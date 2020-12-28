Лаборатории Минздрава могут делать 50-55 тыс. ПЦР-тестирований в день, - Степанов

Министерство здравоохранения Украины расширило перечень людей, которым нужно проводить тестирование на коронавирус.

Об этом сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью Цензор.НЕТ.

По его словам, если раньше тестировали только при клинических симптомах коронавируса, то сейчас оно предусмотрено для пациентов с любыми респираторными симптомами.

"Что касается ПЦР-тестирований, то на сегодня возможности лабораторий, находящихся только в подчинении МОЗ, - порядка 55-50 тыс. исследований в день", - сказал Степанов.

