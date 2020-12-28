РУС
1 915 11

Около 5 тыс. семей военнослужащих смогут получить жилье в 2021 году, - Минфин

Государственный бюджет Украины на 2021 году предусматривает финансирование жилья для военнослужащих в размере 2,1 млрд грн, что позволит приобрести жилье для 5 тысяч семей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Отмечается, что на жилье для 5 тыс. семей военнослужащих выделят 2,1 млн грн.

На социальную поддержку учасников АТО/ООС выделят 1,7 млн грн, получателями помощи будут 17,7 тыс. человек.

Планируется также запустить программу финансового лизинга для приобретения жилья военнослужащими и другими приоритетными категориями служащих со ставкой 5% на срок до 20 лет. Предусматривается также программа ипотечного кредитования со ставкой 7% сроком на 20 лет, на сумму до 2 млн грн и минимальным взносом в размере 20%.

Как отмечают в Минфине, данные программы позволят обеспечить жильем более чем 30 тыс. семей.

жилье (913) Минфин (1556) военнослужащие (6254)
+2
Ключевое слово "могут".
Что стоит слово Зелебени знает даже его зебильный лезторат
28.12.2020 17:59 Ответить
+1
аби б татарови не вкрали
28.12.2020 17:56 Ответить
аби б татарови не вкрали
28.12.2020 17:56 Ответить
Ключевое слово "могут".
Что стоит слово Зелебени знает даже его зебильный лезторат
28.12.2020 17:59 Ответить
Извините, с языка сняли...не могу молчать!
28.12.2020 18:20 Ответить
Это капля в море!
Забрать у дерьмодепутатов жилье, которое им досталось на шару и которое они дарят родственничкам и сдают, жируя за наш счет!
По результатам работы зебильной нечисти и иже с ними, ЭТО ОНИ НАМ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ, а не мы им!
28.12.2020 18:00 Ответить
Надеюсь Хомчаку достанется - молодая семья то,се...
28.12.2020 18:00 Ответить
Ключевое слово " С М О Г У Т "!
Мрази, зачем так нагло врать!!!
28.12.2020 18:18 Ответить
знов обіцянки...
Нащо зупиняли будівництво житла для військових в цьому році???
28.12.2020 18:27 Ответить
Цикаво, яка такса у різних регіонах України, щоб житлова комісія погодилась з отриманням житла військовослужбовцем. Бо інакше зникнуть раптово довідки з документів або вигадають щось ще таке. Повністю закрита схема розподілу, не прозора, корумпована. Так що, автор, так і пишить: 30 відсотків вказаної суми отримають в якості хабаря ті, хто приймає участь у розподілі придбаного житла. А може і більше ніж 30 %.👹👹👹👹👹👹👹
28.12.2020 18:28 Ответить
Так на житло 2,1 млрд. грн. чи 2,1 млн. грн.?
28.12.2020 18:33 Ответить
Около 5 тыс. семей военнослужащих смогут получить жилье в 2021 году , а так же прозрачную власть, 4000 баксов зарплату, назначения топ-чиновников по открытому конкурсу, независимые суды и прокуратуру, поездки на лыжах в оман и всё-всё , что написано зелёными чернилами.
28.12.2020 18:44 Ответить
А могут и не получить.
28.12.2020 18:44 Ответить
 
 