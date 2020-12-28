Стартовал традиционный зимний марафон писем для украинцев, которые находятся в российском заключении

По меньшей мере 102 гражданина Украины будут встречать зимние праздники за решеткой в ​России и в оккупированном Крыму, и более 200 - в подвалах оккупированного Донбасса.

Центр гражданских свобод совместно с Euromaidan Press начали традиционный зимний марафон писем для украинцев, которые находятся в российском заключении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал "Let my people go".

"Зимние праздники в неволе будут встречать по меньшей мере 102 гражданина Украины - за решеткой в ​России и в оккупированном Крыму, и более 200 украинцев в подвалах оккупированного Донбасса. Среди них: правозащитник Эмир-Усеин Куку, координатор "Крымской солидарности" Сервер Мустафаев, гражданские журналисты Марлен Асанов и Ремзи Бекиров, ювелир Виктор Шур, журналист Дмитрий Штыбликов, военнослужащие Юрий Гордейчук и Павел Корсун, музейная сотрудница Елена Пех, музыкант Валерий Матюшенко и многие другие", - отмечают организаторы.

Сообщается, что в течение декабря-января организаторы будут публиковать слова заключенных Кремля, их родных и известных неравнодушных украинцев, среди которых украинский журналист, телеведущая Мирослава Барчук, журналист и блогер из Крыма, автор Крым.Реалии Павел Казарин, украинский режиссер из Крыма Ахтем Сеитаблаев, украинский журналист и телеведущий Юрий Макаров, украинский режиссер из Крыма Олег Сенцов.

"Письма с воли - это глоток свободы, связь с внешним миром и огромная моральная поддержка. Письма напоминают пленникам, что о них не забывают, что за их освобождение борются, ждут на свободе", - отмечают организаторы.

Они также призывают сделать фото письма или селфи с ним и опубликовать в соцсетях с хэштегом #ЗимовийМарафон #WinterMarathon #LetMyPeopleGo #PrisonersVoice.

