В результате обвала на шахте "Золотое" на Луганщине погиб горняк, - Нацполиция

На Луганщине полиция устанавливает обстоятельства аварии на шахте "Золотое", входящей в состав ГП "Первомайскуголь", в результате которой погиб шахтер. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 УК Украины "Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью".

Продолжаются мероприятия по ликвидации аварии. Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук пресс-секретарь Нацполиции Луганской области Татьяна Погукай, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, около полуночи, в Попаснянский отдел полиции поступило сообщение от диспетчера шахты "Золотое" ГП "Первомайскуголь" о том, что 27 декабря, в 23.40 произошел обвал. Под завалами находились два работника, с одним из которых была связь. В настоящее время одного из горняков удалось поднять на поверхность, второй найден мертвым", - отметила она.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства происшествия.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, сегодня ночью произошел обвал горных масс на шахте "Золотое".

авария (1288) обвал (181) Нацполиция (16700) шахта (962) шахтеры (656)
