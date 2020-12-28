Экс-военнослужащего ВСУ будут судить за попытку совершения ряда терактов на Луганщине, - Офис Генпрокурора
В суд направлено обвинительное заключение в отношении экс-военнослужащего Вооруженных Сил Украины по факту незаконченного покушения на совершение ряда террористических актов (ч . 3 ст. 15, ч. 1 ст. 258 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
По данным следствия, экс-военнослужащий ВСУ, который в течение 2018-2019 годов проходил службу в районе ООС в Донецкой области, планировал перейти линию разграничения и устроиться на "службу" в незаконные вооруженные формирования так называемой "ЛНР". Для доказательства своей приверженности оккупационной администрации РФ в Луганской области он должен был осуществить подрыв нескольких объектов военной инфраструктуры и транспортного сообщения.
С этой целью обвиняемый установил взрывные устройства у здания 59-го военного госпиталя в г. Северодонецк, где в то время находились около 170 человек-больных военнослужащих и медицинского персонала. Также он заложил две взрывчатки на железнодорожной станции в пгт. Рубежное на участке пути, где обычно проводится разгрузка военной техники.
Экс-военнослужащего разоблачили по материалам военной контрразведки Департамента контрразведки Службы безопасности Украины и задержали в июне 2020 года. Взрывные устройства найдены и изъяты.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
журнашлюхи - срань.
а от тема втечі з бандерівського війська в свабодную страну (Лугандонію) це цілком реальна версія