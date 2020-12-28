РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9871 посетитель онлайн
Новости Дело замглавы ОП Татарова
9 301 32

Против Микитася выдвинули подозрения по еще одному делу, не связанному с коррупцией, - Бутусов

Против Микитася выдвинули подозрения по еще одному делу, не связанному с коррупцией, - Бутусов

Стоило скандальному застройщику Максиму Микитасю подать ходатайство о возвращении из СБУ в НАБУ дела, в котором он фигурирует вместе с замглавой ОП Олегом Татаровым, как против него выдвинули еще одно обвинение.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"По данным источников Цензор.НЕТ, сегодня Нацполиция выдвинула подозрение против Микитася в совершении уголовного преступления, не связанного с коррупцией", - сообщил он.

Это решение последовало сразу после того, как Микитась подал ходатайство о возвращении его и Татарова дела из СБУ в НАБУ, отметил журналист.

Читайте на Цензор.НЕТ: Суд перенес избрание меры пресечения Татарову на 30 декабря: прокуроры не явились на заседание

"Как лицо, сотрудничающее со следствием, Микитась находится под охраной НАБУ. Надеюсь, что такое поспешное решение Нацполиции не приведет к столкновениям, и полиция не посмеет задерживать подозреваемого по одному из самых громких коррупционных скандалов, который, согласно законному решению, находится под охраной. Все время после выхода из СИЗО Микитась находится под охраной НАБУ, снимать охрану детективы не намерены", - пишет Бутусов.

Главред Цензор.НЕТ отмечает, что выдвижение подозрения похоже на попытку давить на Микитася.

Также на Цензор.НЕТ: "Отмазывать" Татарова помогает Верховный Суд, - Шабунин

"Такое совпадение не может не вызывать версий о попытке оказать давление на ценного свидетеля по делу, которое непосредственно касается одного из руководителей государства. Надеюсь, полиция в ближайшее время заявит официальную позицию", - отметил он.

Против Микитася выдвинули подозрения по еще одному делу, не связанному с коррупцией, - Бутусов 01

Автор: 

