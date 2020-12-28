"Почему Арестович не рассказывает, как завел на минное поле снайперов из "Десны", и двое погибли 8 ноября 2018-го?" - генерал Кривонос

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) генерал-майор Сергей Кривонос утверждает, что советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович завел группу снайперов на минное поле.

Об этом он сказал в интервью НВ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Когда Арестович себя представляет как профессионала, военного эксперта, — а каким взводом, которой ротой командовал господин Арестович? Никакой. А почему он только в августе 2018-го ушел на войну? А почему господин Арестович не расскажет, как 8 ноября 2018 года он завел на минное поле группу снайперов из Десны, где двое погибли, а трое были тяжело ранены? Почему он не расскажет, каким образом и зачем он это сделал?" - сказал Кривонос.

Замсекретаря СНБО называет Арестовича "манипулятором чистой воды", "провокатором" и "попом Гапоном, который ведет наше общество на расстрел".

Читайте на Цензор.НЕТ: Арестович: Сообщение о смерти воина из-за интоксикации - техническая ошибка. Я перепутал и обнародовал версию оккупантов

"Его приглашали на эфиры, потому что приглашали тех, кто не был на войне. Все адекватные профессионалы и патриоты были на войне, а это чудо осталось и начало себя подавать как военного суперспециалиста. Потому что те, кто должен был защищать Украину, - они защищали ее на фронте. А тот, кто отсиживался в кустах, начал себя представлять военным специалистом", - добавил Кривонос.

Также на Цензор.НЕТ: "Это же уже какая-то пандемия тупости", - Фурса о высказываниях Арестовича про "версию оккупантов" и "слуги народа" Камельчука о проституции