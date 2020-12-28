Главные новости 28 декабря: Татарову не избрали меру пресечения, Кривонос рассказал, как Арестович завел снайперов на минное поле
Суд по избранию меры пресечению замглавы ОП Татарову не состоялся, Кривонос утверждает, что в 2018 году Арестович завел снайперов на минное поле, киевлянина могут посадить на 5 лет за прогулку по Львову в шапке ушанке, - главные новости Украины 28 декабря.
Дело Татарова
Суд не смог провести заседание по избранию меры пресечения заместителю главы Офиса Президента Олегу Татарову. После того, как дело передали из НАБУ в СБУ, суду неизвестны имена новых прокуроров - их не смогли вызвать, и они не явились на заседание. Новое заседание назначено на 30 декабря.
Скандальный застройщик Максим Микитась просит генпрокурора Ирину Венедиктову вернуть его и Татарова дела из СБУ обратно в НАБУ. По данным глареда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сразу после этого Микитасю сообщили о подозрении еще по одному делу, на этот раз - не связанному с коррупцией.
Тупицкий не пришел в Офис генпрокурора
Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий не явился в Офис генерального прокурора для вручения подозрения. Говорит, что не пришел по семейным обстоятельствам, но никаких документов не предоставил. Подозрение отправили по почте. Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля.
Представитель президента в КС Вениславский говорит, что Тупицкого могут отстранить, пресс-служба КС отвечает, что это противоречило бы Конституции.
Кривонос против Арестовича
Замглавы СНБО Сергей Кривонос утверждает, что советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в 2018 году завел группу снайперов на минное поле. Два человека, по его словам, тогда погибли, и трое были тяжело ранены.
"Все адекватные профессионалы и патриоты были на войне, а это чудо осталось и начало себя подавать как военного суперспециалиста. Потому что те, кто должен был защищать Украину, - они защищали ее на фронте. А тот, кто отсиживался в кустах, начал себя представлять военным специалистом", - говорит Кривонос об Арестовиче.
Обострение на Донбассе
С начала суток наемники РФ 13 раз открывали огонь по защитникам Украины. В районе Чермалыка ранен один украинский военнослужащий. Его эвакуировали, и он находится в удовлетворительном состоянии.
Тем временем глава ОП Андрей Ермак заявил, что на Донбассе готовится разведение сил и средств еще на 4 участках.
Свежий рейтинг партий
Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, в парламент прошли бы 4 политсилы, - такие результаты представили Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Центра Разумкова и КМИС. ОПЗЖ поддерживаю 20%, "СН" - 18%, "ЕС" - 17%, "Батькивщину" - 12%.
Где Зеленский встретит Новый год
Глава государства собирается отметить Новый год в резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области. Об этом журналистам сообщил глава его Офиса Андрей Ермак.
5 лет за прогулку по Львову в советской ушанке
19-летний киевлянин приехал во Львов, пошел гулять по городу, замерз и, по его словам, купил на барахолке шапку. Шапка оказалась советской армейской ушанкой с кокардой с серпом и молотом. Киевлянина в ушанке заметил ветеран АТО, вызвал полицию, и теперь молодому человеку грозит 5 лет за решеткой за пропаганду коммунистического тоталитарного режима.
