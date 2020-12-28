Доклад о конфликте в 37-м батальоне, из-за которого арестовали комбата Лановенко - "Морпеха". ДОКУМЕНТ
Комбат 37 батальона Лановенко помещен на 30 суток на гауптвахту за то, что избил находившегося в состоянии наркотического опьянения старшего солдата-контрактника Лямцева.
В распоряжении редакции Цензор.НЕТ есть доклад о переквалификации уголовного дела по факту травмирования военнослужащего.
В документе указано, что, по словам Лямцева, избиение произошло 23 декабря. Солдат рассказал, что встретил на тропинке командира части, между ними возникла словесная перепалка, и командир несколько раз его ударил.
За помощью к медикам солдат обратился только около 22:30. Под утро его доставили в госпиталь в Покровске и сделали операцию.
Диагноз - "закрытая травма живота с раздавливанием селезенки, хвоста поджелудочной железы и корня грыжи толстой кишки, гемоперитонеум (массивная кровопотеря), острая постгеморрагическая анемия средней тяжести, острая интоксикация неизвестным веществом".
"Имеющиеся внешние признаки наркотического опьянения", - сказано в документе.
Лановенко отрицает факт избиения.
Двое лейтенантов рассказали следователям, что слышали разговор между комбатом и солдатом. "Ты что, опять?!" - громко спросил комбат. "Да, командир", - ответил солдат, после чего послышался звук удара. Самого избиения они при этом не видели.
В документе указано, что командование подразделения характеризует избитого солдата негативно.
Комбата Лановенко суд отправил на гауптвахту на 30 дней.
а может все же наркоше... где-то в помещении.... добавили..."от себя" (может даже те же, кто "слышал" два удара от комбата??? и сами с усами такие же... имеющие зуб на комбата)
х/з что там было... но какие-то нестыковочки есть со всех сторон (и главное, какая стоит цель следствия - строго наказать комбата или показательно....или все же разобраться по сути)
1. Как наркоман попал в армию?
2. Как мудло, которое махает кулаками до тяжких телесных, попало в армию?
3. Когда закончится этот ****** в армии?
1)порушив Статут і накази, не повідомивши командування про надзвичайну подію; із-за цього не проводилось розслідування про те, як, якими каналами, в якій кількості, звідки потрапляють в підрозділ заборонені речовини, хто ще їх вживав чи вживає.
2)командир вчинив злочин, здійснюючи "командування" з допомогою побоїв і нанісши військовослужбовцю важкі тілесні пошкодження.
Представьте себе в реальной жизни, диалог двух людей
"Ты что, опять?!" - громко спросил комбат. "Да, командир" -)))))) что за бред