В ближайшее время не стоит полагаться на разработку украинской вакцины от коронавируса, - Ляшко

Частная организация ведет работу по созданию отечественной вакцины. Процесс координирует Минздрав.

Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"Ведутся работы (по созданию отечественной вакцины. - Ред.), в настоящее время ведутся работы, мы координируем определенный процесс, чтобы выпустить... Я бы не сказал, что мы уже ведем разработку вакцины — ведется работа по разработке вакционкандидата. В лабораторных модельных условиях этот кандидат показывает результат. Теперь надо выпустить хотя бы первые сто пробников. Этим занимается частная организация, которая сейчас договаривается с нашими заводами-производителями, которые могут произвести вакцину, о производстве первых пробных партий. Заводы-производители получают материал и ждут публикаций в научнопризнанных журналах, потому что есть специфика производства вакцин, а также всех лекарственных средств против COVID-19", - сказал он.

По словам Ляшко, для борьбы с текущей эпидемией не стоит полагаться на разработку украинской вакцины.

"Это была такая глобальная договоренность, что каждый, кто начинает исследования, открывает абсолютно все данные, которые у него есть, приглашает экспертов ВОЗ, и ведется оценка, чтобы понимать целесообразность дальнейшей разработки, ее эффективность и возможность привлечения дополнительных инвестиций, поскольку это решение глобальной проблемы. Стоит ли надеяться, что мы отечественной вакциной будем бороться именно с этой пандемией, эпидемией - я бы, наверное, все-таки не рассматривал этот вопрос", - сказал он.