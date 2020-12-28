РУС
С начала суток ранен 1 воин, наемники РФ 13 раз открывали огонь, в т.ч. используя 120 и 82-мм минометы, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 28 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня со стороны наемников РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Так, недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации неоднократно открывали огонь из минометов 120 калибра и гранатометов различных систем. Для корректировки огня враг применил БПЛА, но оперативные действия наших средств РЭБ остановили дальнейшее его использование.

Вблизи населенного пункта Чермалык российско-оккупационные войска применили стрелковое оружие. Вследствие вражеского огня один наш воин был ранен. Военнослужащий был доставлен в медицинское учреждение и получил квалифицированную помощь врачей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела в районе Чермалыка

Вражеская огневая активность фиксировалась также неподалеку Авдеевки и Марьинки, где противник несколько раз вел огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", рядом с Пивденным вооруженные формирования РФ открывали огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. Возле Светлодарска противник применил автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. А у Новоалександровки - ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Читайте также: Украинский воин получил боевую травму на Донбассе. За сутки - шесть вражеских обстрелов и один пролет БПЛА, - штаб ОС

"Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Топ комментарии
+6
Отводи войска, отводи за Бахмут! Даешь новые зоны разминирования!!!
28.12.2020 19:38 Ответить
+2
В Новой Каховке позавчера русскомирный упырь кастетом военного со спины в затылок убил... конечно же русского упыренка отпустили... Дело на слив ушло?

Камера наблюдения зафиксировала момент убийства военнослужащего возле кафе в Новой Каховке. ВИДЕО
https://censor.net/ru/video_news/3239230/******************************************************************************************************
28.12.2020 19:39 Ответить
+2
Таня Чорновол за всех отсидит...
28.12.2020 19:44 Ответить
Отводи войска, отводи за Бахмут! Даешь новые зоны разминирования!!!
28.12.2020 19:38 Ответить
а также нужны заградотряды! Чтоб зебилы не убегали и смогли полностью прочувствовать заботу и любовь своего п..лидера
28.12.2020 19:54 Ответить
Куда приходит сатанинский «русский православный мир» там звучат автоматные очереди, льётся человеческая кровь и многотысячные толпы беженцев, неся на плечах крохотных детей, покидают свои дома и могилы своих родителей. Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии. Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами. «Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их. Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде». Цитаты из 108 Псалма. Аминь!
28.12.2020 20:30 Ответить
В Новой Каховке позавчера русскомирный упырь кастетом военного со спины в затылок убил... конечно же русского упыренка отпустили... Дело на слив ушло?

Камера наблюдения зафиксировала момент убийства военнослужащего возле кафе в Новой Каховке. ВИДЕО
https://censor.net/ru/video_news/3239230/******************************************************************************************************
28.12.2020 19:39 Ответить
Таня Чорновол за всех отсидит...
28.12.2020 19:44 Ответить
Вона ще за Сашка Білого не відсиділа, їй, дурепі, піде на користь
28.12.2020 20:32 Ответить
Такие нынче времена портново-татаровские...
28.12.2020 19:55 Ответить
Зелене перемир"я триває!!! Головне це непріцільний вогонь, біда що кулі трапляються рікошетні !!)))
28.12.2020 19:44 Ответить
Интерестно, что надо этим вжопучленцам в Украине ? Почему они стреляют ?
28.12.2020 19:49 Ответить
Ну слава богу шо рiжим припинення вогню не було порушено. А то б бубачка вже Масквабад вiд кадирiвцiв зачищав би...
...мабуть...
...пiд коксом...
28.12.2020 20:19 Ответить
Ганебно те, що як і папєрєднікі так і ці зеленогниди жодного разу не вводять жорсткі санкції за вбивства каліцтва та матеріальні збитки терористам, тобто таким чином лише спонукають до вбивств, каліцтв та матеріальних збитків. Тобто реакцій нуль,так в тгк покиздіть, мовляв ну-ну-ну, ось відведем ЗСУ ще далі. Уйобки папєрєднікі і зеленогниди горіти вам в пеклі. Час розплати прийде.
28.12.2020 20:33 Ответить
Вбили українця, та *****, навіть прапори не приспускають на держ установах, танці-шманці і т.д.і т.п. уроди, гниди, курви і падлюки, вірю в те, що вилізе болячками вам та вашим дітям. Не мине те, зло яке ви коєте рідним вбитих та скалічених українців. Вірю!
28.12.2020 20:38 Ответить
УКРАИНЕ НЕОБХОДИМО УНИЧТОЖАТЬ ПРОПУТИНСКИХ РОССИЯН ВО ВСЕХ СТРАНАХ !!! И СТРАНЫ ДОЛЖНЫ СПОСОБСТВОВАТЬ ЭТОМУ !!!
28.12.2020 23:43 Ответить
 
 