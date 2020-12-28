В Украине реабилитационную помощь будут оказывать с самого начала заболевания или травмы, - Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О реабилитации в сфере здравоохранения" № 1053-IX, который парламент принял 3 декабря 2020 года.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, документ вводит в Украине современную систему "реабилитации в сфере здравоохранения" (health-related rehabilitation), то есть предоставление качественной реабилитационной помощи непосредственно в учреждениях здравоохранения с самого начала заболевания или травмы.

Закон описывает реабилитационную помощь до этапа наступления устойчивого ограничения жизнедеятельности, то есть до проведения медико-социальной экспертизы и получения статуса лица с инвалидностью.

Документ определяет правовые, организационные и экономические основы проведения реабилитации лиц с ограничениями повседневного функционирования в сфере здравоохранения.

В частности, в законе определяются принципы осуществления реабилитации граждан Украины, дается определение системы реабилитации и ее составляющих, в частности субъектов реабилитации, которыми являются лица, которые нуждаются в реабилитации, а также их законные представители; члены семей лиц, нуждающихся в реабилитации; специалисты по реабилитации; мультидисциплинарные реабилитационные команды; реабилитационные учреждения, отделения, подразделения; общественные объединения лиц с ограничениями жизнедеятельности, лиц с инвалидностью и специалистов по реабилитации; органы профессионального самоуправления специалистов по реабилитации; субъекты, которые осуществляют кадровое научное обеспечение системы реабилитации.

Также этот документ согласовывает национальную терминологию по реабилитации в сфере здравоохранения с терминологией, используемой Всемирной организацией здравоохранения.

Закон создаст условия для формирования в Украине современной системы реабилитации в сфере здравоохранения, которая будет функционировать и развиваться по принципам и стандартам стран Евросоюза, обеспечит снижение влияния состояний, ограничивающих жизнедеятельность или приводящих к инвалидизации, и возможности достижения оптимальной социальной интеграции для лиц с ограничением жизнедеятельности.

