С начала суток ранен 1 воин, наемники РФ 13 раз открывали огонь, в т.ч. используя 120 и 82-мм минометы, - пресс-центр ОС
В течение текущих суток, 28 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня со стороны наемников РФ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Так, недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации неоднократно открывали огонь из минометов 120 калибра и гранатометов различных систем. Для корректировки огня враг применил БПЛА, но оперативные действия наших средств РЭБ остановили дальнейшее его использование.
Вблизи населенного пункта Чермалык российско-оккупационные войска применили стрелковое оружие. Вследствие вражеского огня один наш воин был ранен. Военнослужащий был доставлен в медицинское учреждение и получил квалифицированную помощь врачей.
Вражеская огневая активность фиксировалась также неподалеку Авдеевки и Марьинки, где противник несколько раз вел огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", рядом с Пивденным вооруженные формирования РФ открывали огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. Возле Светлодарска противник применил автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. А у Новоалександровки - ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
"Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
п..лидера
Камера наблюдения зафиксировала момент убийства военнослужащего возле кафе в Новой Каховке. ВИДЕО
https://censor.net/ru/video_news/3239230/******************************************************************************************************
...мабуть...
...пiд коксом...