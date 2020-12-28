РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9855 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
36 641 216

Доклад о конфликте в 37-м батальоне, из-за которого арестовали комбата Лановенко - "Морпеха". ДОКУМЕНТ

Доклад о конфликте в 37-м батальоне, из-за которого арестовали комбата Лановенко -

Комбат 37 батальона Лановенко помещен на 30 суток на гауптвахту за то, что избил находившегося в состоянии наркотического опьянения старшего солдата-контрактника Лямцева.

В распоряжении редакции Цензор.НЕТ есть доклад о переквалификации уголовного дела по факту травмирования военнослужащего.

В документе указано, что, по словам Лямцева, избиение произошло 23 декабря. Солдат рассказал, что встретил на тропинке командира части, между ними возникла словесная перепалка, и командир несколько раз его ударил.

За помощью к медикам солдат обратился только около 22:30. Под утро его доставили в госпиталь в Покровске и сделали операцию.

Читайте на Цензор.НЕТ: Командир батальона, выполняющего задачи в районе ООС, получил 30 суток гауптвахты за избиение военнослужащего. На место ЧП отправилась рабочая группа, - ОК "Південь"

Диагноз - "закрытая травма живота с раздавливанием селезенки, хвоста поджелудочной железы и корня грыжи толстой кишки, гемоперитонеум (массивная кровопотеря), острая постгеморрагическая анемия средней тяжести, острая интоксикация неизвестным веществом".

"Имеющиеся внешние признаки наркотического опьянения", - сказано в документе.

Лановенко отрицает факт избиения.

Двое лейтенантов рассказали следователям, что слышали разговор между комбатом и солдатом. "Ты что, опять?!" - громко спросил комбат. "Да, командир", - ответил солдат, после чего послышался звук удара. Самого избиения они при этом не видели.

Также на Цензор.НЕТ: Про арешт Морпіха

В документе указано, что командование подразделения характеризует избитого солдата негативно.

Комбата Лановенко суд отправил на гауптвахту на 30 дней.

Доклад о конфликте в 37-м батальоне, из-за которого арестовали комбата Лановенко - Морпеха 01
Доклад о конфликте в 37-м батальоне, из-за которого арестовали комбата Лановенко - Морпеха 02
Доклад о конфликте в 37-м батальоне, из-за которого арестовали комбата Лановенко - Морпеха 03

Автор: 

