Новости
4 478 85

Отстранение Тупицкого от должности по решению следственного судьи будет противоречить Конституции, - КС

Решение об увольнении судьи Конституционного Суда Украины от должности по основаниям, определенным частью второй статьи 1491 Основного Закона Украины, принимается исключительно Конституционным Судом Украины, и ни один другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"Указанную норму Конституции Украины логично связывать с положениями статьи 149 Конституции Украины в аспекте независимости и неприкосновенности судей Конституционного Суда Украины. Поэтому решение вопроса об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины, главы и его заместителя в соответствии с положениями части второй статьи 154 УПК Украины, на основании решения следственного судьи во время досудебного расследования или суда во время судебного разбирательства будет противоречить статье 149-1 Конституции Украины", - говорится в сообщении.

В Суде отметили, что других оснований для прекращения полномочий судьи Конституционного Суда Украины или для освобождения его от должности Основной Закон Украины не содержит.

"Решение об увольнении судьи Конституционного Суда Украины от должности по основаниям, определенным частью второй статьи 1491 Основного Закона Украины, принимается исключительно Конституционным Судом Украины, и ни один другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него", - отметили в КС.

24 декабря стало известно, что глава КС Тупицкий вызван в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий. "Слуга народа" Янченко заявила, что производство против главы КС Тупицкого открыли за обман суда и давление на свидетеля. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил: "Тупицкий не может быть главой КС. Перезагрузка суда должна начаться именно с этого".

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.

Автор: 

