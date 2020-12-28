Степанов об отношениях с президентом и премьер-министром: "у нас конструктивная командная работа"
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что имеет конструктивные отношения с президентом и премьер-министром страны.
Об этом Степанов сказал в интервью Цензор.НЕТ, отвечая на вопрос о его возможном увольнении с должности министра и об отношениях с президентом и премьер-министром.
"Я точно не буду тратить свое время на отслеживание сплетен в соцсетях. Сейчас я строю украинскую медицину - это то, чем я сейчас занимаюсь. Что касается президента и премьер-министра - у нас конструктивная командная работа", - ответил Степанов.
Он также рассказал, что министерству "действительно удалось замедлить распространение (коронавируса. - Ред.), а сейчас произошла стабилизация и даже наблюдается снижение".
"То, что касается выходных дней, то традиционно, можете посмотреть с самого начала эпидемии, в эти дни наблюдается меньшее количество выявленных заболевших, потому что банально люди меньше обращаются, ждут понедельника. Поэтому мы всегда сравнивали статистические данные, в том числе и по заболеваемости, за неделю. И сейчас у нас достаточно позитивная динамика", - отметил он.
Полную версию читайте здесь.
Конфликт этот вырвался уже на всеобщее обозрение при обсуждении вопроса о бюджете-2021, когда Степанов отказался голосовать за его принятие на заседании Кабмина. Тем не менее все симпатии Зеленского - на стороне Степанова.
Причина очень проста - Шмыгаль по должности имеет источники информации позволяющие ему достаточно точно видеть реальну ситуацию с эпидемией и реальное состояние системы здравоохранения.
Попытки донести ее до сведения Зеленского встречают яростное непринятие с его стороны и классифицируются как "психологическая неустойчивость в ситуации с ковид".
Степанов, напротив, поставляет Зеленскому умиротворяющие данные о "спаде, стабилизации и скором завершении эпидемии" и получает метку "устойчивый министр".
Есть еще одна причина - финансовая: переброс части вакцины через коммерческие структуры сулит огромный куш для ее участников. Скандал вообще уже вышел на уровень ВОЗ, которая откровенно обвиняет МОЗ в закупке неэффективных препаратов для лечения СОVID-19.