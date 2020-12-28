Благодаря "Большой стройке" Украине удалось избежать существенного падения ВВП в 2020 году, - Шмыгаль

Благодаря государственной поддержке бизнеса и экономики Украине удалось избежать существенного падения ВВП в 2020 году.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время итогового заседания Кабинета Министров 28 декабря, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Глава правительства напомнил, что весной экономисты МВФ прогнозировали падение ВВП Украины в этом году более чем на 8%, что было сопоставимо с другими странами мира. Премьер подчеркнул, что одной из важнейших сфер поддержки экономики стала реализация инфраструктурных проектов в рамках программы "Большая стройка".

"Еще никогда в Украине за год не было построено и реконструировано такое количество дорог, школ, детских садов, спортивных учреждений. Более 100 млрд грн инвестиций в инфраструктурные проекты. На следующий год у нас так же большие планы по строительству социальной и транспортной инфраструктуры", - отметил Шмыгаль.

По словам премьер-министра, в этом году правительству удалось реализовать значительное количество антикризисных экономических программ по поддержке людей и бизнеса. В частности, была запущена программа по частичной безработице, которая сохранила рабочие места для более 400 тыс. человек.

"Начала работу беспрецедентная программа дешевых и доступных кредитов "5-7-9". Почти никто не верил, что в кризисный год она сможет полноценно заработать. Но мы видим больше 16 млрд грн выданных кредитов для 7 тыс. различных предприятий и предпринимателей ", - подчеркнул глава правительства.

Шмыгаль добавил, что с 1 апреля 2020 года для 1,5 млн пенсионеров, которые старше 80 лет, был повышены на 500 грн пенсионные выплаты, а в мае проведена индексация всех пенсий на 11%.

"Для поддержки наших пенсионеров в период пандемии было выплачено единовременное пособие в размере 1000 грн. В общем, средний размер пенсии вырос фактически в 3,5 тыс. грн, и этот рост продолжится в следующем году", - подчеркнул премьер.

Также глава Кабмина напомнил, что до 31 января продолжается регистрация на получение 8 тыс. грн одноразовой материальной помощи от государства.

"Уже есть более 400 тыс. заявок на получение помощи от государства за "карантин зимних каникул" в январе. На сегодня мы уже перечислили 2,8 млрд грн", - отметил Шмыгаль.