С 1 января отменятся льготный тариф на первые 100 кВт.час тока для населения по проекту Витренко

Кабинет Министров отменил льготный тариф 90 коп./кВт.час на первые 100 кВт.час для бытовых потребителей с 1 января 2021 г.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 28 декабря, информирует Цензор.НЕТ.

"Продлить режим ПСО до 31 марта 2021 года и установить фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт.час", - сообщил и.о. министра энергетики Юрий Витренко на заседании правительства.

С 1 января 2021 г. весь объем потребленной электроэнергии бытовые потребители будут оплачивать по единому тарифу - 1,68 грн/кВт.час. Этот тариф будет действовать до 31 марта 2021 года.

В целом, проект и.о. министра Юрия Витренко сохраняет заниженные тарифы на электроэнергию для населения. Даже после повышения, они будут примерно в 2 раза ниже реальных рыночных цен на электрическую энергию.

Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 90 коп./кВт.час за первые 100 кВт.час и 1,68 грн/кВт.час за остальной объем месячного потребления. Это более чем в четыре раза меньше среднего тарифа в Европе.

По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабря 2020 года даже не покрывает затраты на доставку электроэнергии от электростанций до конечных потребителей.

Ежегодные дотации по заниженным тарифам на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн.

Ликвидацию перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии поддержал Секретариат Энергетического сообщества и Европейская комиссия. Эксперты отметили, что от решения по тарифам зависит дальнейшая финансовая поддержка Украины от МВФ.