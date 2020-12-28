РУС
Главные новости 28 декабря: Татарову не избрали меру пресечения, Кривонос рассказал, как Арестович завел снайперов на минное поле

Суд по избранию меры пресечению замглавы ОП Татарову не состоялся, Кривонос утверждает, что в 2018 году Арестович завел снайперов на минное поле, киевлянина могут посадить на 5 лет за прогулку по Львову в шапке ушанке, - главные новости Украины 28 декабря.

Дело Татарова

Суд не смог провести заседание по избранию меры пресечения заместителю главы Офиса Президента Олегу Татарову. После того, как дело передали из НАБУ в СБУ, суду неизвестны имена новых прокуроров - их не смогли вызвать, и они не явились на заседание. Новое заседание назначено на 30 декабря.

Скандальный застройщик Максим Микитась просит генпрокурора Ирину Венедиктову вернуть его и Татарова дела из СБУ обратно в НАБУ. По данным глареда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сразу после этого Микитасю сообщили о подозрении еще по одному делу, на этот раз - не связанному с коррупцией.

Тупицкий не пришел в Офис генпрокурора

Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий не явился в Офис генерального прокурора для вручения подозрения. Говорит, что не пришел по семейным обстоятельствам, но никаких документов не предоставил. Подозрение отправили по почте. Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля.

Представитель президента в КС Вениславский говорит, что Тупицкого могут отстранить, пресс-служба КС отвечает, что это противоречило бы Конституции.

Кривонос против Арестовича

Замглавы СНБО Сергей Кривонос утверждает, что советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в 2018 году завел группу снайперов на минное поле. Два человека, по его словам, тогда погибли, и трое были тяжело ранены.

"Все адекватные профессионалы и патриоты были на войне, а это чудо осталось и начало себя подавать как военного суперспециалиста. Потому что те, кто должен был защищать Украину, - они защищали ее на фронте. А тот, кто отсиживался в кустах, начал себя представлять военным специалистом", - говорит Кривонос об Арестовиче.

Обострение на Донбассе

С начала суток наемники РФ 13 раз открывали огонь по защитникам Украины. В районе Чермалыка ранен один украинский военнослужащий. Его эвакуировали, и он находится в удовлетворительном состоянии.

Тем временем глава ОП Андрей Ермак заявил, что на Донбассе готовится разведение сил и средств еще на 4 участках.

Свежий рейтинг партий

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, в парламент прошли бы 4 политсилы, - такие результаты представили Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Центра Разумкова и КМИС. ОПЗЖ поддерживаю 20%, "СН" - 18%, "ЕС" - 17%, "Батькивщину" - 12%.

Где Зеленский встретит Новый год

Глава государства собирается отметить Новый год в резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области. Об этом журналистам сообщил глава его Офиса Андрей Ермак.

5 лет за прогулку по Львову в советской ушанке

19-летний киевлянин приехал во Львов, пошел гулять по городу, замерз и, по его словам, купил на барахолке шапку. Шапка оказалась советской армейской ушанкой с кокардой с серпом и молотом. Киевлянина в ушанке заметил ветеран АТО, вызвал полицию, и теперь молодому человеку грозит 5 лет за решеткой за пропаганду коммунистического тоталитарного режима.

Зеленский Владимир (21582) рейтинг (1645) Кривонос Сергей (97) Тупицкий Александр (234) Татаров Олег (371) Арестович Алексей (336)
+16
А тепер він не те саме робить ?
Заводить людей на мінні поля.
показать весь комментарий
28.12.2020 22:02 Ответить
+8
Ахахаха
Різкий як дитячий понос прєдводітєль охвіса простих рішень, Сракашвілі, закликав ЗЄбаната звільнити Кривоноса, за критику ЗЄбаната )
показать весь комментарий
28.12.2020 22:06 Ответить
+8
так нет президегта, его заменяет сейчас какое то кривораульное чмо
показать весь комментарий
28.12.2020 22:13 Ответить
Если у Кривоноса есть доказательства пускай пишет заявление в прокуратуру и предоставляет факты.Если нету значит Кривонос оболгал Арестовича и Кривонос должен сесть в тюрьму за ложь
показать весь комментарий
28.12.2020 22:13 Ответить
НВП «Атлон Авіа» поставило Збройним силам України десятки безпілотних авіаційних комплексів А1-СМ «Фурія», а також виконала перший експортний контракт.
Про це повідомляє інформаційна агенція Defense Express.
Збройним Силам України у цьому році поставлено БпАК А1СМ «Фурія», які призначені для розвідки та коригування вогню артилерії.
«Головний споживач розробки - це артилерійські підрозділи бригад, з якими у нас налагоджено тісний зв'язок», - повідомив пан В'юнник.
Також компанія здійснювала ремонт та оновлення комплексів, які раніше були поставлені до частин ракетних військ та артилерії Сухопутних військ ЗСУ.
Зазначимо, що за результатами успішних державних випробувань, безпілотний авіаційний комплекс розвідки та коригування вогню артилерії А1-СМ «Фурія» офіційно прийнятий на озброєння Збройних Сил України наказом Міністерства оборони №115 від 09.04.2020 року.
Наразі вітчизняне підприємство продовжує ініціативні роботи зі створення нового безпілотного ударного комплексу (баражуючого **********) «Грім» і наступний рік, за думкою розробників, має стати проривним для цієї розробки.https://uprom.info/news/vpk/artylerijski-**********-zsu-otrymaly-desyatky-bezpilotnyh-kompleksiv-a1-sm-furiya/
показать весь комментарий
28.12.2020 23:42 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZX6PB_1V_b6r8RBZalEeaQgtIXlVG-Rxv-wGZhma9eGAJLaUlgtAMs3HLYOBLN9mw_oNKbtVNcFTR8rUXdPX3ZhK4TUjQ9hO9vjv6b-GIgWSVWtaEiAYkPEKbKNMqDWtQM&__tn__=-UC%2CP-R Юрий Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5075270705846518?__cft__[0]=AZX6PB_1V_b6r8RBZalEeaQgtIXlVG-Rxv-wGZhma9eGAJLaUlgtAMs3HLYOBLN9mw_oNKbtVNcFTR8rUXdPX3ZhK4TUjQ9hO9vjv6b-GIgWSVWtaEiAYkPEKbKNMqDWtQM&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·

