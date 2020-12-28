Отстранение Тупицкого от должности по решению следственного судьи будет противоречить Конституции, - КС
Решение об увольнении судьи Конституционного Суда Украины от должности по основаниям, определенным частью второй статьи 1491 Основного Закона Украины, принимается исключительно Конституционным Судом Украины, и ни один другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.
"Указанную норму Конституции Украины логично связывать с положениями статьи 149 Конституции Украины в аспекте независимости и неприкосновенности судей Конституционного Суда Украины. Поэтому решение вопроса об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины, главы и его заместителя в соответствии с положениями части второй статьи 154 УПК Украины, на основании решения следственного судьи во время досудебного расследования или суда во время судебного разбирательства будет противоречить статье 149-1 Конституции Украины", - говорится в сообщении.
В Суде отметили, что других оснований для прекращения полномочий судьи Конституционного Суда Украины или для освобождения его от должности Основной Закон Украины не содержит.
"Решение об увольнении судьи Конституционного Суда Украины от должности по основаниям, определенным частью второй статьи 1491 Основного Закона Украины, принимается исключительно Конституционным Судом Украины, и ни один другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него", - отметили в КС.
24 декабря стало известно, что глава КС Тупицкий вызван в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий. "Слуга народа" Янченко заявила, что производство против главы КС Тупицкого открыли за обман суда и давление на свидетеля. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил: "Тупицкий не может быть главой КС. Перезагрузка суда должна начаться именно с этого".
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.
именно при порохе начали массово выдавать индульгенции всем кто его поддерживал , точно как сейчас у зеленых
Или у вас "тут играем, тут не играем, а тут рыбу заворачивали"?
В Уголовном кодексе прописано право президента отстранять лиц, назначенных президентом, если относительно этих лиц проводится расследование.
Остранение - это не увольнение, а значит оно никак не противоречит Конституции.
По-вашему, 1000%-законное основание найдено.
И что с ними делать? Они же любые попытки реформ блокируют.
Теперь не знаем, как этих "независимых" к ответственности призвать за откровенно антигосударственные действия...впрочем - папередныки тоже не сильно преуспели за 5 лет - закон о судебной реформе имени Порошенки - это просто пздц...реформировать гнилую насквозь судебную систему доверили...самим судьям, а совету добропорядочности - совещательный голос дали, то есть - ничего.
Надеюсь, это для вас не новость?
Оно в элементарньіх юридических вопросах дупля не нарезает. Зато подрести под себя, Ермака и Татарова ГБР и НАБУ хочет, аж пищит.
ГБР уже подгреб.
Но вместо этого Зеля только мечет идеи одну дурнее другой.
То весь КС разогнать, теперь эта от его представителя в КС.
Ой, а назовите хоть один.
"могла принять какие-то адекватные меры."
А какие меры по-вашему могли бы быть адекватными?
Я бы на его месте, в первую очередь, прищучивала мафиози Бень и рыгов, чтобы они не могли подавать такие иски в суды. И инициировала изменения в законы, чтобы независимый по Конституции орган КС не контролировал подконтрольный кабмину НАЗК. Эта норма действительно противоречит Конституции и, по-большому счету, плохие или хорошие судьи КС в этом требовании правы.
"И инициировала изменения в законы, чтобы независимый по Конституции орган КС не контролировал подконтрольный кабмину НАЗК"
КС и не контролирует НАЗК, КС отменяет законы, принятые Верховной Радой. В данном случае - законы, касающиеся НАЗК. Или предлагаете в Конституции записать, что КС может проверять на соответствие Конституции все законы, кроме тех, которые касаются НАЗК?
Меня бы устроили адекватные решения, злостно не нарушающие Конституцию и другие законы. Об этом уже было написано.
К тому же призывали из структур ЕС, когда криворожец собирался просто разогнать весь КС.
После звиздюлины с Запада затормозил с этой идеей.
Сейчас доходы-расходы судей КС контролирует НАЗК, подотчетное кабмину Шмыгаля.
Это противоречит Конституции и позволяет давить на тех судей КС, которые неугодны зеленой шобле. И речь не о Тупицком, а о том же Головатом или Слиденко.
Не воруй, не бери взятки - и никакие проверки деклараций тебе не будут страшны - никто на тебя не сможет "давить" - у честного судьи - полный иммунитет. А вот если судья нечестный - то на наго ДОЛЖНЫ давить, пока не раздавят.
Это абсолютная чушь и подменя понятий.
Если на пальцах: есть 3 условно ветви власти - законодательная (Рада), исполнительная (правительство, президент, хотя у них тоже есть право законодательной инициативы) и судебная.
По-вашей странной логике на судебную власть никакая другая влиять не может, верно?
А почему в таком случае судебная власть может влиять на законодательную и исполнительную? И почему они друг на друга могут влиять?
С нашей судейской мафией, с круговой порукой в их рядах, давать им полный иммунитет от контроля и влияния кого-либо и чего либо? Совсем белены объелись?
