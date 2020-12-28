РУС
Агрессия России против Украины
"Почему Арестович не рассказывает, как завел на минное поле снайперов из "Десны", и двое погибли 8 ноября 2018-го?" - генерал Кривонос

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) генерал-майор Сергей Кривонос утверждает, что советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович завел группу снайперов на минное поле.

Об этом он сказал в интервью НВ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Когда Арестович себя представляет как профессионала, военного эксперта, — а каким взводом, которой ротой командовал господин Арестович? Никакой. А почему он только в августе 2018-го ушел на войну? А почему господин Арестович не расскажет, как 8 ноября 2018 года он завел на минное поле группу снайперов из Десны, где двое погибли, а трое были тяжело ранены? Почему он не расскажет, каким образом и зачем он это сделал?" - сказал Кривонос.

Замсекретаря СНБО называет Арестовича "манипулятором чистой воды", "провокатором" и "попом Гапоном, который ведет наше общество на расстрел".

Читайте на Цензор.НЕТ: Арестович: Сообщение о смерти воина из-за интоксикации - техническая ошибка. Я перепутал и обнародовал версию оккупантов

"Его приглашали на эфиры, потому что приглашали тех, кто не был на войне. Все адекватные профессионалы и патриоты были на войне, а это чудо осталось и начало себя подавать как военного суперспециалиста. Потому что те, кто должен был защищать Украину, - они защищали ее на фронте. А тот, кто отсиживался в кустах, начал себя представлять военным специалистом", - добавил Кривонос.

Также на Цензор.НЕТ: "Это же уже какая-то пандемия тупости", - Фурса о высказываниях Арестовича про "версию оккупантов" и "слуги народа" Камельчука о проституции

облсовет (538) Черниговщина (1486) Кривонос Сергей (97) Арестович Алексей (336)
"Почему Арестович не рассказывает, как завел на минное поле снайперов из "Десны", и двое погибли 8 ноября 2018-го?" - генерал Кривонос - Цензор.НЕТ 9554
28.12.2020 21:02 Ответить
неужели начинается вывод всей гадости на чистую воду?..
28.12.2020 21:02 Ответить
одного генерал-майор Кривонос не знал.... )))))))"Почему Арестович не рассказывает, как завел на минное поле снайперов из "Десны", и двое погибли 8 ноября 2018-го?" - генерал Кривонос - Цензор.НЕТ 927

Генерал Кривоніс та майор Арестович це взагалі то різні щаблі військових проблем. Що спонукало генерала Кривоноса відкоментуватися по майору Арестовичу ? Має ж бути якась причина . Є скандали і вагоміше - ті ж самі вагнерівці. Щось не пригадую коментар генерала Кривоноса з того приводу. При цьому я щиро поважаю генерала Кривоноса. Дивує мене що всі кинулись на цю новину про Арестовича "як тузік на тряпку" ( москальске прислів'я).
29.12.2020 11:24 Ответить
Як на мене це теж дивно
29.12.2020 13:03 Ответить
Чому не судили зрадника, на фронті!
29.12.2020 11:28 Ответить
А кто такой генералиссимус Порошенко по мнению Кривоноса?Конечно он нечего дурного про него не скажет,он же его" карманный" генерал,а сказать про него много чего можно,провал на провале,зрада на зраде,в итоге просрал выборы самому Зеленскому.Арестович несомненно в инфо сфере работает на Украину,и делает это достаточно грамотно!Будет Зеля продолжать сотрудничать с Турцией и Британией я его поддержу несмотря на то что изначально он был для меня невыносим.
29.12.2020 12:15 Ответить
Наконец то эта политическая шлюха дождалась ответа от представителей ВСУ
29.12.2020 12:44 Ответить
Тут ось у чому справа.
До Кривоноса можуть бути питання (на які він відповість)
До Арестовича питань нема. Ну які питання до говно-блогера?
29.12.2020 12:59 Ответить
Не розумію чого всі раптом накинулись на Арестовича?
29.12.2020 13:02 Ответить
Ну так он зраду разгонять мешает.
29.12.2020 16:04 Ответить
Зелене чмо зібрало біля себе наймерзенніших представників руського міраю
29.12.2020 16:38 Ответить
Так за те йому Путін хєроя росії дав. А хєрої звьоздамі не хваляться.
29.12.2020 17:08 Ответить
Даже бульварный сплетник Гордон, поддержавший инфу о сорваной операции с вагнеровцами, в отличие от Алешки-майора , сравнивает уже судьбу Вовы с судьбой Юща , считая что до судьбы Яныка он ЕЩЕ не дотянул. Но у Гордона скорость его оценки для Вовы паральна кривой падения Вовиного рейтинга. После фильма о вагнеровцах он ему судьбу Яныка намалюет,,,
29.12.2020 17:17 Ответить
А кто такой генералиссимус Порошенко по мнению Кривоноса?Конечно он нечего дурного про него не скажет,он же его" карманный" генерал,а сказать про него много чего можно,провал на провале,зрада на зраде,в итоге просрал выборы самому Зеленскому.Арестович несомненно в инфо сфере работает на Украину,и делает это достаточно грамотно!Будет Зеля продолжать сотрудничать с Турцией и Британией.
29.12.2020 17:24 Ответить
Перукарі і таксисти краще знають як керувати країною , але вони давно при своїм ділі. Черчіль.
29.12.2020 18:59 Ответить
То говорят, что Арестович не воевал, а был в службе обеспечения, то заявляют, что он предательски заводит солдат на минные поля. Российские небратья, вы как-то определитесь в обвинениях. Арестович хреново воевал, или вообще не воевал?))
29.12.2020 19:54 Ответить
Зеленського оточують люди, які давали поради Януковичу - Рябошапка на г'ромадському
29.12.2020 21:47 Ответить