Топ комментарии
+14
тоесть становишся судьей - пожизненно, неприкосновенный, уволить тебя могут только твои кореша с которыми ты замазан по полной, и хер ты ложиш на законы, ты и есть закон... да уж..
показать весь комментарий
28.12.2020 17:02 Ответить
+14
Этого Тупитского вместе с 90% судей и прокуроров надо открыть люк и скинуть в городскую канализацию, это будет самое верное не противоречищае здравому смыслу решение
показать весь комментарий
28.12.2020 17:07 Ответить
+10
Вся комичность ситуации в том, что даже если и примут такой закон, то КС скажет, что это неконституционно.
показать весь комментарий
28.12.2020 17:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зелена пліснява , це неосяжна криза України !!!)))
показать весь комментарий
28.12.2020 17:00 Ответить
Этого упыря Тупитского оказывается ещё Януковощ назначил судьей.
показать весь комментарий
28.12.2020 17:11 Ответить
В 100% корумпованій системі інших просто немає!!)))
показать весь комментарий
28.12.2020 17:12 Ответить
судьей назначил януковощ, главой суда сделал зеленский, а виноват Порошенко.
показать весь комментарий
28.12.2020 17:46 Ответить
Главой суда его выбрали судьи - у президента нет полномочий назначать главу КС.
показать весь комментарий
28.12.2020 17:55 Ответить
Ну да, ну да) Слушаем записи из кабинета Вовка
https://censor.net/ru/news/3228482/vovk_obsujdal_v_kabinete_naznachenie_tupitskogo_glavoyi_ks_s_portnovym_i_bogdanom_butusov
показать весь комментарий
28.12.2020 17:57 Ответить
И? Вовк у нас президент? Или кто? Они назначение президентом главы КС обсуждают или влияние на его избрание через своих людей?
показать весь комментарий
28.12.2020 18:21 Ответить
так мило вы петляете)
показать весь комментарий
28.12.2020 18:26 Ответить
а чеж то порох никого не закрыл и не выгнал из старых злочынной влады ?
именно при порохе начали массово выдавать индульгенции всем кто его поддерживал , точно как сейчас у зеленых
показать весь комментарий
28.12.2020 18:34 Ответить
Ну татарова выгнал, - так вы, *****, его опять с помойки достали)
показать весь комментарий
28.12.2020 18:47 Ответить
кому-то ещё не дошло? вот вам чистосердечка.
показать весь комментарий
28.12.2020 17:00 Ответить
неплохо пристроились
показать весь комментарий
28.12.2020 17:01 Ответить
им проще сказать, " я так делал и буду делать и ничего мне за это не будет" Зачем эти простыни? Ведрами уже сцанину в глаза льют и уши.
показать весь комментарий
28.12.2020 17:01 Ответить
тоесть становишся судьей - пожизненно, неприкосновенный, уволить тебя могут только твои кореша с которыми ты замазан по полной, и хер ты ложиш на законы, ты и есть закон... да уж..
показать весь комментарий
28.12.2020 17:02 Ответить
а хто заважав внести зміни у Конституцію? всім було то похер
показать весь комментарий
28.12.2020 17:05 Ответить
ну так. вже майже два роки похер.
показать весь комментарий
28.12.2020 17:06 Ответить
та вже більше шости
показать весь комментарий
28.12.2020 17:08 Ответить
а это я должен был сделать ? ну ок. я предлагаю вешать на фонарном столбе любую гниду, которую поймали на воровстве и коррупции. еще вопросы ?
показать весь комментарий
28.12.2020 17:11 Ответить
нема питань, робіть що заманеться
показать весь комментарий
28.12.2020 17:18 Ответить
я всю жизнь слышу, что кто то что то ДОЛЖЕН кому то сделать... по факту - всем насрать, если вы САМ не сделаете - НИКТО вам ничего не должен.
показать весь комментарий
28.12.2020 17:21 Ответить
Просто сторона Зе, якобы борющаяся с беззаконием, сама не должна идти по беспределу.
показать весь комментарий
28.12.2020 17:06 Ответить
С такой точки зрения и отстранение Януковича в 2014м было "беспределом", или как?
Или у вас "тут играем, тут не играем, а тут рыбу заворачивали"?
В Уголовном кодексе прописано право президента отстранять лиц, назначенных президентом, если относительно этих лиц проводится расследование.
Остранение - это не увольнение, а значит оно никак не противоречит Конституции.
показать весь комментарий
28.12.2020 17:53 Ответить
Так почему он телится уже несколько месяцев? Пусть отстраняет, если все так элементарно просто.
показать весь комментарий
28.12.2020 17:57 Ответить
Потому, что он - тряпка. Да и УАК его люди явно не на зубок знают - искали правовое основание.
показать весь комментарий
28.12.2020 18:09 Ответить
Ждем немедленного отстранения Бубой Тупицкого.
По-вашему, 1000%-законное основание найдено.
показать весь комментарий
28.12.2020 19:33 Ответить
Да вот...подкинули тут инфу, что не совсем это основание, к сожалению, законное, тк вроде отстранение судей от выполнения обязанностей на время расследования находится в юрисдикции ВСП - то есть - опять натыкаемся на круговую поруку судейской мафии.
И что с ними делать? Они же любые попытки реформ блокируют.
показать весь комментарий
28.12.2020 19:35 Ответить
Турборежим за полтора года за полтора года добралися только до карманов граждан, но не до законодательства в сфере судов.
показать весь комментарий
28.12.2020 19:42 Ответить
Та вроде добирался год назад, только все начали вопить, что это, мол, попытка узурпации власти и посягательство на независимость судебной системы.
Теперь не знаем, как этих "независимых" к ответственности призвать за откровенно антигосударственные действия...впрочем - папередныки тоже не сильно преуспели за 5 лет - закон о судебной реформе имени Порошенки - это просто пздц...реформировать гнилую насквозь судебную систему доверили...самим судьям, а совету добропорядочности - совещательный голос дали, то есть - ничего.
показать весь комментарий
28.12.2020 23:35 Ответить
Подминать под себя, это не реформа по Западному образцу. Это и есть узурпация.
показать весь комментарий
28.12.2020 23:45 Ответить
А было ли реальное "подминание под себя"? Или просто механизмы, позволяющие как-то решать подобные конституционные кризисы, когда судейская банда теряет берега?
показать весь комментарий
28.12.2020 23:49 Ответить
Судебную "реформу" Зели неоднократно критиковали представители Запада.
Надеюсь, это для вас не новость?
показать весь комментарий
28.12.2020 23:56 Ответить
Это ниачем. Представители запада часто не ориентируются в наших реалиях абсолютно охреневшей судейской мафии с круговой порукой - на западе ничего подобного нет. Некоторые из них, кто окунулся в наши реалии, признают, что в наших условиях на переходном этапе западные нормы не работают.
показать весь комментарий
29.12.2020 00:06 Ответить
А Зеля типа что-то понимает!
Оно в элементарньіх юридических вопросах дупля не нарезает. Зато подрести под себя, Ермака и Татарова ГБР и НАБУ хочет, аж пищит.
ГБР уже подгреб.
показать весь комментарий
29.12.2020 00:16 Ответить
Я и не утверждал, что Зеля что-то понимает. Для этого у него какая-никакая команда имеется. Но делать ведь что-то с этим судебным пи*цом нужно, разве нет?
показать весь комментарий
29.12.2020 01:58 Ответить
Нужно. Но законными методами. Даже за пару месяцев истории с КС зе-Рада с монобольшинством могла принять какие-то адекватные меры.
Но вместо этого Зеля только мечет идеи одну дурнее другой.
То весь КС разогнать, теперь эта от его представителя в КС.
показать весь комментарий
29.12.2020 12:12 Ответить
"Но законными методами"
Ой, а назовите хоть один.

