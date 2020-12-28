Прибыль Нацбанка будет в 1,5 раза меньше, чем прописано в Госбюджете, - Шевченко

Доходы Национального банка за 2020 год превысят расходы только на 21,6 млрд грн, а не на 33 млрд грн, как прописано в Госбюджете на 2021 год.

Об этом заявил председатель НБУ Кирилл Шевченко в интервью Экономической правде, передает Цензор.НЕТ.

"У нас есть комментарии по закону (" О государственном бюджете Украины на 2021 ". - Ред.) ... Во-первых, это расчет превышения доходов Национального банка над расходами. Согласно прогнозу Национального банка, эта сумма будет (по итогам 2020, - ред.) на уровне 21,6 млрд гривен. В законе стоит 33", - сказал Шевченко.

По его словам, прогноз НБУ максимально приближен к реальности. Он еще может быть откорректирован за счет последних дней. Кроме того, напомнил глава НБУ, его еще предстоит подтвердить заключением независимого аудитора и после этого перечислить в государственный бюджет. Но в любом случае, уверен Шевченко, эта сумма не будет в полтора раза больше.

Также в бюджете на следующий год НБУ видит риск эффекта так называемого фискального вытеснения.

"Объемы заимствований, которые заложены в закон, только на внутреннем рынке - 497 миллиардов гривен ... Общая ликвидность банковской системы, в зависимости от дня, составляет 160-170 миллиардов. Чтобы позаимствовать такую ​​огромную сумму, надо надеяться на то, что все долги, которые государство должно вернуть в 2021 году на внутреннем рынке, будут переведены в новые - так называемый "роловер" ", - отметил Шевченко.

Впрочем, с точки зрения главы НБУ, предположение, что все 100% долгов снова вложат в ОВГЗ, достаточно оптимистичное.

Как сообщалось, Госбюджет на 2021 год предусматривает, что Национальный банк в следующем году должен перечислить в Госбюджет 33 млрд грн прибыли за 2020 год. 1 апреля 2020 года НБУ перечислил в Госбюджет-2020 42,7 млрд грн - всю сумму, определенную для перечисления в Госбюджет по результатам 2019 года.