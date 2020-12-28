Экспресс-тестами на антиген будут тестировать людей, которые находились в близком контакте с заболевшим коронавирусом, - Степанов

Министерство здравоохранения Украины планирует тестировать экспресс-тестами на антиген людей, которые находились в близком контакте с заболевшим коронавирусом.

Об этом сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью Цензор.НЕТ.

"Мы меняем сам алгоритм тестирования. Пункты тестирования должны быть непосредственно у семейного врача. Кроме того, мы добавили еще одну разновидность тестирования – экспресс-тесты на антиген, результат дают за 15 минут. Этими экспресс-тестами на антиген мы будем тестировать и людей, которые находились в близком контакте с заболевшим. Например, жена заболела, муж находится в близком контакте и семейный врач должен и его протестировать", - сказал Степанов.

По его словами, эти экспресс-тесты начали поступать в Украин.

"Более 260 тыс. уже завезено. Соответственно, они распределены по регионам. На прошлой неделе уже провели более 25 тыс. таких тестов. 23 декабря наше ДП "Медицинские закупки" должно было поставить 1,5 млн. тестов в регионы. Сейчас уж поставлен первый транш. У нас задача делать в месяц не менее миллиона таких тестов. (интервью проводилось 18 декабря - ред.)", - сказал Степанов.

Полную версию интервью читайте здесь.

