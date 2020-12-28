Верховная Рада обратится в КСУ из-за отказа разъяснить решение о декларациях, - "слуга народа" Совгиря

Верховная Рада обратится в Конституционный Суд в связи с его отказом удовлетворить ходатайство о разъяснении решения относительно антикоррупционного законодательства.

Об этом в Facebook сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном Суде, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам правовой политики Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа"), информирует Цензор.НЕТ.

"О позиции Верховной Рады относительно ходатайства о разъяснении Решение КСУ от 27 октября 2020 года №13-р/2020 (относительно антикоррупционного законодательства), сообщаю, что парламент будет подавать ходатайство в Суд об отказе в его удовлетворении", - написала Совгиря.

По ее словам, основные аргументы обращения парламента в суд следующие: во-первых, по закону о КСУ право обращения в суд предусмотрено по поводу разъяснения порядка исполнения решения, а не разъяснения и толкования его содержания или отдельных положений. "Таким образом, Суд может разъяснять свои собственные решения только тогда, когда в них устанавливается особый порядок их выполнения. Однако Конституционный Суд не устанавливал в Решении любого порядка его исполнения", - уточнила депутат.

Во-вторых, заметила Совгиря, в решении КС дал ответ лишь на часть вопросов, поставленных в конституционном представлении, выведя другую часть в отдельное производство, по которому решение еще не вынесено. "Следовательно, обращение о предоставлении толкования Судом в отношении отдельных позиций Решения до окончания производства по делу может рассматриваться как попытка повлиять на формулировку правовой позиции в окончательном решении по делу и является недопустимым с точки зрения необходимости соблюдения судьями Конституционного Суда основных принципов осуществления правосудия, предусмотренных статьями 129, 149 Конституции Украины и статьей 2 Закона "О КСУ", - резюмировала представитель ВР в КСУ.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.