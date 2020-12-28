Полный контроль РФ над Беларусью будет серьезной угрозой для Украины - полстраны окажется в российском военном окружении, - Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опасается полного контроля России над Беларусью. По его мнению, это станет серьезной угрозой для Украины - половина страны окажется в российском военном окружении.
Об этом Кулеба сказал в интервью немецкому изданию Internationale Politik, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Российские войска находятся в Беларуси, в аннексированном Крыму и на оккупированном Донбассе, а также в Приднестровье, где Москва также размещает солдат. Другая проблема - что произойдет, если Россия захватит ключевые отрасли белорусской экономики, а именно оборонную промышленность. Потому что Украина поддерживает интенсивные торговые отношения с Беларусью, а также тесно сотрудничает с соседней страной в сферах безопасности и обороны", - отметил украинский министр иностранных дел.
По его словам, если Москве удастся получить полный контроль над этими отраслями в Беларуси, Украина будет вынуждена "искать другие варианты".
Напомним, по данным СМИ, Кремль запланировал создание в Беларуси политической партии, деятельность которой будет направлена против Александра Лукашенко и при этом она будет выступать за интеграцию с Россией.
Хуже не будет!
Лишь бы не Лукашенко!
Да, дебилы?
Менавiта Лукашэнка знiшчау' усе беларускае, паставiу' эканомiку у' залежнасць ад РФ, лiквiдавау' незалежныя сродкi iнфармацыi, забiвау' i закрывау' у турмы беларускiх патрыетау'
Дау' пуцену у'се карты у' рукi у' сэнсе прапаганды, ваенна палiтычнага саюзу.
Табе, лапцю, паспрабую зау'важыць - дэлегацыя твайго любага Лукашэнка у' ААН зау'седы галасавала супраць Украiны.
Тут сейчас пол фейсбука ржут, как кони, со слов Зеленского про мобилизацию. А пол фейсбука - не понимают, с чего ржет первая половина. И небольшая часть холуев доказывает с пеной у рта, что Зеленский очень патриотично и правильно все сказал.
Попробую объяснить непонимающей половине фейсбука, что ж смешного и глупого в сказанном.
Сказал Зеленский правильные вещи. Те, которые должен говорить и выполнять глава государства. Безотносительно личности.
Но между словом и делом, есть пропасть. Особенно у Зеленского.
Во время мобилизации 2014-2015, дети многих чиновников, худо-бедно прикинули военную форму и послужили. Некоторые даже повоевали. Некоторые даже с риском для жизни.
Поэтому, когда Порошенко что-то говорил о войне, то не было искривлений в сознании.
А вот когда Зеленский, продубасивший хером по роялю на корпоративах и концертах, проснимавший на российские деньги сериалы в самые горячие времена на фронте, говорит это - тут рвутся шаблоны.
Вот как сейчас я вижу мобилизованную Елену, подтаскивающую пулеметчику короб с набитыми лентами.
Или маму Римму с папой Сашей, поблескивающим цепью на шее, плетущих маскировочные сети и вяжущих долгими вечерами шерстяные носки бойцам на фронт. У вас же тоже такая картина перед глазами, когда он сказал про мобилизацию всех?
Теперь по поводу ржущей части общества. Они ржут потому, что знают, что такое война. И знают, что их, в отличие от «громкоговорителей», мобилизовать не надо. У них до сих пор «тревожные» рюкзаки на балконах и в кладовках.
Они сами пойдут. Хотя они не погибали на Донбассе, как брат Ермака, чтобы воскреснуть для торговли посадами. Они пойдут.
Но, к сожалению, они пойдут не туда, куда их позовет Зеленский. Потому что воевать под руководством Хомчака, человека, у которого в активе планирование и руководство всего одной операции, Иловайской, - сомнительное удовольствие. Потому что неизвестно, хотелки какого олигарха в следующий раз начнет исполнять Хомчак и бросит ЗСУ в безнадежное мероприятие.
А если еще учесть, что реформирование ЗСУ Хомчак начал с улучшения жилищного вопроса для себя, любимого, и привлечения на службу преданных ему людей, ни дня не воевавших, то становится еще веселее.
Понимаете, о Муженко можно много говорить, разного, но в тяжелые времена, при необходимости, он с автоматом в руках становился обычным пехотинцем, не боясь умереть. И таких же людей он ценит. Которые не боятся воевать и могут поднять людей и организовать как оборону, так и наступление в первых рядах.
У Хомчака - другой подход. Он перетащил в ГенШтаб и к себе поближе всех преданных ему ГИМОшников, ни дня не воевавших.
Понимаете, когда Муженко читает про обстрелы, он вспоминает пакет РСЗО, который лег в сотне метров от него на "Зените" под ДАП зимой 14-15 года.
А когда Хомчак читает, то он вспоминает далекие звуки разрывов за спиной, когда он сбежал и бросил колонну ВСУ, которую расстреливали российские танки.
Зеленский - вообще думает, судя по всему, что это так же весело, как петарды и фейерверки, просто кому-то "не повезло" во время запуска. А Нынешний НГШ ничего не думает. Потому что он вообще на фронте не был ни дня. Просидел в инспекции в Киеве. Как и его замы, которых он подтянул с пенсии.
В случае агрессии России, очень много пойдет воевать, не дожидаясь приказа Зеленского. Так же, как пошли в 14-15 годах. Кто не мог пойти служить в ЗСУ - пошли в добробаты или ездили волонтерами.
Кстати, тоже, в отличие от великих "военных экспертов" и писак, ездили в самые горячие и опасные времена. Когда нужны были больше всего, тогда и ездили, а не выбирали безопасные для себя времена перемирия.
Репутация и доверие - очень хрупкие вещи, тесно связанные между собой.
Желудки, для которых пишет ролики Зеленский, не пойдут воевать, как ты их не мобилизуй.
И Аваковские орлы не пойдут, которых закармливают подачками и плюшками. Потому что они на "это не подписывались". А те, которые пойдут, то среди них нет доверия к военно- политическому руководству страны. Военные могут и будут выполнять приказы. Потому что это система и субординация. Но если выполнять все четко по правилам, то это будет "итальянская забастовка". А "рвать жопу" никто не будет. Потому что репутация. И потому что доверия нет. Потому что Назарову срок светит. Присужденный гражданским судом. Потому что возбуждают уголовные дела против военных, которых будут судить подконтрольные ОП суды.
Потому что в результате реформы Хомчака, из армии технично вынуждают уходить офицеров с бесценным боевым опытом, создавая условия, при которых они или уходят на пенсию или теряют на своих посадах в зарплате и потом соответственно в пенсиях. Хотя гражданским чиновникам продлили возможность работать после срока выхода на пенсию на пять лет. Потому что "реформирование" проводится, как будто не для воюющей армии, а так, словно армия в состоянии глубокого мира. И руководить теми, кого Зеленский собирается мобилизовать, будут те, кто не имеет боевого опыта, но преданы Хомчаку. Который, в свою очередь, не имеет доверия среди военных, но имеет хреновую репутацию.
Именно поэтому все эти заявления Зеленского, шутившего про "отодвигаемые войсками РФ границы", а теперь заговорившем о всеобщей мобилизации, так нелепы и выглядят, как очередная шутка 95 квартала.
А шутки шутят для того, чтобы можно было поржать.
Р.Доник
никого ты не назовешь , а так ты высер сделал и на доника сослался , доник порох нюхал
В Спарте специально тренировались методам войны именно и только ..в полном окружении. Они не строили стен, они просто кушали суп из чечевицы.....хмммм.....может нам попробовать??