РУС
Новости Агрессия России против Украины
Экс-военнослужащего ВСУ будут судить за попытку совершения ряда терактов на Луганщине, - Офис Генпрокурора

В суд направлено обвинительное заключение в отношении экс-военнослужащего Вооруженных Сил Украины по факту незаконченного покушения на совершение ряда террористических актов (ч . 3 ст. 15, ч. 1 ст. 258 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, экс-военнослужащий ВСУ, который в течение 2018-2019 годов проходил службу в районе ООС в Донецкой области, планировал перейти линию разграничения и устроиться на "службу" в незаконные вооруженные формирования так называемой "ЛНР". Для доказательства своей приверженности оккупационной администрации РФ в Луганской области он должен был осуществить подрыв нескольких объектов военной инфраструктуры и транспортного сообщения.

С этой целью обвиняемый установил взрывные устройства у здания 59-го военного госпиталя в г. Северодонецк, где в то время находились около 170 человек-больных военнослужащих и медицинского персонала. Также он заложил две взрывчатки на железнодорожной станции в пгт. Рубежное на участке пути, где обычно проводится разгрузка военной техники.

Экс-военнослужащего разоблачили по материалам военной контрразведки Департамента контрразведки Службы безопасности Украины и задержали в июне 2020 года. Взрывные устройства найдены и изъяты.

теракт (2345) военнослужащие (6254) Офис Генпрокурора (2595) Луганская область (6534)
+14
как твари подчёркивают - не колаборант, а именно "экс-военнослужащий" ...
журнашлюхи - срань.
28.12.2020 16:53 Ответить
+13
После Рифа-Антоненко нет веры прокурворам.
28.12.2020 17:00 Ответить
+5
Скоріш за все воно з самого початку було ватне і в армію пішло шпигувати та зливати інформацію кацапам.
28.12.2020 17:32 Ответить
28.12.2020 16:53 Ответить
На пожиттєве сепарсько-колорадську потвору ,в уранові копальні, з обушком, за миску баланди !!))
28.12.2020 16:56 Ответить
Скиньте его в шахту головой вниз!
28.12.2020 16:59 Ответить
28.12.2020 17:00 Ответить
Це треба бути повним ідіотом щоб володіючи реальною інформацією ху із ху і що справді відбувається в ОРДЛО і в Україні, переходити на сторону обдроченцiв
28.12.2020 17:24 Ответить
28.12.2020 17:32 Ответить
Цiлком можливо..Але все рiвно вiн iдiот )
28.12.2020 17:46 Ответить
Похоже казачок был засланный, потому что сепарам кацапы платят копейки (15тыс кацапских тугриков для рядового), ну или они пообещали ему большую единоразовую оплату за теракты и шоу по кацапско-террористическим телеканалам по поводу перехода "карателя хунты" на сторону "народа дамбаса".
28.12.2020 17:29 Ответить
Не думаю , бо для терактiв , зовсiм не обов'язково вступати на службу до ЗСУ,
а от тема втечі з бандерівського війська в свабодную страну (Лугандонію) це цілком реальна версія
28.12.2020 17:54 Ответить
Тепер хай батьки в нього спитають: "Ну шо, синку, доказав ти свою прівєрженность окупаційній владі РФ?"
28.12.2020 20:22 Ответить
 
 