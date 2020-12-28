РУС
Пограничники не пустили россиянина в Украину и вручили трехлетний запрет на въезд из-за поездки в Крым

В течение 2020 года пограничники Херсонского отряда Госпогранслужбы Украины по разным причинам отказали в пропуске 50 лицам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу подразделения.

"Вчера, на пограничный контроль авиарейсом Стамбул-Херсон прибыл гражданин Российской Федерации. Во время проверки документов военнослужащие установили, что россиянин в августе 2019 года незаконно посещал аннексированный Крым. За нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и выезда из нее, пограничники иностранца не пропустили и запретили ему на три года посещать территорию Украины", - информируют в пресс-службе.

Имя и фамилия мужчины не указаны в сообщении, его комментарии отсутствуют.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разыскиваемый Нацполицией россиянин задержан на границе, он пешком направлялся из РФ в Украину, - ГПСУ

Напомним, 26 декабря сообщалось, что запрет на въезд в Украину получила блогер из России. Как сообщили в погранслужбе, девушка также незаконно посещала Крым.

+2
Зеля ?? Ти ?
28.12.2020 17:25 Ответить
+2
у зелі пика ширше, це він такий був у дитинстві
28.12.2020 17:27 Ответить
+1
А я ещё шесть лет назад говорил , что зверинец надо изолировать .
28.12.2020 17:28 Ответить
Зеля ?? Ти ?
28.12.2020 17:25 Ответить
у зелі пика ширше, це він такий був у дитинстві
28.12.2020 17:27 Ответить
28.12.2020 17:36 Ответить
назад у Стамбул того чувака
28.12.2020 17:26 Ответить
Лучше в Якутию . Что тебе плохого сделала Турция ?
28.12.2020 17:29 Ответить
а щоб знав кацап, що потрібно сидіти вдома у своїй кацапії, а не валандатися по морях
28.12.2020 17:43 Ответить
А я ещё шесть лет назад говорил , что зверинец надо изолировать .
28.12.2020 17:28 Ответить
И не кормить.
28.12.2020 19:16 Ответить
Во время проверки документов военнослужащие установили, что россиянин в августе 2019 года незаконно посещал аннексированный Крым.
Нах было надо хранить в паспорте прошлогодний авиабилет билет "Москва - Симферополь"? Ну тупой.
28.12.2020 17:34 Ответить
це в нього кримські фотки були з датою у мобілці
28.12.2020 17:45 Ответить
Они запаролены были. И в инстаграмме он от имени жены постил.
28.12.2020 18:06 Ответить
та він такий ще молоденький, що в нього і дружина вже була? А розпаролити мобілку не проблема для нашого кіберхакерського війська
28.12.2020 18:12 Ответить
NS Wallet паролите папку с фотографиями. Таскером переименовываете программу NS Wallet в Ютуб. Меняете значок. Настоящий Ютуб удаляете. Заливаете десяток фото с кошечками.
В "застенках СБУ" откроют диски - всё прочтут. При массовом досмотре гарантия 100%.
Проще. Оставляете фото дома. К компу настраиваете удалённый доступ.
Ещё проще - нах тот Крым нужен.
28.12.2020 18:48 Ответить
А Украинские туристы в экскурсии через крымский мост, враги или нет?
28.12.2020 17:43 Ответить
якщо у маскві, то не дуже вороги, а так собі, просто бовдури, а як в іншому місці, то так, не смертельні, але на три роки подалі від України поміркувати
28.12.2020 17:48 Ответить
Как то интересно получается. Россия свободно впускает Украинцев на свою территорию по любому внутреннему паспорту. Никакого контроля на мосту нет. Выходит, что попасть в Крым даже проще через россию в объезд, по её территории.
28.12.2020 17:47 Ответить
мабуть простіше, але дорого обійдеться
28.12.2020 17:49 Ответить
Из Сумской, Харьковской областей, быстрее и дешевле.
28.12.2020 17:50 Ответить
Быстрее и дешевле из Луганской, но там дорога убитая. Потому едут в объезд через Харьков.
28.12.2020 18:01 Ответить
впускает Украинцев на свою территорию по любому внутреннему паспорту ID - карта не подходит. Попасть в Крым для украинца нет проблем - через админ границу нет вопросов.
28.12.2020 18:04 Ответить
Пограничники не пустили россиянина в Украину и вручили трехлетний запрет на въезд из-за поездки в Крым - Цензор.НЕТ 5977
28.12.2020 17:59 Ответить
це в бік Криму
28.12.2020 18:14 Ответить
"Пограничники не пустили россиянина в Украину и вручили трехлетний запрет на въезд из-за поездки в Крым..."

Заголовок повинен бути таким: "Прикордонники повісили москаля і потім вручили йому 3-річну заборону на в'їзд в Україну через незаконне відвідування Криму."
28.12.2020 21:28 Ответить
НЕОБХОДИМО ИМ ЕЩЁ ТАТУИРОВКУ ДЕЛАТЬ !!! НЕХЙ ШАСТАТЬ !)
29.12.2020 00:46 Ответить
 
 