2 312 59

Благодаря "Большой стройке" Украине удалось избежать существенного падения ВВП в 2020 году, - Шмыгаль

Благодаря государственной поддержке бизнеса и экономики Украине удалось избежать существенного падения ВВП в 2020 году.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время итогового заседания Кабинета Министров 28 декабря, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Глава правительства напомнил, что весной экономисты МВФ прогнозировали падение ВВП Украины в этом году более чем на 8%, что было сопоставимо с другими странами мира. Премьер подчеркнул, что одной из важнейших сфер поддержки экономики стала реализация инфраструктурных проектов в рамках программы "Большая стройка".

"Еще никогда в Украине за год не было построено и реконструировано такое количество дорог, школ, детских садов, спортивных учреждений. Более 100 млрд грн инвестиций в инфраструктурные проекты. На следующий год у нас так же большие планы по строительству социальной и транспортной инфраструктуры", - отметил Шмыгаль.

Читайте также: Строительство дорог - правильный шаг. Скорые стали добираться к больным быстрее по новым дорогам, - Зеленский в интервью The New York Times

По словам премьер-министра, в этом году правительству удалось реализовать значительное количество антикризисных экономических программ по поддержке людей и бизнеса. В частности, была запущена программа по частичной безработице, которая сохранила рабочие места для более 400 тыс. человек.

"Начала работу беспрецедентная программа дешевых и доступных кредитов "5-7-9". Почти никто не верил, что в кризисный год она сможет полноценно заработать. Но мы видим больше 16 млрд грн выданных кредитов для 7 тыс. различных предприятий и предпринимателей ", - подчеркнул глава правительства.

Шмыгаль добавил, что с 1 апреля 2020 года для 1,5 млн пенсионеров, которые старше 80 лет, был повышены на 500 грн пенсионные выплаты, а в мае проведена индексация всех пенсий на 11%.

Читайте также: В новый год заходим с прогнозами роста экономики на почти 5%, - Шмыгаль

"Для поддержки наших пенсионеров в период пандемии было выплачено единовременное пособие в размере 1000 грн. В общем, средний размер пенсии вырос фактически в 3,5 тыс. грн, и этот рост продолжится в следующем году", - подчеркнул премьер.

Также глава Кабмина напомнил, что до 31 января продолжается регистрация на получение 8 тыс. грн одноразовой материальной помощи от государства.

"Уже есть более 400 тыс. заявок на получение помощи от государства за "карантин зимних каникул" в январе. На сегодня мы уже перечислили 2,8 млрд грн", - отметил Шмыгаль.

ВВП (646) экономика (3892) Шмыгаль Денис (2817) Большая стройка (728)
+20
ага - благодаря большому дирибану...
28.12.2020 20:45 Ответить
+11
28.12.2020 20:46 Ответить
+10
Благодаря государственной поддержке бизнеса и экономики Украине удалось избежать существенного падения ВВП в 2020 году.

Це він за яку країну каже?
28.12.2020 20:46 Ответить
28.12.2020 20:45 Ответить
Задача чекістів проста - видати бажане за дійсне і змусити охлос в це увірувать. Минають століття а чекістські методи ніфіга не змінюються...
28.12.2020 20:48 Ответить
https://mobile.twitter.com/hohland_gosdep Госдеп Хохланда @hohland_gosdep

https://mobile.twitter.com/hohland_gosdep
https://mobile.twitter.com/hohland_gosdep

Нас никуда не пускают, потому что мы не подписали соглашение об вакцинации с ЕС в рамках ассоциации, где бы нам дали бы вакцину из запасов ЕС, а нужно было бы только заплатить около 17 млрд грн.

