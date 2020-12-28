Против Микитася выдвинули подозрения по еще одному делу, не связанному с коррупцией, - Бутусов

Стоило скандальному застройщику Максиму Микитасю подать ходатайство о возвращении из СБУ в НАБУ дела, в котором он фигурирует вместе с замглавой ОП Олегом Татаровым, как против него выдвинули еще одно обвинение.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"По данным источников Цензор.НЕТ, сегодня Нацполиция выдвинула подозрение против Микитася в совершении уголовного преступления, не связанного с коррупцией", - сообщил он.

Это решение последовало сразу после того, как Микитась подал ходатайство о возвращении его и Татарова дела из СБУ в НАБУ, отметил журналист.

"Как лицо, сотрудничающее со следствием, Микитась находится под охраной НАБУ. Надеюсь, что такое поспешное решение Нацполиции не приведет к столкновениям, и полиция не посмеет задерживать подозреваемого по одному из самых громких коррупционных скандалов, который, согласно законному решению, находится под охраной. Все время после выхода из СИЗО Микитась находится под охраной НАБУ, снимать охрану детективы не намерены", - пишет Бутусов.

Главред Цензор.НЕТ отмечает, что выдвижение подозрения похоже на попытку давить на Микитася.

"Такое совпадение не может не вызывать версий о попытке оказать давление на ценного свидетеля по делу, которое непосредственно касается одного из руководителей государства. Надеюсь, полиция в ближайшее время заявит официальную позицию", - отметил он.