избиение (9854) военнослужащие (6254) Лановенко Павел (12)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+51
Наркоша в жизни -- это болезнь, наркоша на нуле -- это беда сильная остальным бойцам. .
показать весь комментарий
28.12.2020 19:35 Ответить
+40
Комбата наградить, солдата нафиг с армии
показать весь комментарий
28.12.2020 19:34 Ответить
+39
Если за такое судить, то тогда почти всех боевых комбатов 2014-2015 годов можно пересадить.
показать весь комментарий
28.12.2020 19:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Спусти пар, ПАРОВОЗ! К тому же, украинцы НЕ КРОВОЖАДНЫЕ, в отличие от кацапов- мильчаковых!!!
показать весь комментарий
29.12.2020 11:38 Ответить
ну а насчет фамилий граждан Украины? с кацапскими окончаниями , как быть ?
показать весь комментарий
29.12.2020 11:42 Ответить
А дело не в фамилии, а в ее носителе.
показать весь комментарий
29.12.2020 12:20 Ответить
ну Вы же выше написали
показать весь комментарий
29.12.2020 12:22 Ответить
а солдат был без броника...разгрузки? это ж как надо уметь вдарить два раза чтоб через броник и зимнюю одежду переколошкать внутренности...(броник ведь прикрывает селезенку?)
а может все же наркоше... где-то в помещении.... добавили..."от себя" (может даже те же, кто "слышал" два удара от комбата??? и сами с усами такие же... имеющие зуб на комбата)
х/з что там было... но какие-то нестыковочки есть со всех сторон (и главное, какая стоит цель следствия - строго наказать комбата или показательно....или все же разобраться по сути)
показать весь комментарий
29.12.2020 09:36 Ответить
тут дехто,дуже сердобольний,каже що комбат не мав права цього робити та сидячи у компа в теплому приміщенні тицяючи пальцем у клаву,викахують великі особисті моральні якості,в мене до них лише два питання,перше,якщо б ви перебували зараз на нулі,пішли б з цим наркоманом на бойове чергування...,друге,взяли б на себе відповідальність замість комбата за те що накоїв би цей паскудник наркоман...,думаю,що ні,то моралісти,краще заткніться,бо комбат зі своїм підрозділом вас захищає поки ви тицяєте у клаву,а такі наркомани та аватари,ладні здати країну...
показать весь комментарий
29.12.2020 09:36 Ответить
ходили на дежурство и с такими и с такими.не надо ныть армия это срез общества и стресс влияет на каждого.есть замполит доложи что у тебя алкаши и наркоманы он тебе приведет в армию спортсменов активистов комсомольцев.ГЛАВНОЕ НЕ ССАТЬ.
показать весь комментарий
29.12.2020 10:53 Ответить
Мы не сердобольные ,я против насилия ,и армию нормальную на неустовных отношениях не построишь ,вы ещё розги введите . А люди которые оправдывают насилия , потом оправдывают коррупцию ,и выбор Януковича ,😠 . Ну как же без этого . Пусть командиры учатся как влиЯть на личный состав без насилия и побоев . ,😠
показать весь комментарий
29.12.2020 10:11 Ответить
Ты бы повлиял, ага. ВСП вызываешь, они говорят что нариков в армии нет, ничем не поможем. Что ты ему сделаешь, он болен его лечить нужно, а тебе везде гордо говорят - наркоманов в армии нет, в госпиталь и в дурку сдать невозможно. И ты вынужден тратить свои нервы и привязывать их до батареи чтобы оно хоть не сдохли от передоза. Повлиял на такое чмо если его уже тебе привезли и сказали - вот твой новый подчинённый.
показать весь комментарий
08.01.2022 13:34 Ответить
А почему никто не задает три простых вопроса:
1. Как наркоман попал в армию?
2. Как мудло, которое махает кулаками до тяжких телесных, попало в армию?
3. Когда закончится этот ****** в армии?
показать весь комментарий
29.12.2020 10:27 Ответить
Как попал в армию наркоман? Это ты у военкома и ВЛК спроси. Ты сам мудло ты даже дела никогда с этим не имел.
показать весь комментарий
08.01.2022 13:35 Ответить
Оце "Що, знову?", якщо воно звучало, чітко свідчить про те, що командир знав про НАЯВНІСТЬ в підрозділі заборонених ресовин і НЕОДНОРАЗОВЕ їх вживання військовослужбовцем/-ями, чим
1)порушив Статут і накази, не повідомивши командування про надзвичайну подію; із-за цього не проводилось розслідування про те, як, якими каналами, в якій кількості, звідки потрапляють в підрозділ заборонені речовини, хто ще їх вживав чи вживає.
2)командир вчинив злочин, здійснюючи "командування" з допомогою побоїв і нанісши військовослужбовцю важкі тілесні пошкодження.
показать весь комментарий
29.12.2020 10:30 Ответить
Солдата -наркомана вилікує тільки куля,ну ще і Хороший ,міцний кулак.. Це як вже було довести офіцера,що той не втримався і влупив в живіт.
показать весь комментарий
29.12.2020 10:47 Ответить
Спортсмены в большинстве случаев ищут повод продемонстрировать свою круть в карате и боксе. Проверено.
показать весь комментарий
29.12.2020 11:32 Ответить
А сколько за шесть лет небоевых потерь из за наркоты и алкоголя, ооооо, на цензоре об этом не пишут)))).
Представьте себе в реальной жизни, диалог двух людей
"Ты что, опять?!" - громко спросил комбат. "Да, командир" -)))))) что за бред
показать весь комментарий
29.12.2020 11:02 Ответить
ШО ОПЯТЬ?
показать весь комментарий
29.12.2020 11:05 Ответить
Страница 3 из 3
 
 