"могла принять какие-то адекватные меры."
А какие меры по-вашему могли бы быть адекватными?
показать весь комментарий
29.12.2020 13:17 Ответить
Это задача зеленских-вениславских, для этого их содержат налогоплательщики, а не для того, чтобы они беспредельничали. Тем более, что ничего нормального для Украины "прастой" криворожский пацик не делает в результате своих беспределов.
Я бы на его месте, в первую очередь, прищучивала мафиози Бень и рыгов, чтобы они не могли подавать такие иски в суды. И инициировала изменения в законы, чтобы независимый по Конституции орган КС не контролировал подконтрольный кабмину НАЗК. Эта норма действительно противоречит Конституции и, по-большому счету, плохие или хорошие судьи КС в этом требовании правы.
показать весь комментарий
29.12.2020 14:18 Ответить
А, ну точно, как это просто - очень удобная позиция - если политические оппоненты делают что-то - значит беспредельничают, если не делают - значит дурью маются - варианта, что они что-то сделают правильно для вас в принципе невозможен.

"И инициировала изменения в законы, чтобы независимый по Конституции орган КС не контролировал подконтрольный кабмину НАЗК"

КС и не контролирует НАЗК, КС отменяет законы, принятые Верховной Радой. В данном случае - законы, касающиеся НАЗК. Или предлагаете в Конституции записать, что КС может проверять на соответствие Конституции все законы, кроме тех, которые касаются НАЗК?
показать весь комментарий
29.12.2020 16:34 Ответить
Прочитал, не понял, перевернул с ног на голову.

Меня бы устроили адекватные решения, злостно не нарушающие Конституцию и другие законы. Об этом уже было написано.
К тому же призывали из структур ЕС, когда криворожец собирался просто разогнать весь КС.
После звиздюлины с Запада затормозил с этой идеей.

Сейчас доходы-расходы судей КС контролирует НАЗК, подотчетное кабмину Шмыгаля.
Это противоречит Конституции и позволяет давить на тех судей КС, которые неугодны зеленой шобле. И речь не о Тупицком, а о том же Головатом или Слиденко.
показать весь комментарий
29.12.2020 16:53 Ответить
Это никак не противоречит Конституции, ибо контроль доходов-расходов не является средством давления - а является только средством отслеживания коррупционных преступлений.
Не воруй, не бери взятки - и никакие проверки деклараций тебе не будут страшны - никто на тебя не сможет "давить" - у честного судьи - полный иммунитет. А вот если судья нечестный - то на наго ДОЛЖНЫ давить, пока не раздавят.
показать весь комментарий
29.12.2020 17:19 Ответить
" Эта норма действительно противоречит Конституции и, по-большому счету, плохие или хорошие судьи КС в этом требовании правы."

