В ближайшее время не стоит полагаться на разработку украинской вакцины от коронавируса, - Ляшко
Частная организация ведет работу по созданию отечественной вакцины. Процесс координирует Минздрав.
Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.
"Ведутся работы (по созданию отечественной вакцины. - Ред.), в настоящее время ведутся работы, мы координируем определенный процесс, чтобы выпустить... Я бы не сказал, что мы уже ведем разработку вакцины — ведется работа по разработке вакционкандидата. В лабораторных модельных условиях этот кандидат показывает результат. Теперь надо выпустить хотя бы первые сто пробников. Этим занимается частная организация, которая сейчас договаривается с нашими заводами-производителями, которые могут произвести вакцину, о производстве первых пробных партий. Заводы-производители получают материал и ждут публикаций в научнопризнанных журналах, потому что есть специфика производства вакцин, а также всех лекарственных средств против COVID-19", - сказал он.
По словам Ляшко, для борьбы с текущей эпидемией не стоит полагаться на разработку украинской вакцины.
"Это была такая глобальная договоренность, что каждый, кто начинает исследования, открывает абсолютно все данные, которые у него есть, приглашает экспертов ВОЗ, и ведется оценка, чтобы понимать целесообразность дальнейшей разработки, ее эффективность и возможность привлечения дополнительных инвестиций, поскольку это решение глобальной проблемы. Стоит ли надеяться, что мы отечественной вакциной будем бороться именно с этой пандемией, эпидемией - я бы, наверное, все-таки не рассматривал этот вопрос", - сказал он.
"Вот єслі би да каби во рту рослі гріби, то в лєс нє надо било би ходіть".
голосует "па приколу","хуже не будет", за "адин народ" и "лишь бы не ктото там" - тут вообще ни на что нельзя полагаться.
вырвали с контекста?
Не верю!
А Ляшко не волнует простой вопрос - зачем за 150 млн разрабатывать вакцину, которую не рассматривают для борьбы с этой эпидемией?
Как всегда врали, конечно.
что это за часть.......это Россия.\\\\\\
Так и вижу сообщение: "Вас выведено из базы"(выпейте бутылку, отставьте в сторону и сделай.те сальто, а иначе "вывод" недействителен)
че за бред, какая "база" то такая шоб "вывел и гуляй Вася"? Ага - прям кто-то лишится руки в ж. кого-то, особенно если кто-то - важная подмышка, или какая-то "шишка"
PS/ Хотели впарить российскую, когда все раскусили этот "полёт", начали искать ту же российскую вакцину, но под зарубежным брэндом. И нашли таки- "AstraZeneca". Это рос. вакцина "Спутник", которая предложена всем "русофобам"( ), но уже под зарубежным именем.
Зачем тогда тратить на это деньги?