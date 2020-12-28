РУС
Переметнувшиеся из СБУ Крыма в ФСБ Склянко и Черных обсуждали сбор информации о главе ГУР Буданове, - пресс-служба

Российские спецслужбы не прекращают искать возможности дестабилизировать ситуацию в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Минобороны, одно из направлений такой деятельности - "манипулирование фейковым компроматом на представителей высшего государственного и военного руководства" Украины.

"С начала вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства, кроме военных, политических и специальных мероприятий, кремлевские руководители уделяют особое внимание проведению информационно-психологических операций. Целью таких операций является комплексное воздействие на население Украины, что, в частности, включает попытки всячески дискредитировать представителей высшего государственного и военного руководства нашего государства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для этого на российских и пророссийских информационных ресурсах распространяются фейковые новости, документы, слухи, сплетни, вбрасываются якобы достоверные материалы, "которые свидетельствуют о профессиональной некомпетентности, фактах коррупции или каких-то позорных или "предательских" поступках отечественных руководителей". Так же действуют через агентов влияния на территории Украины.

"Особой и всегда желанной целью "потомков Дзержинского" являются представители руководства отечественных спецслужб, в том числе и Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - отмечают в пресс-службе.

Уточняется, что в декабре одно из подразделений ГУР МО Украины перехватило "разговор между двумя представителями российской Федеральной службы безопасности, которые находились в Симферополе и Донецке соответственно и обсуждали поиск информации о начальнике разведывательного органа МО Украины полковника Кирилла Буданова и передачу ее в управление ФСБ РФ, специализирующесся на проведении специальных и диверсионных операций".

"Зная, что этот канал связи уже перекодирован, ГУР МО Украины обнародует аудиофайл разговора и сообщает, что собеседниками являются бывшие сотрудники крымского Главка СБУ, которые изменили присяге и перешли на службу в ФСБ РФ", - сообщили в ГУР.

Так, в разговоре участвовали бывший начальник отдела контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности ГУ СБУ в АР Крым Александр Николаевич Склянко, 05.08.1973 г.р., и бывший заместитель начальника отдела контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности ГУ СБУ в АР Крым Николай Сергеевич Черных, 12.10.1978 г.р.

Расшифровка разговора.

Черных: Салют, Александр Николаевич, звонил?

Склянко: Да, смотри, а что это такое, не в курсе, двенадцатка чего-то по Буданову? Всю информацию предоставить. Мне Носов позвонил там, для двенадцатки - все, что есть по Буданову.

Черных: Нам тут задач никаких не было.

Склянко: Нового у нас ничего нет. Все, что у нас раньше было, все давали.

Черных: Ну да, ничего нет.

Склянко: Ну, сейчас Шокуров чего-то принесет, мы тогда по балалайке спросим за них.

Черных: Ну да, ничего нового не было.

Склянко: Ну, понятно.

"К сожалению, у Украины есть немало примеров предательства со стороны бывших офицеров украинских спецслужб. Военная разведка еще раз напоминает им, а также всем российским военным преступникам о неизбежности наказания за свои преступления", - резюмируют в ГУР.