Это абсолютная чушь и подменя понятий.
Если на пальцах: есть 3 условно ветви власти - законодательная (Рада), исполнительная (правительство, президент, хотя у них тоже есть право законодательной инициативы) и судебная.

По-вашей странной логике на судебную власть никакая другая влиять не может, верно?
А почему в таком случае судебная власть может влиять на законодательную и исполнительную? И почему они друг на друга могут влиять?

С нашей судейской мафией, с круговой порукой в их рядах, давать им полный иммунитет от контроля и влияния кого-либо и чего либо? Совсем белены объелись?
Судьи не должны быть небожителями - и каждую ветвь власти должны контролировать 2 другие ветви власти в случае, если эта ветвь власти охренеет и пойдет против государства.
Должен быть механизм стопоров, а вы наоборот - предлагаете позволять полный и бесконтрольный беспредел мерзавцам в мантиях
показать весь комментарий
29.12.2020 16:45 Ответить
Нет. Кабмин не должен иметь рычагов давления на судей КС.
показать весь комментарий
29.12.2020 16:55 Ответить
Судьи КС не должны быть бесконтрольными.
Судьи КС не могут творить любые беззакония без возможности их остановить.
Должны быть законные механизмы пресекать подобные действия КС.
А антикоррупционные органы должны иметь право проверять любых госслужащих - и судей в том числе - это не является давлением на суд! Судьи не должны иметь права скрывать свои незаконные доходы! У судей коррупционные риски выше, чем у кого бы то ни было! И за их незаконными доходами должен быть постоянный контроль. Зарплаты им дали более чем хорошие - выше, чем у их европейских коллег даже, жить на такие зарплаты можно очень даже хорошо.
Но у них должна быть высокая ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. А вы хотите, чтобы у судей вообще никакой ответственности не было - ибо когда судью могут призвать к ответу только другие судьи - это не ответственность при существующей там круговой поруке.

КС, между прочим, еще одно незаконное решение принял - отменил ответственность судей за принятие заведомо неправомерных решений - то есть - судья может беспредельничать как хочет, брать взятки направо и налево, выносить любые незаконные приговоры - и ему за это ничего не будет! Так не должно быть!
показать весь комментарий
29.12.2020 17:17 Ответить
Контролировать их нужно. И в решении КС, которое в СМИ освещали очень выборочно, речь идет о том, что они ЗА декларирование себя любимых. Но контроль должен выполнять независимый орган, а не подотчетный ставленникам олигархов, в том числе и Ахметовскому Шмыгалю.
Как это организовать нужно думать и решать, с участием юристов, общественности, активистов-антикоррупционеров, депутатов разных фракций.
показать весь комментарий
29.12.2020 17:28 Ответить
Не так, по Конституции если накосячил то должно быть расследование и суд определяет виновен или не виновен, а далее если виновен - в кандалы и настройки олигархизма. Стаття 149 1. Повноваження судді Конституційного Суду України припиняються у разі:
5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього за вчинення ним злочину. Что олигархат принял то пусть и выполняют и нечего им юлить!
показать весь комментарий
28.12.2020 19:27 Ответить
А он не собирается лишать судью полномочий.
Временное отстранение от выполнение обязанностей - это не лишение полномочий.
Проблема в том, что похоже, что для судей и отстранение от выполнения обязанностей таки прописано отдельно - эдакое мафиозное государство в государстве. И проблема в том, что непонятно, как это мафиозное судейское государство в государстве, которое действует против Украины, уничтожить.
показать весь комментарий
28.12.2020 19:29 Ответить
зашибись. а то что пока он судья КС - он неприкосновенный и относительно его персоны не могут проводиться следственные действия, довпросы и обыски - это ничего ? да ? у вас в голове что за говно ?
показать весь комментарий
28.12.2020 19:29 Ответить
А где указ Зеленского о раследование уголовного дела судьи такого то, где Суд. Ви тоже кукукнутый?