Национальная полиция выдвинула подозрение против Максима Микитася - подозреваемого НАБУ, который пошел на сотрудничество со следствием

По данным источников Цензор.Нет сегодня Нацполиция выдвинула подозрение против Микитася в совершении уголовного преступления, не связанного с коррупцией.

Это решение последовало сразу после ходатайства Микитася генеральному прокурору о возвращении из СБУ в НАБУ его дела, по которому также проходит замглавы Офиса президента Олег Татаров.

Как лицо сотрудничающее со следствием Микитась находится под охраной НАБУ. Надеюсь, что такое поспешное решение Нацполиции не приведет к столкновениям, и полиция не посмеет задерживать подозреваемого по одному из самых громких коррупционных скандалов, который согласно законному решению находится под охраной. Все время после выхода из СИЗО Микитась находится под охраной НАБУ, снимать охрану детективы не намерены.

Ждем официальное оглашение подозрения, чтобы получить всю необходимую информацию.

Но совершенно очевидно, что такое совпадение не может не вызывать версий о попытке оказать давление на ценного свидетеля по делу, которое непосредственно касается одного из руководителей государства. Надеюсь, полиция в ближайшее время заявит официальную позицию.
показать весь комментарий
29.12.2020 00:07 Ответить
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZUlJrBbBlAU8pbKiJAKvKOylTE_piDzer0A7_bRL-oyoVGl5aDJXqqp8KUhgQsf27fDocO7kS_l1oaqYGnQM4-B-3YLQ0bMZMdyEELPwCNI_p-lcQO2sqscLOGFEn61ERc&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZUlJrBbBlAU8pbKiJAKvKOylTE_piDzer0A7_bRL-oyoVGl5aDJXqqp8KUhgQsf27fDocO7kS_l1oaqYGnQM4-B-3YLQ0bMZMdyEELPwCNI_p-lcQO2sqscLOGFEn61ERc&__tn__=-]C%2CP-R Oleg Khvoshchevsky
сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100023427242931&__cft__[0]=AZUlJrBbBlAU8pbKiJAKvKOylTE_piDzer0A7_bRL-oyoVGl5aDJXqqp8KUhgQsf27fDocO7kS_l1oaqYGnQM4-B-3YLQ0bMZMdyEELPwCNI_p-lcQO2sqscLOGFEn61ERc&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевським и https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=AZUlJrBbBlAU8pbKiJAKvKOylTE_piDzer0A7_bRL-oyoVGl5aDJXqqp8KUhgQsf27fDocO7kS_l1oaqYGnQM4-B-3YLQ0bMZMdyEELPwCNI_p-lcQO2sqscLOGFEn61ERc&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевским .
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?eid=ARCHUJjPn2PF9IwPNGJW9yLmca1aV-hRRoYUY4fFv9ZJ5WmovBp-THRYkN4_YHdX54R5wIbLIVSRDwoy&hc_ref=ARQKjC6Vz5-GSYs4A4oB7oyjCCTfM4uyRGytAJHf_4kzXFXVNcYFpyg-iXC4bey_cPU# 10 ч. ·

Глава конституционного суда,ГНИДА=Тупицкий,после вызова его на допрос СБЕЖАЛ(предположительно На Россию)..
показать весь комментарий
29.12.2020 00:08 Ответить
А как маскировался, ****!
показать весь комментарий
29.12.2020 07:51 Ответить
Да всё они эти Зеленские, Арестовичи, Ермаки и резниковы, Кравчуки и Кучмы, Рабиновичи и медведчуки, Арахамии и бондаренки, Бойки и Шуфричи, Погребинские и П. Симоненко, это недобитые советские ворюги-евреи и предатели интересов независимой Украины.
показать весь комментарий
29.12.2020 11:20 Ответить
 
 