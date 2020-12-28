Степанов об увольнении врачей: Никак не можем удержать, разве что повысив зарплату

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что удержать врачей на работе в Украине сможет только повышение зарплаты.

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ, отвечая на вопрос, видит ли он возможность удержать врачей в Украине.

"Зарплату повышать. Вы знаете какой-то иной способ? Если вас пригласят на работу, где платят в 10 раз больше, предоставят более комфортные условия, технику, - это будет серьезный аргумент, чтобы сменить работу? А теперь представьте украинского анестезиолога, у которого зарплата 10 тыс. грн. Мы никак не можем его тут удержать, разве что повысив зарплату и создав более комфортные условия работы", - сказал министр.

По его словам, в бюджет на 2021 год заложена зарплата врача на уровне 9 тыс. грн в месяц.

"То есть то, что врач получает сейчас, то же он будет получать и в следующем году. На большее сегодня денег нет", - сказал Степанов.

