Азербайджан потерял в конфликте в Нагорном Карабахе 2823 человека, - Минобороны страны

Министерство обороны Азербайджана опубликовало обновленный список военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе.

Список содержит имена 2823 военных, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Ранее ведомство сообщало о 2802 погибших в ходе боевых действий.

"В настоящее время ведутся работы по поиску свыше 30 военнослужащих, числящихся без вести пропавшими, и идентификации более 50 лиц, личности которых не установлены", - подчеркивается в сообщении министерства обороны Азербайджана.

Смотрите на Цензор.НЕТ: В группу военных ВС Азербайджана, идущих за танком Т-90С, попала управляемая ракета. ВИДЕО периода активной фазы войны

Азербайджан (813) потери (4516) Нагорный Карабах (471)
Топ комментарии
+17
Вечная Память и Вечная Слава сынам и дочерям Азербайджана, павшим в боях с оккупантами за освобождение своей земли!
28.12.2020 17:39 Ответить
+14
Украина больше , только они получили результат , а мы в Минске седьмой год .
28.12.2020 17:39 Ответить
+10
Там где ********* - там слёзы, горе и смерть!
"Русский мир" несет по миру, разруху, отчаяние, боль!
28.12.2020 17:51 Ответить
Украина больше , только они получили результат , а мы в Минске седьмой год .
28.12.2020 17:39 Ответить
у Азербайджана нет общей границы с засрашкой.
28.12.2020 17:43 Ответить
Эту отмазку придумали в кремле .
28.12.2020 17:45 Ответить
и своего медведчука с ватанами
28.12.2020 17:46 Ответить
та да... а ещё в Азербайджане живут азербайджанцы, а не украинцы...)
28.12.2020 23:32 Ответить
Вы о географии когда нибудь слышали? Так вот она утверждает что есть у Азейбаржана общая граница с )(уйлостаном, а вы против?
28.12.2020 18:19 Ответить
Она не с той стороны. Гумконвои как слать? И с градов далековато пулять. Правда, до Баку рукой подать.
28.12.2020 20:25 Ответить
Не с той стороны чего? Куда слать гумконвои? Вы вообще о чём?
28.12.2020 20:30 Ответить
Общая граница не со стороны Карабаха, а на севере. Уже понятнее?
28.12.2020 20:52 Ответить
Те все таки общая граница есть, не смотря на выше приведенные утверждения особых географов. Теперь осталось разобраться при чем тут граница на севере и Карабах. Проясните?
28.12.2020 23:36 Ответить
Если бы по аналогии с Донецком и Луганском Карабах граничил бы с Россией, то были бы и гумконвои и грады в случае чего. А так как Карабах находится в другом конце Азербайджана, то с этим возникли некоторые трудности. Поэтому Азербайджану было полегче. Надеюсь, понятно.
28.12.2020 23:55 Ответить
Вы совсем, извиняюсь за откровенность, с ума сошли? Кто оккупировал Карабах сможете сами разобраться? Кто и откуда туда поставлял оружие, добровольцев и тд? От кого освобождали азейбажджанцы свои земли?
29.12.2020 00:01 Ответить
Азербайджан нарастил силы и почти освободил Карабах от армянских оккупационных войск, вооруженных российским оружием. Вряд ли это было бы возможно, если бы у России было бы прямое сообщение с Карабахом.
29.12.2020 00:17 Ответить
Так вы определились от кого освобождали Карабах, от росиянцев или армян? Росийские оружием и азейбажджанцы были вооружены. Прямое сообщение с Карабахом Армении чем мешало росияном отправлять гумконвои и тд? И наконец про аналогию: освобождать территории оккупированые врагом невозможно никакими переговорами. И приплетать то что не имеет отношения к данному случаю тоже не нужно. Росия заинтересованна как можно дольше продолжения этого конфликта, поэтому с таким же успехом вы могли и говорить о гумконвоях для обоих противостоящих сторон.
29.12.2020 06:58 Ответить
Ну, извините.
29.12.2020 10:49 Ответить
Не извеню. Просто начните думать и учиться. )(Уйлостан не имеет границ с Сирией, Молдовой и тд, но это не мешает им нападать и оккупировать их территории. Так что повторюсь, роль играет не столько наличие границы, сколько наличие сопротивления. А договоры с )(уйлостаном ничего не значат, просто легализируют захваченное ими.
29.12.2020 12:01 Ответить
А Вы опытный боец.
Что Вы имеете сказать на моё конкретное мнение от 28.12.2020 23:55? Только без агитации и штампования известных истин.
29.12.2020 12:18 Ответить
Извините за штамп, но это бред. Аналогии с )(уйлостаном и Украиной нет. Они оккупировали Крым и вот от этого и нужно вести логическую цепочку.
29.12.2020 13:49 Ответить
Напишу ещё пару постов.
Провожу аналогию:
Россия <=> Армения
Украина <=> Азербайджан
Крым <=> Карабах, здесь разница типа "аннексия vs независимость"
ОРДЛО <=> оккупированная азербайджанская территория между Арменией и Карабахом

