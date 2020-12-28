РУС
Новости Создание Поместной Церкви
В Украине действует более 7 тысяч религиозных общин ПЦУ и почти 12,5 тысяч - УПЦ МП, - МКИП

В Украине насчитывается 7097 религиозных организаций, принадлежащих к структуре Православной церкви Украины (ПЦУ), и 12410 - из структуры Украинской православной церкви, которая находится в единстве с Московским патриархатом.

Об этом говорится в полученном 28 декабря ответе Министерства культуры и информационной политики на запрос Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Статистический отчет, на который ссылается министерство, содержит устаревшие почти на год данные (по состоянию на 01.01.2020). Впервые они были опубликованы в приказе Министерства культуры и информационной политики Украины от 14.04.2020 № 1657.

"Для проведения богослужений религиозные организации Православной церкви Украины использовали 5299 культовых и приспособленных под молитвенные зданий: 3673 культовых здания и 1626 помещений, приспособленных под молитвенные. Украинская православная церковь в единстве с Московским патриархатом насчитывала 12410 религиозных организаций, которые в своем пользовании имели 11157 культовых и приспособленных под молитвенные зданий, в том числе 7804 культовых зданий и 3353 помещений, приспособленных под молитвенные", - говорится в ответе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПЦУ чувствует постоянное противодействие со стороны Кремля, - Епифаний

В министерстве также обратили внимание, что не располагают данными о деятельности религиозных структур, действующих на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.

