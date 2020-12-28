РУС
Новости Коронавирус и карантин
744 11

Лаборатории Минздрава могут делать 50-55 тыс. ПЦР-тестирований в день, - Степанов

Лаборатории Минздрава могут делать 50-55 тыс. ПЦР-тестирований в день, - Степанов

Министерство здравоохранения Украины расширило перечень людей, которым нужно проводить тестирование на коронавирус.

Об этом сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью Цензор.НЕТ.

По его словам, если раньше тестировали только при клинических симптомах коронавируса, то сейчас оно предусмотрено для пациентов с любыми респираторными симптомами.

"Что касается ПЦР-тестирований, то на сегодня возможности лабораторий, находящихся только в подчинении МОЗ, - порядка 55-50 тыс. исследований в день", - сказал Степанов.

Полную версию интервью читайте здесь.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4912) тестирование (497) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+1
Так почему не делают? Зеля дал команду улучшить статистику?

Лаборатории Минздрава могут делать 50-55 тыс. ПЦР-тестирований в день, - Степанов - Цензор.НЕТ 1544
28.12.2020 17:09 Ответить
+1
Олег Леусенко

Перші плоди боротьби Зеленського з Ковід:
А, не дай Боже, замість доріг вони вклали би гроші Ковід-фонду в наше здоров'я?
Так, що нам ще дуже пощастило!

Лаборатории Минздрава могут делать 50-55 тыс. ПЦР-тестирований в день, - Степанов - Цензор.НЕТ 721
28.12.2020 17:15 Ответить
+1
В Британии результат ПЦР готов через 30 минут. У нас семейный врач обещает талончик на ПЦР через 3 дня, после чего результата ждать неделю.
28.12.2020 17:19 Ответить
А скока лечить?
28.12.2020 17:06 Ответить
Що за лемент? Маючи зарплату в 4000 тисячі баксів гріх жалітися! В німецьких клініках будемо лікуватися!
28.12.2020 17:10 Ответить
Так то у учителей...
28.12.2020 17:12 Ответить
Для проведення масового тестування потрібно мати потужності лабораторій більше 100 тис. ПЛР тестів на добу. Степанов за рік часу так і не зміг наблизитись до цієї цифри! Степанова та Радуцького потрібно знімати і повертати Супрун!
28.12.2020 17:19 Ответить
ОК. Сделали тесты. Что дальше? Это ж самое интересное - что дальше...
28.12.2020 17:22 Ответить
Так почему не делают? Зеля дал команду улучшить статистику?

Лаборатории Минздрава могут делать 50-55 тыс. ПЦР-тестирований в день, - Степанов - Цензор.НЕТ 1544
28.12.2020 17:09 Ответить
та вам ті ж тести не подобаються і ви їх зменьшуєте, вам більше до вподоби на антиген, навіщо тут щось додатково белькотати? Ну і без вас всі можуть ПЛР-тести платні зробити, які в том ваші здобутки?
28.12.2020 17:12 Ответить
https://twitter.com/leusenko1 Олег Леусенко

Перші плоди боротьби Зеленського з Ковід:
А, не дай Боже, замість доріг вони вклали би гроші Ковід-фонду в наше здоров'я?
Так, що нам ще дуже пощастило!

Лаборатории Минздрава могут делать 50-55 тыс. ПЦР-тестирований в день, - Степанов - Цензор.НЕТ 721
28.12.2020 17:15 Ответить
В Британии результат ПЦР готов через 30 минут. У нас семейный врач обещает талончик на ПЦР через 3 дня, после чего результата ждать неделю.
28.12.2020 17:19 Ответить
С такими темпами что бы тестировать все население Украины по разу, как раз нужно 2 года, если по 50-55 тысяч в день. так что если начать тестирование завтра то к концу 2022 как раз закончим. ( и это я еще молчу о вероятном иммунитете до 8 месяцев) так что 2 х лет не хватит, тестировать придется повторно и т.д.
28.12.2020 17:40 Ответить
Только кому нужны результаты через две недели??
28.12.2020 18:23 Ответить
 
 