была одна и та же - французская, закупленная в рамках одного и того же контракта за полгода до прихода богатырёвой...
показать весь комментарий
28.12.2020 17:01 Ответить
Командная работа строителей украинской медицины...ПАДОНКИ!
показать весь комментарий
28.12.2020 16:53 Ответить
До первого Майдана.
показать весь комментарий
28.12.2020 18:31 Ответить
Я я, вальдемар !!!!
показать весь комментарий
28.12.2020 18:50 Ответить
 
 