Благодаря "Большой стройке" Украине удалось избежать существенного падения ВВП в 2020 году, - Шмыгаль
Благодаря государственной поддержке бизнеса и экономики Украине удалось избежать существенного падения ВВП в 2020 году.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время итогового заседания Кабинета Министров 28 декабря, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Глава правительства напомнил, что весной экономисты МВФ прогнозировали падение ВВП Украины в этом году более чем на 8%, что было сопоставимо с другими странами мира. Премьер подчеркнул, что одной из важнейших сфер поддержки экономики стала реализация инфраструктурных проектов в рамках программы "Большая стройка".
"Еще никогда в Украине за год не было построено и реконструировано такое количество дорог, школ, детских садов, спортивных учреждений. Более 100 млрд грн инвестиций в инфраструктурные проекты. На следующий год у нас так же большие планы по строительству социальной и транспортной инфраструктуры", - отметил Шмыгаль.
По словам премьер-министра, в этом году правительству удалось реализовать значительное количество антикризисных экономических программ по поддержке людей и бизнеса. В частности, была запущена программа по частичной безработице, которая сохранила рабочие места для более 400 тыс. человек.
"Начала работу беспрецедентная программа дешевых и доступных кредитов "5-7-9". Почти никто не верил, что в кризисный год она сможет полноценно заработать. Но мы видим больше 16 млрд грн выданных кредитов для 7 тыс. различных предприятий и предпринимателей ", - подчеркнул глава правительства.
Шмыгаль добавил, что с 1 апреля 2020 года для 1,5 млн пенсионеров, которые старше 80 лет, был повышены на 500 грн пенсионные выплаты, а в мае проведена индексация всех пенсий на 11%.
"Для поддержки наших пенсионеров в период пандемии было выплачено единовременное пособие в размере 1000 грн. В общем, средний размер пенсии вырос фактически в 3,5 тыс. грн, и этот рост продолжится в следующем году", - подчеркнул премьер.
Также глава Кабмина напомнил, что до 31 января продолжается регистрация на получение 8 тыс. грн одноразовой материальной помощи от государства.
"Уже есть более 400 тыс. заявок на получение помощи от государства за "карантин зимних каникул" в январе. На сегодня мы уже перечислили 2,8 млрд грн", - отметил Шмыгаль.
Нас никуда не пускают, потому что мы не подписали соглашение об вакцинации с ЕС в рамках ассоциации, где бы нам дали бы вакцину из запасов ЕС, а нужно было бы только заплатить около 17 млрд грн.
Но из этих бы денег Зеленский, ни Крадуцкий не украли бы ни копейки, зато на «Велыкое крадивныцтво» Зели и Бени в бюджете нашлось 89 млрд, которые можно просрать на дорогах, а еще 30 млрд на всякое «возрождение Бомбасса», которые отдадут спонсору Зели Ахмету вместо просранных им темы на «реконструкцию шахт», которые он сдал в Донецке.
Це він за яку країну каже?
"Нє трєба скігліті",казав.
Всього на всього падіння 3,5%, подумаєш яка дрібниця.
А вата бігла голосувати за зепу, бо дасть дешевий кредит хату купити. А "дешевых и доступных" під 9,9% тільки на один рік, а далі 17%.
Укравтодор Зеленського втричі перевершив Укравтодор Порошенка. Бо вирішив закопати більше 12 мільярдів гривень у 30-кілометрову ділянку Н-31 у Дніпропетровській області. Тоді як https://poltava.to/news/53761/ попередники протендерили аналогічні 12 мільярдів гривень на будівництво втричі більшої ділянки - 80 кілометрів цієї ж траси з купою аналогічних штучних споруд і мостів у сусідній Полтавській області.
Падение ВВП в США в 4 квартале 30%.