Полный контроль РФ над Беларусью будет серьезной угрозой для Украины - полстраны окажется в российском военном окружении, - Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опасается полного контроля России над Беларусью. По его мнению, это станет серьезной угрозой для Украины - половина страны окажется в российском военном окружении.

Об этом Кулеба сказал в интервью немецкому изданию Internationale Politik, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Российские войска находятся в Беларуси, в аннексированном Крыму и на оккупированном Донбассе, а также в Приднестровье, где Москва также размещает солдат. Другая проблема - что произойдет, если Россия захватит ключевые отрасли белорусской экономики, а именно оборонную промышленность. Потому что Украина поддерживает интенсивные торговые отношения с Беларусью, а также тесно сотрудничает с соседней страной в сферах безопасности и обороны", - отметил украинский министр иностранных дел.

По его словам, если Москве удастся получить полный контроль над этими отраслями в Беларуси, Украина будет вынуждена "искать другие варианты".

Напомним, по данным СМИ, Кремль запланировал создание в Беларуси политической партии, деятельность которой будет направлена против Александра Лукашенко и при этом она будет выступать за интеграцию с Россией.