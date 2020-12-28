В результате обвала на шахте "Золотое" на Луганщине погиб горняк, - Нацполиция

На Луганщине полиция устанавливает обстоятельства аварии на шахте "Золотое", входящей в состав ГП "Первомайскуголь", в результате которой погиб шахтер. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 УК Украины "Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью".

Продолжаются мероприятия по ликвидации аварии. Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук пресс-секретарь Нацполиции Луганской области Татьяна Погукай, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, около полуночи, в Попаснянский отдел полиции поступило сообщение от диспетчера шахты "Золотое" ГП "Первомайскуголь" о том, что 27 декабря, в 23.40 произошел обвал. Под завалами находились два работника, с одним из которых была связь. В настоящее время одного из горняков удалось поднять на поверхность, второй найден мертвым", - отметила она.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства происшествия.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, сегодня ночью произошел обвал горных масс на шахте "Золотое".

