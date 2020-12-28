РУС
В Украине реабилитационную помощь будут оказывать с самого начала заболевания или травмы, - Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О реабилитации в сфере здравоохранения" № 1053-IX, который парламент принял 3 декабря 2020 года.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, документ вводит в Украине современную систему "реабилитации в сфере здравоохранения" (health-related rehabilitation), то есть предоставление качественной реабилитационной помощи непосредственно в учреждениях здравоохранения с самого начала заболевания или травмы.

Закон описывает реабилитационную помощь до этапа наступления устойчивого ограничения жизнедеятельности, то есть до проведения медико-социальной экспертизы и получения статуса лица с инвалидностью.

Документ определяет правовые, организационные и экономические основы проведения реабилитации лиц с ограничениями повседневного функционирования в сфере здравоохранения.

В частности, в законе определяются принципы осуществления реабилитации граждан Украины, дается определение системы реабилитации и ее составляющих, в частности субъектов реабилитации, которыми являются лица, которые нуждаются в реабилитации, а также их законные представители; члены семей лиц, нуждающихся в реабилитации; специалисты по реабилитации; мультидисциплинарные реабилитационные команды; реабилитационные учреждения, отделения, подразделения; общественные объединения лиц с ограничениями жизнедеятельности, лиц с инвалидностью и специалистов по реабилитации; органы профессионального самоуправления специалистов по реабилитации; субъекты, которые осуществляют кадровое научное обеспечение системы реабилитации.

Также этот документ согласовывает национальную терминологию по реабилитации в сфере здравоохранения с терминологией, используемой Всемирной организацией здравоохранения.

Закон создаст условия для формирования в Украине современной системы реабилитации в сфере здравоохранения, которая будет функционировать и развиваться по принципам и стандартам стран Евросоюза, обеспечит снижение влияния состояний, ограничивающих жизнедеятельность или приводящих к инвалидизации, и возможности достижения оптимальной социальной интеграции для лиц с ограничением жизнедеятельности.

Топ комментарии
+5
Верим, верим...
28.12.2020 19:39 Ответить
28.12.2020 19:39 Ответить
+3
Ви забули написати, тільки спочатку гроші.
28.12.2020 19:46 Ответить
28.12.2020 19:46 Ответить
+2
ничего не понял.но красиво написано
28.12.2020 19:44 Ответить
28.12.2020 19:44 Ответить
28.12.2020 19:39 Ответить
Лечили, а потом врач сказал, что бы больше не приходил.
--" Вам уже ничего не поможет. Идите и оформляйте себе инвалидность".
28.12.2020 19:43 Ответить
28.12.2020 19:43 Ответить
28.12.2020 19:46 Ответить
Судя по списку выгодополучателей, денег надо будет много.
28.12.2020 21:01 Ответить
28.12.2020 21:01 Ответить
Новогодний подарок от препіЗЕбаната, славімо його!
28.12.2020 19:50 Ответить
28.12.2020 19:50 Ответить
давайте краще зловимо та й.... того, посадимо жити на 5 00 гривень. Це ж непогані гроші, ковід би його побрав!
28.12.2020 20:53 Ответить
28.12.2020 20:53 Ответить
Из написанного я понял , что само лечение в стране уже невозможно , но его иммитация здорово подорожает .
Сами они лечатся в Шарите , без всяких реформ и указов .
28.12.2020 20:01 Ответить
28.12.2020 20:01 Ответить
В Украине НЕТ медицины НИКАКОЙ. Недавно заболел короной,признаки все,тест отрицательный. При повышении давления до 180/105 от 120/80 чуть не врезал дуба. Не было таблеток. Позвонил в скорую. На давление получил отказ,сказали на такие случаи не выезжаем( в г.Буча). Как "коронованная приехала скорая через 1 час 20 минут!!! ( ехать минут семь). Вот ТАКУЮ медицину предлагают ТВАРИ за ШЕСТЬДЕСЯТ процентов от заработанных ежемесячно мной налогов,которые я плачу на содержание тварей. Зеленский просто дурик смешной. Какая реабилитация чудо? Помощь по телефону- у вас 180/105 ,что вы мямлите,говорите что у Вас болит. Лекарства есть? Нет, ну примите ношпу. Вот ваша реабилитация,начатая тварями типа Супрун и продолженная нынешними тварями. Вместо скорая помощь нужно переписать ритуальные услуги. А налоги я плачу,ублюдки!
28.12.2020 22:43 Ответить
28.12.2020 22:43 Ответить
 
 