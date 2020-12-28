РУС
В 2020 году из государственной в коммунальную собственность общин передано более 2 млн га с/х земель, - Шмыгаль

В 2020 году из государственной в коммунальную собственность общин передано более 2 млн га с/х земель, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в 2020 году завершился наиболее важный этап реформы децентрализации.

Об этом он сказал во время заседания правительства 28 декабря, передает Цензор.НЕТ.

"Завершено формирование новой территориальной основы для деятельности органов местного самоуправления. Это открыло возможности наделить все общины равными по объему полномочиями и обеспечить надлежащими ресурсами для их дальнейшего развития", - сообщил премьер.

Кроме того, по его словам, из государственной в коммунальную собственность общин передано более 2 млн гектаров сельскохозяйственных земель.

Также, отметил Шмыгаль, общины вышли на прямые межбюджетные отношения и фактически получили свои независимые бюджеты.

земля (1956) Кабмин (14092) Шмыгаль Денис (2815)
+6
Огласите весь список получателей казенной земи, в том числе и подставных лиц от ахметова с каломойшей и от вас лично.
28.12.2020 17:44 Ответить
+2
Почему цены на продукты растут ?
28.12.2020 17:43 Ответить
+1
Патамушта ЗЕленая марамушта или КАКАЯ РАЗНИЦА, ведь по приколу.
28.12.2020 17:46 Ответить
Почему цены на продукты растут ?
28.12.2020 17:43 Ответить
Патамушта ЗЕленая марамушта или КАКАЯ РАЗНИЦА, ведь по приколу.
28.12.2020 17:46 Ответить
пачєму-пачєму, по кочану!
28.12.2020 18:19 Ответить
Огласите весь список получателей казенной земи, в том числе и подставных лиц от ахметова с каломойшей и от вас лично.
28.12.2020 17:44 Ответить
Є такий слуга- Максим Гузенко. Сумська область уже його власність.
28.12.2020 18:15 Ответить
Що знову велике крадівництво? На яку ще підлість здатна ця ЗЕ влада?
28.12.2020 17:53 Ответить
теперь понятна мышиная возня на местных выборах...депутаты вр теперь нищеброды по сравнению с мерами поселковыми князьками
28.12.2020 17:53 Ответить
щось здається мені, що переклали з пустого у порожнє непотріб, що вкрасти не вдалось, ну нічого, тепер його миши з'їдять тихесенько
28.12.2020 18:18 Ответить
Передали балки и обочини доріг . А землі сісьгосп призначення ні ......
28.12.2020 21:30 Ответить
А 2,5 млн га просто "потеряли"... Тварье-ворье!
28.12.2020 23:18 Ответить
 
 