В 2020 году из государственной в коммунальную собственность общин передано более 2 млн га с/х земель, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в 2020 году завершился наиболее важный этап реформы децентрализации.
Об этом он сказал во время заседания правительства 28 декабря, передает Цензор.НЕТ.
"Завершено формирование новой территориальной основы для деятельности органов местного самоуправления. Это открыло возможности наделить все общины равными по объему полномочиями и обеспечить надлежащими ресурсами для их дальнейшего развития", - сообщил премьер.
Кроме того, по его словам, из государственной в коммунальную собственность общин передано более 2 млн гектаров сельскохозяйственных земель.
Также, отметил Шмыгаль, общины вышли на прямые межбюджетные отношения и фактически получили свои независимые бюджеты.
