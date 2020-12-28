РУС
Верховная Рада обратится в КСУ из-за отказа разъяснить решение о декларациях, - "слуга народа" Совгиря

Верховная Рада обратится в КСУ из-за отказа разъяснить решение о декларациях, -

Верховная Рада обратится в Конституционный Суд в связи с его отказом удовлетворить ходатайство о разъяснении решения относительно антикоррупционного законодательства.

Об этом в Facebook сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном Суде, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам правовой политики Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа"), информирует Цензор.НЕТ.

"О позиции Верховной Рады относительно ходатайства о разъяснении Решение КСУ от 27 октября 2020 года №13-р/2020 (относительно антикоррупционного законодательства), сообщаю, что парламент будет подавать ходатайство в Суд об отказе в его удовлетворении", - написала Совгиря.

По ее словам, основные аргументы обращения парламента в суд следующие: во-первых, по закону о КСУ право обращения в суд предусмотрено по поводу разъяснения порядка исполнения решения, а не разъяснения и толкования его содержания или отдельных положений. "Таким образом, Суд может разъяснять свои собственные решения только тогда, когда в них устанавливается особый порядок их выполнения. Однако Конституционный Суд не устанавливал в Решении любого порядка его исполнения", - уточнила депутат.

Во-вторых, заметила Совгиря, в решении КС дал ответ лишь на часть вопросов, поставленных в конституционном представлении, выведя другую часть в отдельное производство, по которому решение еще не вынесено. "Следовательно, обращение о предоставлении толкования Судом в отношении отдельных позиций Решения до окончания производства по делу может рассматриваться как попытка повлиять на формулировку правовой позиции в окончательном решении по делу и является недопустимым с точки зрения необходимости соблюдения судьями Конституционного Суда основных принципов осуществления правосудия, предусмотренных статьями 129, 149 Конституции Украины и статьей 2 Закона "О КСУ", - резюмировала представитель ВР в КСУ.

Верховная Рада обратится в КСУ из-за отказа разъяснить решение о декларациях, - слуга народа Совгиря 01

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.

ВР (29383) КС (2250) Слуга народа (2654) Совгиря Ольга (51)
+5
Можно было бы со всего, что творится в нашей стране просто смеяться до слез, как на концерте Жванецкого, особенно если бы я не был ее аборигеном.
28.12.2020 20:18 Ответить
+5
ВР обратилась..
Вищий законодавщий орган країни..
Оксюморон, ля..
28.12.2020 20:25 Ответить
+4
ЗЕбанда продає населенню енергію по 1.68 грн/кВт, а Коломойському по 1.16 грн/кВт. Це все що треба знати про півтораметрового дегенерата і Слуг Урода
28.12.2020 20:01 Ответить
28.12.2020 20:01 Ответить
а Энергоатом 50% вырабатываемой э/э продает по 1 коп. за кВт*ч, чтобы цена для бытовых потребителей была минимальна 😁
28.12.2020 20:15 Ответить
І до чого тут твій флуд? А що ти думаєш про рішення КСУ? Чи в тебе сьогодні на зміну інше завдання - щось сернути проти ЗЕ?
28.12.2020 21:33 Ответить
https://mobile.twitter.com/hohland_gosdep Госдеп Хохланда @hohland_gosdep

https://mobile.twitter.com/hohland_gosdep
https://mobile.twitter.com/hohland_gosdep

Нас никуда не пускают, потому что мы не подписали соглашение об вакцинации с ЕС в рамках ассоциации, где бы нам дали бы вакцину из запасов ЕС, а нужно было бы только заплатить около 17 млрд грн.

Но из этих бы денег Зеленский, ни Крадуцкий не украли бы ни копейки, зато на «Велыкое крадивныцтво» Зели и Бени в бюджете нашлось 89 млрд, которые можно просрать на дорогах, а еще 30 млрд на всякое «возрождение Бомбасса», которые отдадут спонсору Зели Ахмету вместо просранных им темы на «реконструкцию шахт», которые он сдал в Донецке.
28.12.2020 20:10 Ответить
А ще нехай пояснять чому в одних тарифи ростуть, а в інших добробут.
28.12.2020 20:12 Ответить
Спитай у петра ляксєича чому при ньому процвітав ахмєтов фірташ пінчук мудачук і інша погань ,а також чому Європейський суд не знайшов провини портнова (дякуючи професіаналізму генпрокуратури) і призначив виплатити йому компенсацію з бюджету України.
28.12.2020 20:31 Ответить
А зараз вони вже не процвітають?
28.12.2020 20:42 Ответить
Так зараз же клоун і зралник а тоді був європатріот ,і благодійник.
28.12.2020 20:46 Ответить
👏
28.12.2020 20:49 Ответить
Верховна Рада звернеться в КСУ через відмову роз'яснити рішення про декларації, - "слуга народу" Совгиря - Цензор.НЕТ 2523
28.12.2020 23:05 Ответить
А ще той факт що прийняті минулою радою ціни не ту енергетику тепер всім нам вилазять боком бо почали діяти.От тобі і зелена енергетика та по таким цінам нехай єю корнистується той хто її сюди припер.
29.12.2020 07:37 Ответить
видать Петя тебе в борщ насрал
28.12.2020 21:05 Ответить
Не менше і не більше ніж вова. Не бачу різниці. І не більше ніж вова тобі.
28.12.2020 21:10 Ответить
Тим не менше про петю ти сказав, а про вову промовчав, поки тобі не нагадали. Чому так, зебіле?
показать весь комментарий
Мені пох обидва песвиння.
показать весь комментарий
Та ні, зебілятина, наїзд твій був лише на одного.
показать весь комментарий
А ще спитай чому процвітав кононенко грановський розенблат микитась і тд погань.
28.12.2020 20:52 Ответить
Хіба це КСУ повинен пояснювати? А він колись приймав рішення про тарифи? До чого тут твій флуд?
показать весь комментарий
ТаКККККК !!!!!!!!!!!!!!!!
Бо він відмазав тих господ від декларування.
Ще питання є ?
28.12.2020 21:46 Ответить
28.12.2020 20:25 Ответить
там практично самі помилки вчителів - хракція зелених.
28.12.2020 20:31 Ответить
Пані, вибух з попередньої влади..
Наші домовленності ще діють??😁
28.12.2020 20:48 Ответить
до нового року.
далі - начувайся.
28.12.2020 21:49 Ответить
Ваше право ,шановна Пані!!
Тільки не лякайте, можете лайкнути😜..
З повагою!))
28.12.2020 21:56 Ответить
28.12.2020 21:58 Ответить
Дело в том, что решение КС по е-декларированию фривольное - не соблюдены требования при рассмотрении позыва и превышены полномочия в конечной резолюции.
28.12.2020 20:40 Ответить
Згоден з Вами,шановний Пане!!
Міна була закладена, спеціально для цього раніше, ПОПою та його посіпакам..
😁
28.12.2020 20:45 Ответить
Все не предусмотришь, но из-за одной тонкости, которую можно было подкорректировать, КС в наглую решил удружить, тем кто против декларации. КС превысил свои полномочия, на гадил на саму Конституцию, зная, что в ней не прописана процедура решения такого злочену.
28.12.2020 20:58 Ответить
КС приступив до розгляду подання ЗАЖОПИ про неконституційність Конституції
28.12.2020 21:21 Ответить
28.12.2020 21:09 Ответить
 
 