Стаття 149. Незалежність і недоторканність судді Конституційного Суду України гарантуються Конституцією і законами України.
Вплив на суддю Конституційного Суду України у будь-який спосіб забороняється.
Без згоди Конституційного Суду України суддю Конституційного Суду України не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Суддю Конституційного Суду України не може бути притягнуто до відповідальності за голосування у зв'язку з ухваленням Судом рішень та надання ним висновків, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку.
Держава забезпечує особисту безпеку судді Конституційного Суду України та членів його сім'ї.Это я такое принял, или олигархат? Так что будь-те любезны и нечего воздух портить. Что приняли то и получили. А если его посадят, то должны посадить и других и папу Кучму за шельмование им его же конституции. Нам же вешают лапшу о правовом государстве.
показать весь комментарий
28.12.2020 19:38 Ответить
это вы дурачек. для того что бы доказать причастность судьи к преступлению - нужно провести следственные действия относительно его персоны, это невозможно пока он занимает должность и является неприкосновенной особой. что я непонятно объясняю ? это замкнутый круг. тоесть пока он сдья - немогут расследовать, немогут расследовать - немогут отстранить от должности... все приехали.
показать весь комментарий
28.12.2020 19:42 Ответить
президент, какой бы он дебил не был - неимеет отношения к следственным органам, и не может влиять на следствие вринципе - это не его юрисдикция.
показать весь комментарий
28.12.2020 19:43 Ответить
А он и не должен расследование проводить, но он может инициировать его начать по всем косякам КС суду. А результат ему должны дать на блюдечка в письменной форме компетентные органы которые направленны в суд. Все просто. А там и папа Кучма, и Стрижак, и другие члены засветятся. Есть другой путь внести законным путем изменения в Конституцию. Т.е. механизмы правовые есть, ан нет хочется методом Пиночета в тупую пройтись беззаконием. Еще раз повторю граждане Украины не утверждали на референдуме Конституцию, ее нам навязали, вот те кто ее нгавязал пусть и выполняют все буква в букву.
показать весь комментарий
28.12.2020 19:54 Ответить
он не может это сделать. давайте для тугодоходящих, еще раз по пунктам :
1. судья неприкосновенный. так же как и вся его семья !

2. для того что бы его уволить - нужно решение суда, основанное на расследовании и уголовном деле.
3. уголовное дело не могут сшить, провести следствие, ПОТОМУ ЧТО СУДЬЯ НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ вместе со всеми своими родственниками.

4. все идут накуй, судья сидит ровно на месте. вы тупите не понимая масштаба правовой коллизии.

так понятно ? я плять уже незнаю как еще проще объяснить.
показать весь комментарий
28.12.2020 19:59 Ответить
Мне то все понятно что там 80 % надо судить с конфискацией, но Конституцию то приняли такой какой она есть с косяками и коллизиями. И не я ее принимал, а папа Кучма, потом ее покроили и вон этот шедевр существует. Для Зеленского есть один путь или далее заниматься кроем и шитьем конституции (300 голосов) или издать указ по расследованию косяков судей. А там такой кордебалет будет кто, кому, сколько, от кого, и куда - что скорее Зеленского снесут. Мне чесно говоря все это пофиг, поскольку я в это не участвовал некоим образом. Я просто как созерцатель смотрю на правовой бардак олигархии!
показать весь комментарий
28.12.2020 20:11 Ответить
а мы его отстраняем от работы и тогды он уже не судья, проводим следствие как надо
показать весь комментарий
28.12.2020 20:31 Ответить
тоесть по простому - его не могут не то что засудить, его даже на допрос не могут вызвать, пока этот говнюк занимает должность судьи. так понятней ?
показать весь комментарий
28.12.2020 19:35 Ответить
Этого Тупитского вместе с 90% судей и прокуроров надо открыть люк и скинуть в городскую канализацию, это будет самое верное не противоречищае здравому смыслу решение
показать весь комментарий
28.12.2020 17:07 Ответить
В родную среду?
показать весь комментарий
28.12.2020 17:12 Ответить
99,99999999999999999999% !!!)))
показать весь комментарий
28.12.2020 17:14 Ответить
450 мудаков в ВРУ не могут принять один нормальный закон, где не будет недоторканых. И каждая, продажная тварь, судья это или нет, должна отвечать по закону.
показать весь комментарий
28.12.2020 17:10 Ответить
они это примут, как только из какого нибудь судьи пошьют кресло для следующего кто займет должность предшественника.
показать весь комментарий
28.12.2020 17:12 Ответить
Сразу вылазят всякие МВФ и ещё кучка бесполезных организаций с воплями что щимят судей. То что каждый судья живет как олигарх и творят беззаконие их повидимому не волнует
показать весь комментарий
28.12.2020 17:13 Ответить
Вся комичность ситуации в том, что даже если и примут такой закон, то КС скажет, что это неконституционно.
показать весь комментарий
28.12.2020 17:13 Ответить
Найцікавіше те, що вони будуть праві, бо Закон зворотньої сили не має.
Тобто нові судді, вибрані після прийняття такого закону, чи відповідної зміни норм Конституції, будуть зобов'язані діяти згідно з новим законом, а старі, які були призначені раніше - ні.
показать весь комментарий
28.12.2020 19:00 Ответить
Ще б тупеньку Вєнєдіктову на курси правознавства записати.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3162193-ofis-genprokurora-iniciue-vidstoronenna-tupickogo-z-posadi-golovi-ksu.html Офіс генпрокурора підготував клопотання до Офісу Президента, у якому йдеться про дозвіл на відсторонення від посади голови Конституційного Суду Олександра Тупицького, якому повідомили про підозру.