Министерство культуры и информационной политики (787) УПЦ МП (1577) ПЦУ (792)
Топ комментарии
+23
УПЦ МП не существует.Есть незаконный филиал РПЦ в Украине.Когда уже цензоровские редакторы раздуплятся?
28.12.2020 22:47
+15
И это при том, что прихожан ПЦУ 38% населения , а прихожан МП 25%! Твари московитские только показухой занимаются.
28.12.2020 22:44
+15
МП це філія ФСБ в Україні!!! Нах,за порєбрік,цей розплідник сепарсько-колорадської гидоти !!!)))
28.12.2020 22:52
Скільки нероб ... піпец , а толку з них як з цапа молока .
28.12.2020 22:41
ПЦУ - це прямий звязок з церквою, яка хрестила київську русь...іншої тоді не було...
а в москві тоді не було ніякої церкви..
це до питання про спадковість і спадщину...
без цього історія лише з 1991 року
28.12.2020 23:31
Хто мене знає - мене важко звинуватити у прихильності до москалів. але правда така: прямий звязок з цеквою, яка хресттила Русь має грекокатолицька церква. Коли у констанитинополі почали хазяйнувати османи-мусульмани, то доступ до патріарха надзвичайно утруднився (до речі: статут церкви забороняє епіскопам чи митрополитам покидати місце прописки). І висвячувати в Україні митрополитів стало неможливим. І тоді руські князі і епіскопи звернулися до папи, аби стати під його руку. Чим розгнівали Великого Князя Константина Острозького. Ну не оцінив князь такого вигідного ходу. Частина епіскопів таких пішла під омофор папи (зверніть увагу на вигоди виторгувані ними: православний обряд, українська мова богослужіння), часттина так і бовталася вибираючи митрополитів поміж себе або навіть без оних.
І лише Сагайдачний, коли патріарх єрусалимський Єремія (якого послав саме султан) пішов через Україну висвячувати митрополита у москву (там був самозванець), то зажадав перед цим висвятити митрополита і для Києва. Тобто і в москві і в нас висвята була не від Константинополя, а від Єрусалиму. Певно боявся султан відпускати саме Константинопольсько. Боявся, що козаки можуть можуть оставитти патріарха у себе і тоді стати справді центром хрестиянства (ще й уніати на заході ).
Це я пояснюю для тих упоротих, що гавкають на віруючих та їхню релігійну організацію як якихось придурків. Як бачите: у Османській імперії ці питання нне вважали якимись нне вартими уваги. Але посилаючи до слабої і йогнутої на всю голову москви Єремію, все ж султан помилився. Бо не стала москва більш цивілізованою. А пихи і самовпевненості додалося аж до того, що майбутня російська імперія завдала османській дуже великих втрат. Ну хто ж знав?
29.12.2020 00:21
це лише додає барв українській церкві,..
отже єрусалимський патріарх доповнив українську церкву, як і папа?
показать весь комментарий
29.12.2020 16:05
Якщо висвячення творилося з ласки султана, то барв дійсно аж занадто. До речі: Єремія висвятив сина (!) митрополита московського, бо сам той перебував у полоні польського короля. коли митрополит повернувся з полону, то москалі сина прогнали і знову поставили папашу . Отака легітимність московської церкви. Патріархат вирвали загрозою життю гостю із Константинополя. Потім та згода на патріархат була визнана неканонічною. Потім, коли московія набрала достатньої сили, то старим "папам" прийшлось миритись з існуванням самозванців. Потім петро-збоченець взагалі відмінив патріарха. Але військова сила імперії і гроші з грабунку територій змушували до прихильності і визнання навколишніх православних церков. Яких росія визволяла з під турецького панування.
Якщо коротко: час все розставляє на свої місця. І ПЦУ визнають всі церкви. А якщо буде діалог із греко-католиками, то Україна має шанс стати дуже впливовою у християнському світі.
31.12.2020 17:32
Коли хрестили Русь, москви ще не було. а на тому місці, де є зараз москва, ще жаби квакали в болотах.
29.12.2020 00:22
Треба зауважити, що й розділу на католиків і православних ще не було.
31.12.2020 17:33
Так кацапы для массовки и придания статусности "митрапАлитов" уже во всех райцентрах и п.г.т. поназначали.
Их прихожане интересуют в последнюю очередь, как дополнение к политическому заказу луноликого Пу. А так: недвижимость (в снежной Нигерии все сооружения - собственность церкви, а не религиозной общины как у нас), бизнес без налогов, отмывка грязных денег и пр.
28.12.2020 22:54
Головне пастух,а стадо баранів знайдеться !!)))
28.12.2020 23:00
у полтавські епархії РпЦ був Філіп, випускник біофаку ХГУ, психолог за професією. Я мав з ним спілкування. Ганяв попів-алкашів та інших пройдисвітів. Але кременчуцькі вирішили вийти з під його влади дуже просто - створили із благословення Києва власний епіскопат. Ходили слухи, що... Не буду повторювати, бо не був свідком тих злочинів. Отак у кожній області. Був один епіскоп на область, стало двоє-троє. Багато попів мцп - малограмотні пройдисвіти, у яких в руках влада і ресурси. НЕ забуваємо: Новінський, Шуфрич та багато інших депутатів і начальників підтримуюють саме РПЦ. Багато попів стало фермерами. Ну звичайно ж не на тракторі самі їздять.
29.12.2020 00:29
Советую тебе пройтись и проехаться по храмам и монастырям ПЦУ и УПЦ и проверить эту статистику. Уверяю, сильно удивишься. Прихожане - это люди регулярно посещающие богослужения, а не патриотически настроенные атеисты, которых записывают в прихожан ПЦУ, равно, как и верующих, но не посещающих храмы людей. Я знаю эти опросы, - подходят к человеку и спрашивают - ты поддерживаешь ПЦУ или УПЦ ? А верит ли человек в Бога, ходит ли он в храм или вообще принадлежит к другой конфессии (католик, греко-католик, баптист, иудей, мусульманин...) - это никого не интересует. Вот отсюда и вытекает подобная, за уши притянутая, статистика.
28.12.2020 23:20 Ответить
Зїздь подивись як в Зах.Україні паства іде до церкви і як на Півд.,Цент. та Схід.Україні ідуть до церкви !!)))
28.12.2020 23:44
Не пойму к чему ты ведёшь ?
29.12.2020 00:17
Редактори ,то таке,цікаво коли народ роздуплиться !!)))
28.12.2020 22:57
Я прочитав спочатку, то подумав, що мені привиділось
28.12.2020 23:32
В Украине действует Медведчук, Ермак и Зеленский. Как там они вещали, Томос на хлеб не намажешь, поэтому они намазали на свой хлеб украинцев.
28.12.2020 22:49
Все попы УпцМп внештатные и со званиями скорее всего
28.12.2020 22:56
Штатні чи позаштатні,в званнях чи ні ,пох,за порєбрік !!!)))
28.12.2020 22:59
А вы ещё удивляетесь откуда в Украине такая бедность? А откуда богатство возьмётся при таком количестве тунеядцев и дураков, своих попов мало так ещё мацковских корми...
28.12.2020 23:01
За місце на сільському кладовищі 500 грн попу в лапу відстьобнули. Я вже мовчу за міста...
28.12.2020 23:11
Разве места на кладбищах священники распределяют ?
28.12.2020 23:23
порошенко вміє визначати пріоритети -
- віра, мова і, як бачимо, армія для багатства мають основне значення...
шлях сусідніх польщі, угорщини, словаччини чи литви тому підтвердження
28.12.2020 23:38
Це наріжні камені держави !!))
28.12.2020 23:47
Эти общины наверняка зомбируют половину населения и их поборы можно сравнивать с бюджетом Украины...
28.12.2020 23:05
Третє тисячоліття на дворі, а ми, незалежна Україна, і досі цих дармоїдів запорєюбрікових годуємо. Женіть цих попів кагебешних сраним віником на масковію.
28.12.2020 23:07
україна може відбутись, а може й ні...
кажуть, що приречені на те, щоб відбулась
28.12.2020 23:40 Ответить
Україна відбулася ще тоді, коли на московських болотах жаби квакали. Зрадників в Україні багато, ось саме це наша біда. Ці зрадники протягом всієї історії намагались знищити Неньку, вони і зараз над цим працюють. Дєрьмак та Янелох тому яскравий приклад.
28.12.2020 23:50 Ответить
Про що говорити, якщо навіть деякі колишні президенти в рясі дячка рпц красувались.
28.12.2020 23:16
про віру, мову та армію
28.12.2020 23:41
73%лохів їх якраз і не схавали...