Но из этих бы денег Зеленский, ни Крадуцкий не украли бы ни копейки, зато на «Велыкое крадивныцтво» Зели и Бени в бюджете нашлось 89 млрд, которые можно просрать на дорогах, а еще 30 млрд на всякое «возрождение Бомбасса», которые отдадут спонсору Зели Ахмету вместо просранных им темы на «реконструкцию шахт», которые он сдал в Донецке.
28.12.2020 20:56 Ответить
Благодаря государственной поддержке бизнеса и экономики Украине удалось избежать существенного падения ВВП в 2020 году.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Це він за яку країну каже?
28.12.2020 20:46 Ответить
Шмыгаль !!!
28.12.2020 20:46 Ответить
28.12.2020 20:46 Ответить
ШмыгальШмыгальШмыгаль
28.12.2020 20:47 Ответить
Президент -Шмаркля, а прем'єр - Шмигаль. Легко запам'ятати
28.12.2020 20:56 Ответить
благодаря большому дерибану - удалось! олигархи не похудели а бедняки... а им отакой видосик + зарплаты многократно ниже европейских, а цены выше европейских!
28.12.2020 20:48 Ответить
Если фопам раздать по 8 тыс.гр. за будущий локдаун, а локдаун не объявлять и забрать деньи обратно - то ВВП вырастет на 16 тыс. гр. с каждого ФОП-а
28.12.2020 20:51 Ответить
трындабол
28.12.2020 20:51 Ответить
Шо воно несе?
28.12.2020 20:51 Ответить
Підскок на місці..
28.12.2020 20:51 Ответить
28.12.2020 20:52 Ответить
28.12.2020 20:53 Ответить
А то, что дороги получились золотые, это мелочь о которой и говорить не стоит...
28.12.2020 20:53 Ответить
спросите у Шмыгаля как он посчитал ВВП и я уверен шо он скажет : это "Большая стройка" минус "Ковидный фонд"
28.12.2020 20:53 Ответить
Ездил на море этим летом . Да дороги кое где делали. Но в то же время проехал по охрененной дороге Запорожье Днепр построенной в 17 году без всяких " больших строек" и пиара на каждом углу. И ситуация с баблом тогда была не такая радужная.
28.12.2020 20:55 Ответить
Вообще дорога Днепр Запорожье всегда была неплохой.
28.12.2020 22:24 Ответить
Ага. Видели мы вашу большую стройку и замки Ахметова и Косюка.
28.12.2020 20:55 Ответить
Не знаю как там у Шмыголя а у простых украинцев ВВП упало не менее 50%.
28.12.2020 20:56 Ответить
Цікаво, вже багато українців розчаровані в цьому урядові?
28.12.2020 20:56 Ответить
Шмигаль це людина Ахметова. ЗЄбанат взяв декілька мільйонів $ від Ахметова, щоб Шмигаль був головою Кабміну. Задача Шмигаль підняття тарифів на світло, та пільги для компаній Ахметова. Більше жодної роботи Шмигаль не буде робити. Йому насрати на всю Україну.( Як і всьому Кабміну)
28.12.2020 20:59 Ответить
Учитывая, что рост цен на продукты питания за год составил от 14 до 39% (для разных категорий продуктов), то для большинства населения вопрос стоит просто - либо платить коммуналку либо покупать продукты. А рост задолженности за комуналку в 2020 году составил 18%. Причины столь резкого роста задолженности в общем то просты. За 2020 год власть Зеленского было принято два решения о повышении тарифов на коммунальные платежи.(с)
28.12.2020 20:57 Ответить
Как вы уроды можете вообще считать ВВФ в плюсе если Украина раздала свое имущество иностранцам под облигации тоесть в оренду чтобы на кредитные деньги еще пару месяцев пошиковать?
28.12.2020 20:59 Ответить
Лысый, иди на х@й! Ты - задолбал своими анекдотами.
28.12.2020 20:59 Ответить
20 лет, это первая эпоха закончилась ,вторая эпоха 21 столетия будет эпохой индивидуализации каждого...,это между прочим позитивный момент...,
28.12.2020 21:02 Ответить
Адольф Алоїзович теж таке розказував.
"Нє трєба скігліті",казав.
28.12.2020 21:02 Ответить
28.12.2020 21:05 Ответить
Два сраных строителя....
28.12.2020 21:07 Ответить
Адольф реально построил..это факт. И кстати хорошие дороги построил и экономика росла сильно у немчуры..так чтоя бы не стал его ровнять с ЗЕбильным кодлом ЗЕмародёров...
28.12.2020 21:12 Ответить
Про Гітлерівські автобани-частковий міф (https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%96+%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC&oq=%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D0%B4&aqs=chrome.4.69i57j0l4j0i30l2j0i10i30.6740j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Немецкий автобан и нацистское мифотворчество ),а зростання економіки-лише за рахунок мілітаризації...Зростанням можна назвати лише умовно.
28.12.2020 21:57 Ответить
28.12.2020 21:09 Ответить
28.12.2020 21:11 Ответить
Мавзолейные Шариковы и Швондеры кормильцы...Анекдот Армению накормили,очередь Белоруси с Азербайджаном...Шакалы конченные...
28.12.2020 21:14 Ответить
28.12.2020 21:16 Ответить
Всякий кулик свою ямку хвалить.
28.12.2020 21:16 Ответить
28.12.2020 21:18 Ответить
верни украденное повышение цены дороги на 91% и ты получе до роста ввп еще этак ярдов 50-60. и на вакцину и на оборудование ивл не нужно будет искать бабки. и медикам будет чем платить и пенсии можно будет поднять. ни ты ни твой зе не обьяснили цену дороги 2020. просто сказали что на 91% дороже чем 2019. с учетом того что все матерьялы подешевели. ВО ЗАГАДКА, да? с хрена ли так вышло?
28.12.2020 21:24 Ответить
и еще.... еслиб вы не поддерживали бизнес а не трогали его, еслиб вы заставили платить налоги всех СВОИХ. было бы гораздо лучше. а еще таможня янтарь, офшоры. одалживалиб мы МВФу а не у них.
28.12.2020 21:29 Ответить
бинес он козел поддерживает. из кредита 5-7-9% годовых вылазят все 40% а то и больше. ЕСЛИ Я НАГОВАРИВАЮ на правительство и ЗЕ лично, подайте в суд, УРОДЫ!!!!!!
28.12.2020 21:33 Ответить
Во бреше...хто ж його посадить за брехню він же пам"ятник.
28.12.2020 21:38 Ответить
"Велике будівництво" не так сильно вплинуло на зростання середньої температури по палаті, як зростання цін. Тим більше що, будь-яке будівництво разово впливає на зростання ВВП. Ось, якби будувалися виробничі потужності то, ефект був би більш тривалим. Навіть будівництво повного циклу виробництва *********** мало б більш тривалий ефект на зростання ВВП.
28.12.2020 21:48 Ответить
"удалось избежать существенного падения ВВП в 2020 году"
Всього на всього падіння 3,5%, подумаєш яка дрібниця.
28.12.2020 21:54 Ответить
А якщо порівняти з 882-м роком, то успіхи взагалі вражаючі.
28.12.2020 21:59 Ответить
"беспрецедентная программа дешевых и доступных кредитов "5-7-9" для различных предприятий и предпринимателей"
А вата бігла голосувати за зепу, бо дасть дешевий кредит хату купити. А "дешевых и доступных" під 9,9% тільки на один рік, а далі 17%.
28.12.2020 22:00 Ответить
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlxfDpvPHtAhWks4sKHZf_AagQFjACegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fnashigroshi.org%2F2020%2F07%2F15%2Fchas-rekordiv-pivmil-iarda-dolariv-za-30-km-dorohy%2F&usg=AOvVaw2lH6gMJ2lQSJC2u2G-WScQ Час рекордів. Півмільярда доларів за 30 км дороги