Отстранение Тупицкого от должности по решению следственного судьи будет противоречить Конституции, - КС - Цензор.НЕТ 3814
показать весь комментарий
28.12.2020 17:22 Ответить
"Поэтому решение вопроса об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины,.... В Суде отметили, что других оснований для прекращения полномочий судьи Конституционного Суда Украины или для освобождения его от должности Основной Закон Украины не содержит.
"Решение об увольнении судьи КС Украины от должности по основаниям, .....отметили в КС. Источник: https://censor.net/ru/n3239472
Не хватает "оттаскивания от должности" и "отклеивания от должности"
показать весь комментарий
28.12.2020 17:25 Ответить
В России такому КС сразу припаяли бы измену Родины (зраду), нанесение ущерба национальным интересам страны, позор перед другими странами и т.д.
Весь КС уже сидел бы возле параши и подтирался мантиями.
Плюс полная конфискация имущества, лишение льготной пенсии и перевод на стандартную народную в 2000 грн.
И был бы порядок,тишь и благодать!
показать весь комментарий
28.12.2020 17:34 Ответить
почему все считают что КС действовал не по приказу ОП?
показать весь комментарий
28.12.2020 17:52 Ответить
Потому, что у всех не такая больная фантазия, как у вас.
показать весь комментарий
28.12.2020 17:54 Ответить
Ха-ха. Воровать конституционно, а отвечать за содеянное нет!!!!!
показать весь комментарий
28.12.2020 17:38 Ответить
Моральні виродки рулять і качають права.
показать весь комментарий
28.12.2020 17:40 Ответить
Сделали такие законы, что он круче президента, теперь он всех имеет, в Украине такую власть давать нельзя судьям, только посмотреть на их имения...коррумпированое ворье эти судьи. Таким судьям место в тюрьме и на долго!
показать весь комментарий
28.12.2020 17:40 Ответить
Бу га га😷
показать весь комментарий
28.12.2020 17:45 Ответить
"других оснований для прекращения полномочий судьи Конституционного Суда Украины или для освобождения его от должности Основной Закон Украины не содержит."