Судьи не должны быть небожителями - и каждую ветвь власти должны контролировать 2 другие ветви власти в случае, если эта ветвь власти охренеет и пойдет против государства.
Должен быть механизм стопоров, а вы наоборот - предлагаете позволять полный и бесконтрольный беспредел мерзавцам в мантиях
Судьи КС не могут творить любые беззакония без возможности их остановить.
Должны быть законные механизмы пресекать подобные действия КС.
А антикоррупционные органы должны иметь право проверять любых госслужащих - и судей в том числе - это не является давлением на суд! Судьи не должны иметь права скрывать свои незаконные доходы! У судей коррупционные риски выше, чем у кого бы то ни было! И за их незаконными доходами должен быть постоянный контроль. Зарплаты им дали более чем хорошие - выше, чем у их европейских коллег даже, жить на такие зарплаты можно очень даже хорошо.
Но у них должна быть высокая ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. А вы хотите, чтобы у судей вообще никакой ответственности не было - ибо когда судью могут призвать к ответу только другие судьи - это не ответственность при существующей там круговой поруке.
КС, между прочим, еще одно незаконное решение принял - отменил ответственность судей за принятие заведомо неправомерных решений - то есть - судья может беспредельничать как хочет, брать взятки направо и налево, выносить любые незаконные приговоры - и ему за это ничего не будет! Так не должно быть!
Как это организовать нужно думать и решать, с участием юристов, общественности, активистов-антикоррупционеров, депутатов разных фракций.
5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього за вчинення ним злочину. Что олигархат принял то пусть и выполняют и нечего им юлить!
Временное отстранение от выполнение обязанностей - это не лишение полномочий.
Проблема в том, что похоже, что для судей и отстранение от выполнения обязанностей таки прописано отдельно - эдакое мафиозное государство в государстве. И проблема в том, что непонятно, как это мафиозное судейское государство в государстве, которое действует против Украины, уничтожить.
Стаття 149. Незалежність і недоторканність судді Конституційного Суду України гарантуються Конституцією і законами України.
Вплив на суддю Конституційного Суду України у будь-який спосіб забороняється.
Без згоди Конституційного Суду України суддю Конституційного Суду України не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Суддю Конституційного Суду України не може бути притягнуто до відповідальності за голосування у зв'язку з ухваленням Судом рішень та надання ним висновків, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку.
Держава забезпечує особисту безпеку судді Конституційного Суду України та членів його сім'ї.Это я такое принял, или олигархат? Так что будь-те любезны и нечего воздух портить. Что приняли то и получили. А если его посадят, то должны посадить и других и папу Кучму за шельмование им его же конституции. Нам же вешают лапшу о правовом государстве.
1. судья неприкосновенный. так же как и вся его семья !
2. для того что бы его уволить - нужно решение суда, основанное на расследовании и уголовном деле.
3. уголовное дело не могут сшить, провести следствие, ПОТОМУ ЧТО СУДЬЯ НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ вместе со всеми своими родственниками.
4. все идут накуй, судья сидит ровно на месте. вы тупите не понимая масштаба правовой коллизии.
так понятно ? я плять уже незнаю как еще проще объяснить.
Тобто нові судді, вибрані після прийняття такого закону, чи відповідної зміни норм Конституції, будуть зобов'язані діяти згідно з новим законом, а старі, які були призначені раніше - ні.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3162193-ofis-genprokurora-iniciue-vidstoronenna-tupickogo-z-posadi-golovi-ksu.html Офіс генпрокурора підготував клопотання до Офісу Президента, у якому йдеться про дозвіл на відсторонення від посади голови Конституційного Суду Олександра Тупицького, якому повідомили про підозру.
"Решение об увольнении судьи КС Украины от должности по основаниям, .....отметили в КС. Источник: https://censor.net/ru/n3239472
Не хватает "оттаскивания от должности" и "отклеивания от должности"
Весь КС уже сидел бы возле параши и подтирался мантиями.
Плюс полная конфискация имущества, лишение льготной пенсии и перевод на стандартную народную в 2000 грн.
И был бы порядок,тишь и благодать!
А речь не о прекращении полномочий или освобождения от должности, а об отстранении на время проведения расследования - и такие полномочия по УАК у президента есть. Не нужно отдельного упоминания именно судьи конституционного суда - он подпадает под общее определение "лица, назначенные президентом".
Тоді йому можна останні вибрики пробачити
Да шо хошь...!!! И не смешно..после атаки на Минфин...и парламент Финляндии??? Я не удивлюсь, если хакеры завтра атакуют точку доступа в общественном туалете мерии Осло....с личного компьютера.....того же Тупицкого!!!
Якщо Тупицький не розуміє, що йому пора на вихід з речами, а законих варіантів прибрати цю корумповану московську крису від влади нема, то у народу залишається тільки один варіант використання власної влади - на вила.
А як на рахунок гільйотини? Можна її застосовувати до суддів?