Как Вам такое?
29.12.2020 14:46 Ответить
Тот же бред что и раньше, ни логики ни фактов, только сравнивание синего с квадратным, теплым и тд. Где в вашей логике заявленая вами граница не там и росиянские гумконвои? И очень смешные логические выкладки в стиле равносильно, но разница есть, эти понятия имеют разный смысл, а вы как и раньше ни как не определитесь какой смысл вы вкладываете в свои слова.
29.12.2020 15:28 Ответить
Утомили
29.12.2020 16:47 Ответить
Да это всегда тяжело без знаний, фактов и логики пытаться пропихнуть какой-то тезис.
29.12.2020 16:49 Ответить
Невже знайшовся той самий Вовочка зі шкільних анекдотів?
28.12.2020 18:59 Ответить
https://i.ytimg.com/vi/8dGSKr6hvI4/maxresdefault.jpg
28.12.2020 20:08 Ответить
А то что остановили лднр и отодвинули назад это не результат?
28.12.2020 17:47 Ответить
Только обеспечиваем пенсией всех "кормильцев" за счет наших стариков .
28.12.2020 17:53 Ответить
В планах раіські було захоплення значно більших територій.
Так що результат є.
28.12.2020 17:51 Ответить
Азербайджан получил точно такой же результат как Украина, - освободил 2/3 территории а на оставшемся сидят кацапы
28.12.2020 18:06 Ответить
Вечная Память и Вечная Слава сынам и дочерям Азербайджана, павшим в боях с оккупантами за освобождение своей земли!
28.12.2020 17:39 Ответить
Они умерли не напрасно.Яшасин Азербайджан!!!
28.12.2020 17:42 Ответить
Там где ********* - там слёзы, горе и смерть!
"Русский мир" несет по миру, разруху, отчаяние, боль!
28.12.2020 17:51 Ответить
хорошая попытка русня,но нет...все помнят как Ичкерия вращала вас на кожаной оси.
28.12.2020 18:19 Ответить
Вы за чьи потери волнуетесь? За росиянские? И если что то на нас уже напали.
28.12.2020 18:21 Ответить
Чего скулишь чепушило капитулянское? Чего ты тут добиваешся? Призываешь к позору и предательству. Да не выйдет у тебя и у твоих московитов ничего. Били вас и бить будем, потому как с нами Бог. Пуйло не зря засекретил потери твоих " братушек" и " донбасо-лугандонских манкуртов", потому как за шесть лет войны Украинский солдат набил их до 40.000. И бить будет. Аминь.
28.12.2020 19:33 Ответить
Они ИЗГНАЛИ оккупанта ! А мы всё сопли жуём 6 год с теми же потерями !
Нужно уничтожать РАЗ и НА ВСЕГДА ! А не сцатся как ты !
28.12.2020 19:58 Ответить
они нападали, потери должны быть 3 к 1. а у нас на атаку оккупантов был мирныйплан и нужноперестатьстрелять. и вместо мобилизации и перекрытия границ после оккупации Крыма занимались хз чем.
28.12.2020 20:18 Ответить
Простирни тусняк и успокойся, строитель...
28.12.2020 19:06 Ответить
при совке таких бывших "на службе" искали и расстреливали особенно тщательно. а с немцами более менее вели себя прилично. и проблема сегодняшней "большой войны" в том что военными ресурсами москалей владеет фактически очень ограниченное количество лиц, которым на остальных кацапов в основном срать, разве что в качестве живого щита сойдут, так как ракеты летят в принципе сами, 21 век же. и "большой войны" с кучей кацапских трупов и неудобными вопросами, вдруг, Х#йло боится больше всего.
28.12.2020 20:32 Ответить
Потери с обоих сторон ужасающи.А ведь можно было прийти к компромиссу.И не было бы потерь с обоих сторон .И Засрашка не нужна б была.А теперь Армения -улус кремлёвской орды.Оппозиция ещё и пытается ножками сучить.Сейчас всё зависит от великодушия Алиева.Зарыть топор войны и установить статус-кво.
28.12.2020 18:28 Ответить
Сокиру війни можна не тільки закопати, але й застромити
28.12.2020 19:00 Ответить
Кровожадные ,однако.Маняка!
28.12.2020 21:02 Ответить
С оккупантом не может быть компромисса !
ТОЛЬКО ФИЗИЧЕСКОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ !
28.12.2020 20:02 Ответить
Вот сейчас тасм -Статус кво.А оккупанты -засранцы.
28.12.2020 21:03 Ответить
Кто вместо войны выбирает позор, получает позор и войну. На сколько уменьшилось население Украины за 30 лет, какая вам еще война нужна? И все 30 лет слышим от ожирелого ворья при власти, ....мы не можем содержать ЯО, это дорого, мы не можем содержать современные ВСУ, это дорого!!!... А теперь посчитайте сколько стоит Крым и конфликт на Донбассе, переведите на деньги судьбы человеческие. И ведь понятно кто воду мутит, ворье свое и кацапское, которым удобно будучи при власти грабить и уничтожать то малое, что осталось, и все под сопливые завывания про слабость и мир...
28.12.2020 19:12 Ответить
ПРАВИТЕЛЕЙ КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ ДОГОВОРИТЬСЯ И ПОДВЕРГАЮТ СМЕРТИ СВОИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ - НЕОБХОДИМО УНИЧТОЖИТЬ !!!
29.12.2020 00:57 Ответить
Т.е. потери арм и азерб примерно равны.
29.12.2020 05:17 Ответить
 
 