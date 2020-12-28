Азербайджан потерял в конфликте в Нагорном Карабахе 2823 человека, - Минобороны страны

Министерство обороны Азербайджана опубликовало обновленный список военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе.

Список содержит имена 2823 военных, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Ранее ведомство сообщало о 2802 погибших в ходе боевых действий.

"В настоящее время ведутся работы по поиску свыше 30 военнослужащих, числящихся без вести пропавшими, и идентификации более 50 лиц, личности которых не установлены", - подчеркивается в сообщении министерства обороны Азербайджана.

