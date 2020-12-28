Пограничники не пустили россиянина в Украину и вручили трехлетний запрет на въезд из-за поездки в Крым
В течение 2020 года пограничники Херсонского отряда Госпогранслужбы Украины по разным причинам отказали в пропуске 50 лицам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу подразделения.
"Вчера, на пограничный контроль авиарейсом Стамбул-Херсон прибыл гражданин Российской Федерации. Во время проверки документов военнослужащие установили, что россиянин в августе 2019 года незаконно посещал аннексированный Крым. За нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и выезда из нее, пограничники иностранца не пропустили и запретили ему на три года посещать территорию Украины", - информируют в пресс-службе.
Имя и фамилия мужчины не указаны в сообщении, его комментарии отсутствуют.
Напомним, 26 декабря сообщалось, что запрет на въезд в Украину получила блогер из России. Как сообщили в погранслужбе, девушка также незаконно посещала Крым.
Нах было надо хранить в паспорте прошлогодний авиабилет билет "Москва - Симферополь"? Ну тупой.
В "застенках СБУ" откроют диски - всё прочтут. При массовом досмотре гарантия 100%.
Проще. Оставляете фото дома. К компу настраиваете удалённый доступ.
Ещё проще - нах тот Крым нужен.
Заголовок повинен бути таким: "Прикордонники повісили москаля і потім вручили йому 3-річну заборону на в'їзд в Україну через незаконне відвідування Криму."