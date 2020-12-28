РУС
С 1 января отменятся льготный тариф на первые 100 кВт.час тока для населения по проекту Витренко

С 1 января отменятся льготный тариф на первые 100 кВт.час тока для населения по проекту Витренко

Кабинет Министров отменил льготный тариф 90 коп./кВт.час на первые 100 кВт.час для бытовых потребителей с 1 января 2021 г.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 28 декабря, информирует Цензор.НЕТ.

"Продлить режим ПСО до 31 марта 2021 года и установить фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт.час", - сообщил и.о. министра энергетики Юрий Витренко на заседании правительства.

С 1 января 2021 г. весь объем потребленной электроэнергии бытовые потребители будут оплачивать по единому тарифу - 1,68 грн/кВт.час. Этот тариф будет действовать до 31 марта 2021 года.

В целом, проект и.о. министра Юрия Витренко сохраняет заниженные тарифы на электроэнергию для населения. Даже после повышения, они будут примерно в 2 раза ниже реальных рыночных цен на электрическую энергию.

Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 90 коп./кВт.час за первые 100 кВт.час и 1,68 грн/кВт.час за остальной объем месячного потребления. Это более чем в четыре раза меньше среднего тарифа в Европе.

По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабря 2020 года даже не покрывает затраты на доставку электроэнергии от электростанций до конечных потребителей.

Ежегодные дотации по заниженным тарифам на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн.

Ликвидацию перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии поддержал Секретариат Энергетического сообщества и Европейская комиссия. Эксперты отметили, что от решения по тарифам зависит дальнейшая финансовая поддержка Украины от МВФ.

+78
скоро .. у каждого зебила)
С 1 января отменятся льготный тариф на первые 100 кВт.час тока для населения по проекту Витренко - Цензор.НЕТ 6990
показать весь комментарий
28.12.2020 18:45 Ответить
+66
С 1 января отменятся льготный тариф на первые 100 кВт.час тока для населения по проекту Витренко - Цензор.НЕТ 8694
показать весь комментарий
28.12.2020 18:38 Ответить
+62
По цінах ми вже всю Європу обігнали !
Українці самі богаті ....на зебілів.
показать весь комментарий
28.12.2020 18:37 Ответить
Даже после повышения, они будут примерно в 2 раза ниже реальных рыночных цен на электрическую энергию.
Если вы все время сравниваете цены на электроэнергию с рыночными, тогда сравнивайте пенсии и зарплаты в Украине с рыночными по Европе, оно тогда понятней будет. И курс национальной валюты не забудьте сравнивать по отношению к иностранной.
показать весь комментарий
29.12.2020 11:21 Ответить
Эту фразу "Даже после повышения, они будут примерно в 2 раза ниже реальных рыночных цен на электрическую энергию" все повторяют как мантру...
показать весь комментарий
29.12.2020 11:37 Ответить
Действительно!! Что -то баба Юля и её лизоблюд Кучеренко, со своими Диаграммами и схемами, давно не вякали на ТВ, про тарифы на газ, тепло и електороэнергию! Наверное Коломойский, Зеленский и Ахметов им достаточно отстегнули бабала. А как Тимошенко, год назад, визжала на всех каналах ТВ, когда тарифы на газ , год назад, были 7.4 гривен за 1 куб газа. А теперь газ стоит 7,2 гривен за куб газа и ничего! Все опозиционеры Зеленского: в том числе и Опожоповцы и ЕС и Батькивщина и другие , молчат как по команде. Все ворюги украинского народа нашли общий язык воровства!! Наверное Ахметову не хватает на покупку ещё одной виллы во Франции, за 200 млн. евро, а Порошенко , для покупки ещё одной шоколадной фабрики, а Коломойскому для открытия ещё одного банка , такого как Приват!!?
показать весь комментарий
29.12.2020 11:47 Ответить
ну за Порошка нафтогаз купував газ по +-250 баксів, зараз по +-100, Ви різницю відчуваєте ?
показать весь комментарий
29.12.2020 16:23 Ответить
Главное то, что не Порошенко президент! УРА!!!
показать весь комментарий
29.12.2020 12:16 Ответить
Покращення настане вже завтра! Нарешті і ми діждалися...
показать весь комментарий
29.12.2020 13:19 Ответить
Всё как обещал Вова, только наоборот. Подошла к концу эпоха бедности - впереди эпоха беспросветной нищеты.
показать весь комментарий
29.12.2020 15:36 Ответить
Радує що у блазня на Європу рівняються. Холопи європейські розцінки в найбільшій і найбіднішій країні Європи потерплять.
показать весь комментарий
29.12.2020 17:02 Ответить
за доставку электроенергии платежку надо а то так не поприколу, как-то...
показать весь комментарий
29.12.2020 17:18 Ответить
Зато поржут..тупицы зеленые
показать весь комментарий
29.12.2020 17:45 Ответить
Зе...наш перезидент
показать весь комментарий
29.12.2020 17:55 Ответить
А зарплаты в Украине по рыночной цене?...Чуть ли не в каждой области по атомной станции, а им давай по рыночной цене. Витренко дать зарплату в 6 тысяч и пусть платит по цене как на Западе.
показать весь комментарий
29.12.2020 17:59 Ответить
Таможню не хотят трогать, воровайки хреновы. Продолжают доить несчастных простых украинцев.
показать весь комментарий
29.12.2020 18:21 Ответить
яка радість- ми не відчуємо. в листопаді отримав підвищення пенсії на 4 грн. з нового опалювального сезону зменшили норму споживання на субсидію. з січня чергове підвищення тарифів відповідно і цін на всі товари. я так радий. дуже вдячний 73% українців. чекаю нових виборів- нових "досягнень" бо судячи по діям нашої влади, наступним презиком буде жопоблоківець
показать весь комментарий
29.12.2020 19:12 Ответить
С удивление наблюдаем повышение рейтинга осла после новых платежек.10,5% или 93--"какаяразница"
показать весь комментарий
29.12.2020 19:44 Ответить
Поржал с постов сулимы--как ему удается жить,"думая" только агитками продажной жульки или полшестого? Он точно персонаж анекдота,про охотника и медведя. Только я точно знаю кто ваня и ответ на вопрос о его ориетации---"мужик,ты охотник или пи***ас?". Ваня по жизни точно не охотник. Имеют его все по всякому. И будут иметь дальше.
показать весь комментарий
29.12.2020 20:03 Ответить
"Слуги Уродов" подарочек к Новогодним праздникам приподнесли. У нас в Кропивницком по предоплате на январь для предпринимателей уже 4,13 грн/ кВт тариф!!! Бизнес, производство и инвестиции ПЕДИКИ развивать и стимулировать собираются?! Резать по полной эти гребаные зелёные тарифы космические! Буславец Витренко - все они от дьявола, чтоб вам... Атомную эл. - эн. не Коломойскому продавать, а людям!
И Российской с Белорусской атомной эл. - эн. свободный доступ к рынку Украины, чтобы конкуренция реальная олигархам была, чтобы не выжимали нас с Вами уважаемые земляки! А Пете с Ринатиком и 2 грн/кВт зелёного тарифа - можно виллы, яхты и др. херню до конца жизни покупать и улучшать.
Чувствую товарищи энергетическим майданом запахло. Первым подпишусь, если движение правильное начнётся.
С уважением к единомышленникам.
показать весь комментарий
30.12.2020 01:24 Ответить
