РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7620 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 024 8

Экспресс-тестами на антиген будут тестировать людей, которые находились в близком контакте с заболевшим коронавирусом, - Степанов

Экспресс-тестами на антиген будут тестировать людей, которые находились в близком контакте с заболевшим коронавирусом, - Степанов

Министерство здравоохранения Украины планирует тестировать экспресс-тестами на антиген людей, которые находились в близком контакте с заболевшим коронавирусом.

Об этом сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью Цензор.НЕТ.

"Мы меняем сам алгоритм тестирования. Пункты тестирования должны быть непосредственно у семейного врача. Кроме того, мы добавили еще одну разновидность тестирования – экспресс-тесты на антиген, результат дают за 15 минут. Этими экспресс-тестами на антиген мы будем тестировать и людей, которые находились в близком контакте с заболевшим. Например, жена заболела, муж находится в близком контакте и семейный врач должен и его протестировать", - сказал Степанов.

По его словами, эти экспресс-тесты начали поступать в Украин.

"Более 260 тыс. уже завезено. Соответственно, они распределены по регионам. На прошлой неделе уже провели более 25 тыс. таких тестов. 23 декабря наше ДП "Медицинские закупки" должно было поставить 1,5 млн. тестов в регионы. Сейчас уж поставлен первый транш. У нас задача делать в месяц не менее миллиона таких тестов. (интервью проводилось 18 декабря - ред.)", - сказал Степанов.

Полную версию интервью читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лаборатории Минздрава могут делать 50-55 тыс. ПЦР-тестирований в день, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поки ВОЗ не одобрило тести на антиген, їх маштабне використання неможливе. Це лише дослідний метод який не має підтвердженої ефективності і не може закуповуватись за гроші держави!
показать весь комментарий
28.12.2020 17:21 Ответить
та Степанову то похєр, йому аби б що ляпнуть
показать весь комментарий
28.12.2020 17:23 Ответить
https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---28-september-2020
показать весь комментарий
28.12.2020 17:57 Ответить
https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---28-september-2020
показать весь комментарий
28.12.2020 21:29 Ответить
шокуюча стаття ОЛЕКІЯ ПОГОРЄЛОВА український журналіст . Хтось його знає ?
"Екс-віце-президент Pfizer: "Не потрібно вакцин", "пандемія фактично закінчена"
показать весь комментарий
28.12.2020 17:36 Ответить
Спасибо за ссылку.
https://www.rodyna.org.ua/eks-vitse-prezydent-pfizer-ne-potribno-vaktsyn-pandemiya-faktychno-zakinchena/
показать весь комментарий
28.12.2020 21:28 Ответить
Не звизди
Моих родных никто ничего не тестировал
показать весь комментарий
28.12.2020 19:11 Ответить
1) https://www.dw.com/uk/covid-19-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B9%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%8C-%D1%83-%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2-%D0%B7-%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8/a-54124507 COVID-19 може серйозно зашкодити мозку навіть у пацієнтів з легкими симптомами (Deutsche Welle, 13 липня 2020 р.)
2) https://www.bbc.com/ukrainian/news-54947619 Міністр охорони здоров'я Степанов захворів на Covid-19 (BBC, 14 листопада 2020 р.)
Висновки:

1) тестування необхідно проводити,
2) особливо важливо тестування (наприклад, мозку) для преTHEдентів і міністрів, що перехворіли на ковід навіть в легкій (феофаньській) формі, зрозуміло з оприлюдненням результатів
показать весь комментарий
28.12.2020 20:56 Ответить
 
 