фактично в цих трьох словах лозунгу викладена українська ідея...
віра, мова і, як бачимо, армія для багатства мають основне значення...
шлях сусідніх польщі, угорщини, словаччини, литви тому підтвердження

про мир, труд, май сказати нема чого...звучне, односкладне, безсмисленне поєднання..
по українськи не скандувалось - слово травень спотворювало всю звучність
29.12.2020 15:54
Вот потому надо провести украинский референдум о статусе кацапского сатаната в Украине . Должно быть 2 вопроса 1- признать иностранной церковью с обязательной вывеской , что это мудачье благославляет наших врагов , 2- полный запрет этой секты с конфискацией всего что эти твари нажили обманывая доверчивых граждан Украины.
28.12.2020 23:24
РПЦ в Україні, а не УПЦ, ще й не канонічні вони тут.
28.12.2020 23:44
" Невежды во власти" Иисус Христос 25 г.н.э
28.12.2020 23:53
Какая разрица, с этим православным быдлячим населением мы долго будем строить независимую Украину, или ждать, когда передохнут совки и хохлы и придет новое поколение, не знаю.
29.12.2020 00:00
1000%
29.12.2020 00:45
Немає УПЦ МП, є РПЦ в Україні... Фєдєрамтова православнута сєкта...
29.12.2020 00:39
існують бо їх керівник має корупційні зв*язки у Верховному Суді куди заносить гроші..і адміністративні суди заборонили всі намагання ліквідувати незаконні приходи московського патріархату які не приводять свої статути у відповідність до закону...І більшість цієї шушери з судової гілки влади ходить замолювати грихи до московського пархату
29.12.2020 01:26
жаль, что у раскольнической церкви больше приходов... но люди, которые раскольнические приходы посещают, когда-то поймут - они являются последователями нечисти на Земле и несут в свои семьи только зло... может понимание их изменит... но для начала пусть посмотрят на онуфрия - даже его внешний вид является воплощением человеконенавистничества... не говоря уже о его речах, исполненных ненавистью к украинцам...
29.12.2020 04:59
Мракобісся яке помножене на ФСБ.
29.12.2020 06:23
Подякуйте Баканову, що ця мережа ФСБ, знов чухає себе краще за всі інші.
Ви зробили це РАЗОМ!
29.12.2020 07:10
В Україні діє понад 7 тисяч релігійних громад ПЦУ і майже 12,5 тисяч - УПЦ МП, - МКІП - Цензор.НЕТ 8926
Геть усіх московських попів - сепаратистів ! Окупаційної кацапської церкви московського патриархата (УПЦ - МП) філіал ворожої Україні сатанинської РПЦ.
29.12.2020 07:23
Вся партия ОПЗЖ держится на прихожанах РПЦ.
29.12.2020 08:31
имели 11157 культовых и приспособленных под молитвенные зданий

12 тыс. молитвенных зданий на 40 млн. человек.
Это 3300 человек на одну церковь!
По воскресеньям и праздникам набиваются как селедки?
29.12.2020 10:16
12,5 тысяч гадюшников гундяевской секты и это на 30-м году независимости, и 7-м году войны с московским миром, дно, а какой победе можно говорить, только о капитуляции, где эти шляшковцы, тягниборцы, все катаются голой Ж, по разлитым щам, на бабло барыг и с ТВ обвиняют во всем пороха, типа нашли в зе-цирке, место для своего шоу.
29.12.2020 10:33
Сколько трутней в Украине. Средневековье, никак иначе, и всю эту ораву надо кормить бедной пастве))))
29.12.2020 11:13
--Не може такого бути щоб закордонна церква (МП) нашого найлютішого кривавого ворога окупанта в світі, вона теж не була ворожою нам українцям. І так воно і є, в Україні окупаційна церква московського патріархату (УПЦ - МП, це філіал кацапської РПЦ) який у всьому сприяє кремлівським фашистам )(уйла в їх кривавій загарбницькій війні проти України. Підтримує вона і тимчасову окупацію проклятою москвою суверенну українську землю Криму і Донбасу. Заохочує злочинну федералізацію і знищення суверенітету Української держави. І разом з проклятим кремлем намагається знищити рідну нам українську мову і рідну українську церкву ПЦУ. Ну а що треба чинити з усіма ворогами Української держави незалежно до яких організацій навіть релігійних ці вороги не відносилися. Так, і з ними кацапськими " святошами "треба поступати дуже жорстко, точно так як і з усіма іншими лютими ворогами окупантами Української держави .
29.12.2020 11:29
 
 