С начала суток ранен 1 воин, наемники РФ 13 раз открывали огонь, в т.ч. используя 120 и 82-мм минометы, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 28 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня со стороны наемников РФ.

Так, недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации неоднократно открывали огонь из минометов 120 калибра и гранатометов различных систем. Для корректировки огня враг применил БПЛА, но оперативные действия наших средств РЭБ остановили дальнейшее его использование.

Вблизи населенного пункта Чермалык российско-оккупационные войска применили стрелковое оружие. Вследствие вражеского огня один наш воин был ранен. Военнослужащий был доставлен в медицинское учреждение и получил квалифицированную помощь врачей.

Вражеская огневая активность фиксировалась также неподалеку Авдеевки и Марьинки, где противник несколько раз вел огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", рядом с Пивденным вооруженные формирования РФ открывали огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. Возле Светлодарска противник применил автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. А у Новоалександровки - ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

"Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - говорится в сообщении.