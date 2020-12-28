Азербайджан потерял в конфликте в Нагорном Карабахе 2823 человека, - Минобороны страны
Министерство обороны Азербайджана опубликовало обновленный список военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе.
Список содержит имена 2823 военных, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Ранее ведомство сообщало о 2802 погибших в ходе боевых действий.
"В настоящее время ведутся работы по поиску свыше 30 военнослужащих, числящихся без вести пропавшими, и идентификации более 50 лиц, личности которых не установлены", - подчеркивается в сообщении министерства обороны Азербайджана.