Укравтодор Зеленського втричі перевершив Укравтодор Порошенка. Бо вирішив закопати більше 12 мільярдів гривень у 30-кілометрову ділянку Н-31 у Дніпропетровській області. Тоді як https://poltava.to/news/53761/ попередники протендерили аналогічні 12 мільярдів гривень на будівництво втричі більшої ділянки - 80 кілометрів цієї ж траси з купою аналогічних штучних споруд і мостів у сусідній Полтавській області.
28.12.2020 22:07 Ответить
во заливает ..да до той стройки допущены приближенный люди
28.12.2020 22:07 Ответить
Шмыгаленомика показывает рост.
28.12.2020 22:27 Ответить
Мы круче США!
Падение ВВП в США в 4 квартале 30%.
28.12.2020 22:37 Ответить
Давай, наговорюй собі строк побільше...
28.12.2020 22:37 Ответить
Фюреру тоже несколько лет удавалось поддерживать ВВП за счет большой стройки вооружений и армии, правда, за питанием ему пришлось в 39 отправиться в Польшу, в 40 во Францию, а в 41 в СССР, что боком вышло.
28.12.2020 23:19 Ответить
Роль Мендель не раскрыта.
28.12.2020 23:24 Ответить
З Нового року буде "зупиняти" ріст цін на газ, електренергію, ну, і само собою, інфляцію.
29.12.2020 06:59 Ответить
Надои у Шмыгаля растут невиданными темпами!
28.12.2020 23:46 Ответить
Так а толку. Фуры опять раскатают. Руководство полиции таже ментовня что и была при яныке. Можно "договорится"... и гонять без весов.
29.12.2020 00:07 Ответить
29.12.2020 00:40 Ответить
Правильно сказав. Все інше від ворогів України.
29.12.2020 18:53 Ответить
 
 