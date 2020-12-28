Около 5 тыс. семей военнослужащих смогут получить жилье в 2021 году, - Минфин
Государственный бюджет Украины на 2021 году предусматривает финансирование жилья для военнослужащих в размере 2,1 млрд грн, что позволит приобрести жилье для 5 тысяч семей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.
Отмечается, что на жилье для 5 тыс. семей военнослужащих выделят 2,1 млн грн.
На социальную поддержку учасников АТО/ООС выделят 1,7 млн грн, получателями помощи будут 17,7 тыс. человек.
Планируется также запустить программу финансового лизинга для приобретения жилья военнослужащими и другими приоритетными категориями служащих со ставкой 5% на срок до 20 лет. Предусматривается также программа ипотечного кредитования со ставкой 7% сроком на 20 лет, на сумму до 2 млн грн и минимальным взносом в размере 20%.
Как отмечают в Минфине, данные программы позволят обеспечить жильем более чем 30 тыс. семей.
Что стоит слово Зелебени знает даже его зебильный лезторат
Забрать у дерьмодепутатов жилье, которое им досталось на шару и которое они дарят родственничкам и сдают, жируя за наш счет!
По результатам работы зебильной нечисти и иже с ними, ЭТО ОНИ НАМ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ, а не мы им!
Мрази, зачем так нагло врать!!!
Нащо зупиняли будівництво житла для військових в цьому році???