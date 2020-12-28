С 1 января отменятся льготный тариф на первые 100 кВт.час тока для населения по проекту Витренко
Кабинет Министров отменил льготный тариф 90 коп./кВт.час на первые 100 кВт.час для бытовых потребителей с 1 января 2021 г.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании 28 декабря, информирует Цензор.НЕТ.
"Продлить режим ПСО до 31 марта 2021 года и установить фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт.час", - сообщил и.о. министра энергетики Юрий Витренко на заседании правительства.
С 1 января 2021 г. весь объем потребленной электроэнергии бытовые потребители будут оплачивать по единому тарифу - 1,68 грн/кВт.час. Этот тариф будет действовать до 31 марта 2021 года.
В целом, проект и.о. министра Юрия Витренко сохраняет заниженные тарифы на электроэнергию для населения. Даже после повышения, они будут примерно в 2 раза ниже реальных рыночных цен на электрическую энергию.
Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 90 коп./кВт.час за первые 100 кВт.час и 1,68 грн/кВт.час за остальной объем месячного потребления. Это более чем в четыре раза меньше среднего тарифа в Европе.
По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабря 2020 года даже не покрывает затраты на доставку электроэнергии от электростанций до конечных потребителей.
Ежегодные дотации по заниженным тарифам на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн.
Ликвидацию перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии поддержал Секретариат Энергетического сообщества и Европейская комиссия. Эксперты отметили, что от решения по тарифам зависит дальнейшая финансовая поддержка Украины от МВФ.
Если вы все время сравниваете цены на электроэнергию с рыночными, тогда сравнивайте пенсии и зарплаты в Украине с рыночными по Европе, оно тогда понятней будет. И курс национальной валюты не забудьте сравнивать по отношению к иностранной.
И Российской с Белорусской атомной эл. - эн. свободный доступ к рынку Украины, чтобы конкуренция реальная олигархам была, чтобы не выжимали нас с Вами уважаемые земляки! А Пете с Ринатиком и 2 грн/кВт зелёного тарифа - можно виллы, яхты и др. херню до конца жизни покупать и улучшать.
Чувствую товарищи энергетическим майданом запахло. Первым подпишусь, если движение правильное начнётся.
С уважением к единомышленникам.