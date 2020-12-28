Гебрейесус о COVID-19: До сих пор неизвестны место зарождения вируса и животное, ставшее посредником для заражения человека
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил, что мир преодолел еще не все проблемы, вызванные коронавирусом COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"На этой неделе исполняется год с тех пор, как ВОЗ узнала о случаях пневмонии, вызванных неизвестной причиной. О них сообщалось в бюллетене органов здравоохранения Ухани", - сказал Гебрейесус на пресс-конференции 28 декабря.
Гендиректор ВОЗ отметил "невероятное сотрудничество между частным и общественным сектором в пандемию" и добавил, что в будущем году мир ждут "новые трудности". В частности, новые штаммы COVID-19.
Большинство ученых считают, что COVID-19 мог передаться человеку от летучих мышей, однако до сих пор точно неясно, какое животное стало посредником между летучими мышами и человеком при передаче вируса.
Считается, что вирус появился на рынке в Ухани, где в кулинарных целях торговали экзотическими животными. Однако теперь некоторые эксперты не исключают, что рынок лишь способствовал распространению вируса, а не был местом его зарождения.
Официально подтверждено, что к-вирус летучих мышей исследовался и селекционировался (!) в США в 2015 г. в проекте исследования возможностей передачи к-вируса человеку (не как биооружия, а как информационно-упредительная мера, чтобы знать может или нет - для этого и селекционировали).
Потом спецкомиссия в США признала эту программу опасной для страны и выкинула эти исследования за границу - сразу проект переехал в Австралию. Но там тоже не дураки и быстро сдыхали проект во всеядный Китай.
Угадайте куда именно переехали все исследования по проекту - в какой город и какой институт?
Правильно - в Ухань, в Уханьский институт вирусологии.
Позже в США, когда узнали куда Австралия сдыхала проект, создали комиссию и та прибыла в Уханьский УИВ с проверкой на предмет условий безопасности исследований. Их вывод - вопиющее несоответствие стандартам. Образно говоря их словами - там был проходной двор - заноси-выноси что хочешь почти без контроля.
Как произошло заражение.
В Ухане селекцию к-вируса продолжали на летучих мышах крупных видов. А эти виды в Китае едят. Причем не просто едят - а это у них крутой деликатес и кило мяса летучих мышей в Китае стоит в разы больше, чем мякоть говядины, учитывая то, что в Китае говядина весьма дорогая.
При исследованиях в процесс образуется очень много т. н. отработанного биоматериала - это подопытные животные после экспериментов, которые по протоколу должны утилизироваться: усыпляться и сжигаться в спецпечах. При этом большинство отработанных летучих мышей, которых пытались заражать разными комбинациями селекций к-вируса (которые в большинстве случаев нежизнеспособны или непатогенны) являлись вполне здоровыми и безопасными особями. То есть по умозрению некоторых китайских лаборантов получалось, что в УИВ зря переводили прекрасный дорогой продукт, сжигая его.
Вот лаборанты и начали там по-тихому небольшой бизнес - выносили живой отработанный материал, который не подавал признаков болезни, из института и сдавали этих мышей барыгам на уханьский рынок. В КНР мычат, что на том рынке дикими животными не торгуют - ну это как у нас на рынке дофига чего запрещено, но торгуют вовсю. А в Китае и подавно - там это был тогда символический запрет и на него не обращали внимания сами власти, не то что барыги.
И вот в один прекрасный момент в какой-то особи из отработанного материала УИВ к-вирус таки успешно мутировал и пошла веселуха на весь мир.
То есть все давно известно по источник заражения.