+7
Украине нужно создать новую спецслужбу с нуля из националистов прошедших войну с Россией! И нужно спецслужбу сделать одну из самых жестких в мире по борьбе с врагами государства и спецслужба будет убивать врагов в любой точке мира и любыми средствами. Никакой пощады врагам!
28.12.2020 21:36 Ответить
+5
28.12.2020. В Крыму сотрудники ФСБ задержали заместителя министра экологии и природных ресурсов республики Сергея Компанейцева и сотрудника регионального управления ФСБ Антона Калиниченко. За вымогательство 38 млн рубликов у предпринимателя. Компанейцев - в 2005 уволился из СБУ, а Калиниченко в 2014г прямо с СБУ в ФСБ подался, как и все крымское СБУ вместе с упомянутым в статье Склянко и Черных.
П.С. Рекорд Гинесса по количеству предателей среди всех спецслужб мира за все времена.
28.12.2020 21:22 Ответить
+4
РАБссия и Белорусь за 30 лет не смогли Саюз создать...Быдло Мавзолейное,денег нет но вы держитесь?
28.12.2020 21:21 Ответить
Тыц😂🌷×××
28.12.2020 21:18 Ответить
Ахаха, ну ты и дебилище мокрожопое!
28.12.2020 21:26 Ответить
нема єдиного біологічного паспорта (якщо можна так це назвати) васточних славян. як і нема саме васточних словян. Навіть білоруси трохи таки інші за багатьох українців. Хоча вихідців із відтіля багато серед нас. І вони памятають про своє походження. Інколи по призвіщу (Литвиненко, Литвин, Литовченко і тд). А про москалів і поготів говорити про якусь подібність не варто. Я навчився відрізняти трохи дончаків. А ще є вихідці із залєсья, а жителі багатьох національних окраїн імперії? - дуже різні за видом.
Отже муйню зліпили у кремлі, лише там до сіх пор вірять і свистять про триєдину сущность трьох брацкіх народов.
28.12.2020 21:47 Ответить
А ти знаєш скільки кацапів з 2005-го по 2014-й побувало в Україні? Ото мєрєканці над ними поексперементували...
28.12.2020 21:38 Ответить
РАБссия и Белорусь за 30 лет не смогли Саюз создать...Быдло Мавзолейное,денег нет но вы держитесь?
28.12.2020 21:21 Ответить
28.12.2020. В Крыму сотрудники ФСБ задержали заместителя министра экологии и природных ресурсов республики Сергея Компанейцева и сотрудника регионального управления ФСБ Антона Калиниченко. За вымогательство 38 млн рубликов у предпринимателя. Компанейцев - в 2005 уволился из СБУ, а Калиниченко в 2014г прямо с СБУ в ФСБ подался, как и все крымское СБУ вместе с упомянутым в статье Склянко и Черных.
П.С. Рекорд Гинесса по количеству предателей среди всех спецслужб мира за все времена.
28.12.2020 21:22 Ответить
Про донецкое и луганское СБУ вообще ходят легенды, практически все донецкие получали еще одну зарплату от одного известного любителя футбола. Те СБУ-шники теперь вроде как враги, правда, почему-то некоторые получают украинские пенсии, имеют биометрические паспорта, без проблем пересекают границу в ОРДЛО, а потом вылетают (по делам? на отдых?) в Европу. Самые ушлые предатели уже перебрались на пмж в Европу и получили там статус беженцев.
Как-то так...
28.12.2020 21:36 Ответить
Цьому є пояснення. Бєглий хряк-шапкокрад за три роки, за допомогою агентів гру та керівника СБУ до речі теж агента гру, провели ротацію співробітників СБУ та МВС України в Криму. Всі патріотично ностроєні співробітники були переведені на материк, а прокацаплені ватани навпаки в Крим. Крим же не спонтанно був віджатий, а планомірно, до цього ***** готувалось декілька років.
28.12.2020 21:42 Ответить
В этом году СБУ обстреливало сотрудников ГРУ МО Украины, это типа тоже шапкокрад постарался? Президент ЛНР СБУшник Пасичник получал награду от Ющенко.... чему и фотка есть.... Думаю, что в СБУ вне зависимости от президентов набирают всяких мудней. Так сказать, селекция, если ты гандон и крот по-жизни, СБУ ждет тебя.
28.12.2020 21:55 Ответить
Андрюха, ты вообще мысль уловил? Я разве писал о том как подбирают кадры? Я писал о действующих кадрах состоявших на службе на тот момент. Так вот, как только пришел хряк беглый на трон сразу активизировалась работа по этому вопросу. Лояльных к ***** и ********* переводили в Крым, тех кто был патриотичным тех на материк. И весна 2014-го показала, як кажуть, хто де срав.
29.12.2020 19:05 Ответить
Рекорд Гиннеса принадлежит полковнику Олегу Гордиевскому,сдал агентуру Кремля в количестве 600 хмырей Штирлицов...
28.12.2020 21:24 Ответить
це що, натяки на те, що цензор постійно якісь фейки постить?
28.12.2020 21:24 Ответить
скляренко и черных объявить врагами народа и конфисковать све нажитое!
(пока не паймаете и не посадите)
28.12.2020 21:31 Ответить
"К сожалению, у Украины есть немало примеров предательства со стороны бывших офицеров украинских спецслужб" - а если задастся целью, то можно получить "немало примеров предательства со стороны нынешних". Для начала надо хотя бы сравнить их доходы и расходы.
28.12.2020 21:32 Ответить
Якийсь романс в прозі : "пєрємєтнувшієся і замєшкавшієся"
28.12.2020 21:34 Ответить
Украине нужно создать новую спецслужбу с нуля из националистов прошедших войну с Россией! И нужно спецслужбу сделать одну из самых жестких в мире по борьбе с врагами государства и спецслужба будет убивать врагов в любой точке мира и любыми средствами. Никакой пощады врагам!
28.12.2020 21:36 Ответить
То, что российский агент Ермак слил операцию украинской контрразведки по вагнеровцам, тоже манипуляция ФСБ?
28.12.2020 21:41 Ответить
На жаль в Україні є ще багато прикладів зрадників.
І що прикро, їх ніхто не садить, хоча багатьох знають в обличчя!!!!!!!!!!
28.12.2020 22:56 Ответить
 
 