А речь не о прекращении полномочий или освобождения от должности, а об отстранении на время проведения расследования - и такие полномочия по УАК у президента есть. Не нужно отдельного упоминания именно судьи конституционного суда - он подпадает под общее определение "лица, назначенные президентом".
показать весь комментарий
28.12.2020 17:50 Ответить
У нас Гарант Конституции шмаркля, и больше никто нам не нужен.
показать весь комментарий
28.12.2020 18:15 Ответить
Прутнем Нелох по роялю має лупити, це визнаю. А от на Констуційний Суд у нього іще не виріс
показать весь комментарий
28.12.2020 18:19 Ответить
Це така у нас правова країна в розумінні її владарів. Самі ж прийняли Конституцію без референдуму, і всі її, як проститутку хочуть гвалтувати, проте ніхто її не любить. Ну ну юристи.
показать весь комментарий
28.12.2020 18:20 Ответить
Цікаво буде, якщо Конституційний суд винесе рішення про неконституційність обрання Нелоха ...
Тоді йому можна останні вибрики пробачити
показать весь комментарий
28.12.2020 18:21 Ответить
хорошо устроились
показать весь комментарий
28.12.2020 18:24 Ответить
Это почему же? А если он виновник аварии? А если украл ....в метро кошелёк? А ...он не ездит в метро? А вдруг умышленно захотелось? И вдруг в кошельке....флешка с следственными данными?.....или ..компромат...на весь состав Венецианской комиссии?
Да шо хошь...!!! И не смешно..после атаки на Минфин...и парламент Финляндии??? Я не удивлюсь, если хакеры завтра атакуют точку доступа в общественном туалете мерии Осло....с личного компьютера.....того же Тупицкого!!!
показать весь комментарий
28.12.2020 18:28 Ответить
Згідно Конституціі влада налдежить народу України. Народу, а не овощам, баригам зелупам та тупицьким.
Якщо Тупицький не розуміє, що йому пора на вихід з речами, а законих варіантів прибрати цю корумповану московську крису від влади нема, то у народу залишається тільки один варіант використання власної влади - на вила.
показать весь комментарий
28.12.2020 18:40 Ответить
Пардон, а стрижаки які мову відтрахали в пользу язика, а ті , що під папу Кучму третій термін йому надали ( всупереч Конституції), а ті в мантіях, що Януковича на царство мітили, їх чомусь простив зелений олігофрен. Це така правова держава? Коли одним все прощення, а цього амбала будуть тягати, бо він не подобається Зе-Єр і вони вже продали посаду іншому. Якщо у нього кримінал - де суд? Якщо ні, то чого пристібались ці завхози України.
показать весь комментарий
28.12.2020 19:20 Ответить
Вот к чему приводят попытки решать правовую проблему не правовыми способами, как принято в Украине со времен СССР и по сегодняшний день, очень хочется Зеленскому избавиться от Тупицкого и получить лояльный себе любимому КС. И тут вместо работы в правовом поле начинается мышиная возня, заводят пачку пустых уголовных дел с целью банального шантажа и давления, авось Тупицкий с перепугу сам в отставку подаст, однако тот тёртый калач и прекрасно понимает что дело дохлое и ничего существенного ему не угрожает, тогда, вместо того чтобы системно решать проблему через изменение законодательства и настоящую судебную реформу, начинают искать относительно простой и быстрый способ сковырнуть Тупицкого с должности, но правовых оснований для его отстранения попросту нет и тут КС совершенно прав, а всякие сомнительные способы только запутывают ситуацию и усиливают позиции коррупционеров. Раз уж Зеленский сотоварищи такие отчаянные борцы за чистоту судейских рядов, то зачем отстранять Тупицкого от должности? Доказывайте его вину в открытом криминальном процессе и дело с концом, но все прекрасно понимают что это нереально в ими же возглавляемой системе и выкручивают руки фактически сами себе.
показать весь комментарий
28.12.2020 19:42 Ответить
Конституцию вспомнили те, кто принимал решения будучи в "конфликте интересов"
показать весь комментарий
28.12.2020 19:57 Ответить
"...В Суде отметили, что других оснований для прекращения полномочий судьи Конституционного Суда Украины или для освобождения его от должности Основной Закон Украины не содержит..."

А як на рахунок гільйотини? Можна її застосовувати до суддів?
показать весь комментарий
28.12.2020 21:30 Ответить
Ну и нахрена мне такая конституция ?
показать весь комментарий
28.12.2020 21:32 Ответить
 
 