Степанов об отношениях с президентом и премьер-министром: "у нас конструктивная командная работа"

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что имеет конструктивные отношения с президентом и премьер-министром страны.

Об этом Степанов сказал в интервью Цензор.НЕТ, отвечая на вопрос о его возможном увольнении с должности министра и об отношениях с президентом и премьер-министром.

"Я точно не буду тратить свое время на отслеживание сплетен в соцсетях. Сейчас я строю украинскую медицину - это то, чем я сейчас занимаюсь. Что касается президента и премьер-министра - у нас конструктивная командная работа", - ответил Степанов.

Он также рассказал, что министерству "действительно удалось замедлить распространение (коронавируса. - Ред.), а сейчас произошла стабилизация и даже наблюдается снижение".

"То, что касается выходных дней, то традиционно, можете посмотреть с самого начала эпидемии, в эти дни наблюдается меньшее количество выявленных заболевших, потому что банально люди меньше обращаются, ждут понедельника. Поэтому мы всегда сравнивали статистические данные, в том числе и по заболеваемости, за неделю. И сейчас у нас достаточно позитивная динамика", - отметил он.

