Переметнувшиеся из СБУ Крыма в ФСБ Склянко и Черных обсуждали сбор информации о главе ГУР Буданове, - пресс-служба

Российские спецслужбы не прекращают искать возможности дестабилизировать ситуацию в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Минобороны, одно из направлений такой деятельности - "манипулирование фейковым компроматом на представителей высшего государственного и военного руководства" Украины.

"С начала вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства, кроме военных, политических и специальных мероприятий, кремлевские руководители уделяют особое внимание проведению информационно-психологических операций. Целью таких операций является комплексное воздействие на население Украины, что, в частности, включает попытки всячески дискредитировать представителей высшего государственного и военного руководства нашего государства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для этого на российских и пророссийских информационных ресурсах распространяются фейковые новости, документы, слухи, сплетни, вбрасываются якобы достоверные материалы, "которые свидетельствуют о профессиональной некомпетентности, фактах коррупции или каких-то позорных или "предательских" поступках отечественных руководителей". Так же действуют через агентов влияния на территории Украины.

"Особой и всегда желанной целью "потомков Дзержинского" являются представители руководства отечественных спецслужб, в том числе и Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - отмечают в пресс-службе.

Уточняется, что в декабре одно из подразделений ГУР МО Украины перехватило "разговор между двумя представителями российской Федеральной службы безопасности, которые находились в Симферополе и Донецке соответственно и обсуждали поиск информации о начальнике разведывательного органа МО Украины полковника Кирилла Буданова и передачу ее в управление ФСБ РФ, специализирующесся на проведении специальных и диверсионных операций".

"Зная, что этот канал связи уже перекодирован, ГУР МО Украины обнародует аудиофайл разговора и сообщает, что собеседниками являются бывшие сотрудники крымского Главка СБУ, которые изменили присяге и перешли на службу в ФСБ РФ", - сообщили в ГУР.

Так, в разговоре участвовали бывший начальник отдела контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности ГУ СБУ в АР Крым Александр Николаевич Склянко, 05.08.1973 г.р., и бывший заместитель начальника отдела контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности ГУ СБУ в АР Крым Николай Сергеевич Черных, 12.10.1978 г.р.

Расшифровка разговора.

Черных: Салют, Александр Николаевич, звонил?

Склянко: Да, смотри, а что это такое, не в курсе, двенадцатка чего-то по Буданову? Всю информацию предоставить. Мне Носов позвонил там, для двенадцатки - все, что есть по Буданову.

Черных: Нам тут задач никаких не было.

Склянко: Нового у нас ничего нет. Все, что у нас раньше было, все давали.

Черных: Ну да, ничего нет.

Склянко: Ну, сейчас Шокуров чего-то принесет, мы тогда по балалайке спросим за них.

Черных: Ну да, ничего нового не было.

Склянко: Ну, понятно.

"К сожалению, у Украины есть немало примеров предательства со стороны бывших офицеров украинских спецслужб. Военная разведка еще раз напоминает им, а также всем российским военным преступникам о неизбежности наказания за свои преступления", - резюмируют в ГУР.