Нацполиция (16700) Бутусов Юрий (4409) Микитась Максим (155) Татаров Олег (371)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Ох, відчуваю, сидітиме Венедиктова, якщо не упинздлює до Ростова
показать весь комментарий
28.12.2020 20:38 Ответить
+6
І як же той микитась займався корупцією при європатріотах що ніхто того не помічав? Якось дивно чути.
показать весь комментарий
28.12.2020 20:40 Ответить
+6
Такого не могло случится ни при одном из руководителей государства в прошлом. Шоу довгоносиків. Полиция отбивает у НАБУ подследственного. Радуйтесь любители Кварталов-бардак, так бардак!
показать весь комментарий
28.12.2020 20:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ох, відчуваю, сидітиме Венедиктова, якщо не упинздлює до Ростова
показать весь комментарий
28.12.2020 20:38 Ответить
С чего бы это? Есть прецеденты? Ее может осудить только коррупционный суд, но верховный и конституционный выдадут по решению против.
показать весь комментарий
28.12.2020 20:46 Ответить
2023 рік незабаром.
Бо недалека, оскільки дозволила себе використати.
показать весь комментарий
28.12.2020 20:52 Ответить
Юридически решение принял человек Портнова... А то, что ее ценности соответствую "команде" так она и не скрывает...
показать весь комментарий
28.12.2020 20:59 Ответить
то може "дєло об ізнасілованіі БЕНЯдіктовни корупціонером Микитасем" ?
показать весь комментарий
28.12.2020 21:28 Ответить
І як же той микитась займався корупцією при європатріотах що ніхто того не помічав? Якось дивно чути.
показать весь комментарий
28.12.2020 20:40 Ответить
та вы шо? микитася развратили только при этой власти, а при свинярчуках, он был таким честным, как свинярчуки , грановские,
показать весь комментарий
28.12.2020 20:45 Ответить
Ти зрозумів сам що написав і прочитав що написав я
показать весь комментарий
28.12.2020 20:48 Ответить
микитась при свинярчуках не был коррупционером?
показать весь комментарий
29.12.2020 06:34 Ответить
А ти що тоді чув щоб його звинувачували у корупції? Звісно не був.
показать весь комментарий
29.12.2020 07:41 Ответить
Хм. А у чому, власне він винен? Поки що вилами на воді писано.
показать весь комментарий
28.12.2020 21:24 Ответить
застраивать киев, в таких объемах без коррупции? если вы верите в честного застройщика, в нашей стране, то ваше место в желтом доме
показать весь комментарий
28.12.2020 21:26 Ответить
Ну, це ще не доведено. Він не був тим держслужбовцем, який брав хабарі.
Справа у тому, що ті, хто дає хабар теж несуть відповідальність, але у рази меньшу, ніж ті, хто бере
показать весь комментарий
28.12.2020 21:21 Ответить
Там вже доводити нічого не треба бо микитась рятуючи свою шкіру співробітничає зі слідством і вже зрозуміло що злодій а не агент під прикриттям.
показать весь комментарий
28.12.2020 21:25 Ответить
Такого не могло случится ни при одном из руководителей государства в прошлом. Шоу довгоносиків. Полиция отбивает у НАБУ подследственного. Радуйтесь любители Кварталов-бардак, так бардак!
показать весь комментарий
28.12.2020 20:44 Ответить
найбільша на сьогодні загроза за соцпитуваннями - втрата керованості країни
показать весь комментарий
28.12.2020 21:31 Ответить
Суд Украины это синоним квартала 95 !!!
показать весь комментарий
28.12.2020 20:50 Ответить
а еще, мыкытась гнал самогон и продавал порошенку
показать весь комментарий
28.12.2020 20:54 Ответить
Точно! Сама в того Микитася самогонку купляла! І з Петром розпивали! Тікі Маринці не кажить!)))
показать весь комментарий
28.12.2020 21:16 Ответить
Клиент лжёт с детства, а сейчас вообще под диктовку.Весьма вероятны трупы в бочках с цементом.По вновь открывшимся обстоятельствам.Его оппонент ,как адвокат, имеет встречное досье на пожизненное для клиента НАБУ..Это пока мои предположения ассоциативные.
показать весь комментарий
28.12.2020 21:13 Ответить
нехай якнайбільше вішають собак один на одного, жирних та... дохлих !
показать весь комментарий
28.12.2020 21:34 Ответить
Ну и что? Одно дело, два дела или три? Терпение, уважаемые! Рано или поздно все закончится в суде, как бы дорожка не вилась.
показать весь комментарий
28.12.2020 21:15 Ответить
Я думаю, що Микитась зіграв правильно. Фактично його переслідують за неправильну політичну позицію ті, хто відтиснув у нього бізнес.
А Микитась вирішив видати тих, хто з ним "працював", поставивши владу у незручне положення. Якщо садити Микитася, то паровозом підуть подільники, які зараз у владі.
Ну, а влада, на нього тепер вигадує липові справи, щоб у випадку руйнації справи, де Микитась фігурує с Татаровим і К, все одно покарати його
показать весь комментарий
28.12.2020 21:32 Ответить
А какая у него политическая позиция?
показать весь комментарий
29.12.2020 07:33 Ответить
Наскільки я зрозумів: "лягти під владу". От і клюють за те що з БПП був пов"язаний, і тільки $ 2 млн. дав на вибори Зелених служок.
показать весь комментарий
29.12.2020 12:07 Ответить
Микитась -жертва? Не смешите меня! Эта жертва перекусит и фамилию не спросит.Что он и доказывает сейчас силой.
показать весь комментарий
29.12.2020 09:29 Ответить
А чому б і ні. Бізнес відтисли татровови та компанія, за грішки одного нього на відсидку.
показать весь комментарий
29.12.2020 12:03 Ответить
Ну от чісто, як жінка кажу. Микитась -такий собі, симпатичний дядько. Хоча , звичайно, щось можливо, й зворував. Але харя татаріна - це ж пєрсонаж з дослідів Ломброзо! Чікатіло жив! Ну прям, як цой і кернес!)))
показать весь комментарий
28.12.2020 21:38 Ответить
Ех, тля. У 5-ти країнах переслідують Беню, у США сотня слідчих розкопує справу про відмивання Коломойським міліардів доларів стиринех у Держави. А він у нас має свого президента і депутатів.
А він тут у нас в своїх судах виграє проти Держави.
Зато усі сили кинуті на дрібниці. Микитась уже все чи майже все, що йому інкримінувалося, відшкодував на відміну від Беніних $5 млрд.
показать весь комментарий
28.12.2020 21:41 Ответить
Сподіваюся, що бенін квартал ненадовго. Бо Байден жеж -такі наближаєцця!)))
показать весь комментарий
28.12.2020 21:49 Ответить
Байден, то добре, але він за НАС УСІХ навряд чи нашу роботу зробить
показать весь комментарий
28.12.2020 22:01 Ответить
План Венидиктовой-Ермака-Татарова: По новому обвинению Нацполиции забрать Микитася у НАБУ, заключить в СИЗО,там в тихую грохнуть его "инфарктом", Труп ничего уже не скажет, дело Укрбуда, закроют посмерти главного подозреваемого, Татаров и Черниговский дружбан белые и пушистые продолжают кормиться сами и кормить властных благодетелей.
показать весь комментарий
28.12.2020 23:58 Ответить
 
 