Отстранение Тупицкого от должности по решению следственного судьи будет противоречить Конституции, - КС

Решение об увольнении судьи Конституционного Суда Украины от должности по основаниям, определенным частью второй статьи 1491 Основного Закона Украины, принимается исключительно Конституционным Судом Украины, и ни один другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него.

"Указанную норму Конституции Украины логично связывать с положениями статьи 149 Конституции Украины в аспекте независимости и неприкосновенности судей Конституционного Суда Украины. Поэтому решение вопроса об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины, главы и его заместителя в соответствии с положениями части второй статьи 154 УПК Украины, на основании решения следственного судьи во время досудебного расследования или суда во время судебного разбирательства будет противоречить статье 149-1 Конституции Украины", - говорится в сообщении.

В Суде отметили, что других оснований для прекращения полномочий судьи Конституционного Суда Украины или для освобождения его от должности Основной Закон Украины не содержит.

24 декабря стало известно, что глава КС Тупицкий вызван в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий. "Слуга народа" Янченко заявила, что производство против главы КС Тупицкого открыли за обман суда и давление на свидетеля. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил: "Тупицкий не может быть главой КС. Перезагрузка суда должна начаться именно с этого".

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.

