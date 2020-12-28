Около 5 тыс. семей военнослужащих смогут получить жилье в 2021 году, - Минфин

Государственный бюджет Украины на 2021 году предусматривает финансирование жилья для военнослужащих в размере 2,1 млрд грн, что позволит приобрести жилье для 5 тысяч семей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Отмечается, что на жилье для 5 тыс. семей военнослужащих выделят 2,1 млн грн.

На социальную поддержку учасников АТО/ООС выделят 1,7 млн грн, получателями помощи будут 17,7 тыс. человек.

Планируется также запустить программу финансового лизинга для приобретения жилья военнослужащими и другими приоритетными категориями служащих со ставкой 5% на срок до 20 лет. Предусматривается также программа ипотечного кредитования со ставкой 7% сроком на 20 лет, на сумму до 2 млн грн и минимальным взносом в размере 20%.

Как отмечают в Минфине, данные программы позволят обеспечить жильем более чем 30 тыс. семей.

