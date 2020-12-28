Выявлена схема по махинациям с арендой недвижимости "Укроборонпрома" в Харькове, – СБУ

В Харькове Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала схему незаконной аренды недвижимости, находящейся в управлении государственного концерна "Укроборонпром".

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица одного из харьковских госпредприятий, которое входит в концерн, незаконно сдавали в аренду недвижимость. В мае 2019 года они передали коммерческой структуре производственные помещения завода и открытую площадку общей площадью более 1 тыс. квадратных метров. Еще почти 700 метров были арендованы вообще без документального оформления, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

При этом подчеркивается, что в соответствии с действующем законодательством, договор аренды должен быть обязательно согласован с Фондом государственного имущества для определения его реальной стоимости. В государственный бюджет должно поступать 30% от суммы.

По предварительным оценкам специалистов, общий размер ущерба, нанесенного государству составляет почти 1 миллион гривен. Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также: Вероятна деятельность чиновников в интересах страны из Южной Азии. Ущерб для Украины - около 100 млн долларов, - СБУ подтверждает обыски в "Укроборонпроме" и "Укрспецэкспорте". ФОТО

"Разоблачение и документирование противоправной деятельности осуществлялось совместно со следователями ГУ Национальной полиции в Харьковской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона. Также следует отметить, что уже более года руководство "Укроборонпрома" активно сотрудничает со Службой безопасности Украины в расследовании уголовных и коррупционных правонарушений для предотвращения и противодействия коррупции, в частности, и относительно незаконного завладения активами государственных оборонных предприятий", - добавили в пресс-центре СБУ.