Доклад о конфликте в 37-м батальоне, из-за которого арестовали комбата Лановенко - "Морпеха". ДОКУМЕНТ

Комбат 37 батальона Лановенко помещен на 30 суток на гауптвахту за то, что избил находившегося в состоянии наркотического опьянения старшего солдата-контрактника Лямцева.

В распоряжении редакции Цензор.НЕТ есть доклад о переквалификации уголовного дела по факту травмирования военнослужащего.

В документе указано, что, по словам Лямцева, избиение произошло 23 декабря. Солдат рассказал, что встретил на тропинке командира части, между ними возникла словесная перепалка, и командир несколько раз его ударил.

За помощью к медикам солдат обратился только около 22:30. Под утро его доставили в госпиталь в Покровске и сделали операцию.

Диагноз - "закрытая травма живота с раздавливанием селезенки, хвоста поджелудочной железы и корня грыжи толстой кишки, гемоперитонеум (массивная кровопотеря), острая постгеморрагическая анемия средней тяжести, острая интоксикация неизвестным веществом".

"Имеющиеся внешние признаки наркотического опьянения", - сказано в документе.

Лановенко отрицает факт избиения.

Двое лейтенантов рассказали следователям, что слышали разговор между комбатом и солдатом. "Ты что, опять?!" - громко спросил комбат. "Да, командир", - ответил солдат, после чего послышался звук удара. Самого избиения они при этом не видели.

В документе указано, что командование подразделения характеризует избитого солдата негативно.

Комбата Лановенко суд отправил на гауптвахту на 30 дней.





