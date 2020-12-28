Укрзализныця создает бизнес-вертикаль грузовых перевозок по опыту развитых стран, - директор по коммерческой работе Эзугбая

Укрзализныця в рамках реформирования структуры компании создает отдельную бизнес-вертикаль грузовых перевозок, используя опыт развитых стран мира.

Об этом сообщил директор по коммерческой работе и логистике компании Иракли Эзугбая во время пресс-конференции на тему "Трансформация Укрзализныци: на пути к анбандлингу", которая состоялась 24 декабря.

"Грузовые перевозки во всем мире - это отдельное, финансово важное для страны бизнес-направление. Международный опыт наших стратегических партнеров - Европейского Союза - подсказывает, что страны ЕС, Северной Америки имеют собственного национального грузового перевозчика, который был выделен в процессе реформирования. Например, успешным опытом с нами в процессе сотрудничества могут поделиться Словакия, Польша, Венгрия, Германия, Франция", - сообщил он.

По словам Иракли Эзугбаи, основной задачей реформирования структуры Укрзализныци является четкое выделение ключевых вертикалей бизнеса с необходимыми для бесперебойной работы активами.

"Грузовые перевозки - единственное прибыльное направление работы компании. Напомню, что в ноябре мы увеличили объемы перевозки грузов на 7% во всех видах сообщения, и компания планирует уже в ближайшее время ежесуточно нагружать 1 млн тонн грузов. Следующая задача - приведение структуры вертикали грузовых перевозок до прозрачного, честного, понятного и эффективного механизма ", - отметил директор по коммерческой работе и логистике Укрзализныци.

Иракли Эзугбая сообщил, что основой указанной структуры станет вновь созданный грузовой перевозчик UZ Cargo, дополнительным функционалом - Центр транспортного сервиса "Ліски", Рефрижераторная вагонная компания и Центр транспортной логистики. Другие активы будут отнесены к инфраструктурной вертикали, как это продиктовано успешным международным опытом.

"Экосистема грузовых перевозок одинакова во всем мире. Мы считаем, что Укрзализныця должна стать частью экосистемы, а не изобретать велосипед, который везет нас в обратном направлении - к долгам и упадку. В конце концов мы построим понятный прозрачный бизнес с упрощенными процедурами для всех клиентов и партнеров, чтобы везти быстрее, больше и лучше", - резюмировал он.

Напомним, что, по словам председателя правления АО "Укрзализныця" Владимира Жмака, 2021 должен стать для Укрзализныци переломным.