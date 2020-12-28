В Украине действует более 7 тысяч религиозных общин ПЦУ и почти 12,5 тысяч - УПЦ МП, - МКИП
В Украине насчитывается 7097 религиозных организаций, принадлежащих к структуре Православной церкви Украины (ПЦУ), и 12410 - из структуры Украинской православной церкви, которая находится в единстве с Московским патриархатом.
Об этом говорится в полученном 28 декабря ответе Министерства культуры и информационной политики на запрос Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.
Статистический отчет, на который ссылается министерство, содержит устаревшие почти на год данные (по состоянию на 01.01.2020). Впервые они были опубликованы в приказе Министерства культуры и информационной политики Украины от 14.04.2020 № 1657.
"Для проведения богослужений религиозные организации Православной церкви Украины использовали 5299 культовых и приспособленных под молитвенные зданий: 3673 культовых здания и 1626 помещений, приспособленных под молитвенные. Украинская православная церковь в единстве с Московским патриархатом насчитывала 12410 религиозных организаций, которые в своем пользовании имели 11157 культовых и приспособленных под молитвенные зданий, в том числе 7804 культовых зданий и 3353 помещений, приспособленных под молитвенные", - говорится в ответе.
В министерстве также обратили внимание, что не располагают данными о деятельности религиозных структур, действующих на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а в москві тоді не було ніякої церкви..
це до питання про спадковість і спадщину...
без цього історія лише з 1991 року
І лише Сагайдачний, коли патріарх єрусалимський Єремія (якого послав саме султан) пішов через Україну висвячувати митрополита у москву (там був самозванець), то зажадав перед цим висвятити митрополита і для Києва. Тобто і в москві і в нас висвята була не від Константинополя, а від Єрусалиму. Певно боявся султан відпускати саме Константинопольсько. Боявся, що козаки можуть можуть оставитти патріарха у себе і тоді стати справді центром хрестиянства (ще й уніати на заході ).
Це я пояснюю для тих упоротих, що гавкають на віруючих та їхню релігійну організацію як якихось придурків. Як бачите: у Османській імперії ці питання нне вважали якимись нне вартими уваги. Але посилаючи до слабої і йогнутої на всю голову москви Єремію, все ж султан помилився. Бо не стала москва більш цивілізованою. А пихи і самовпевненості додалося аж до того, що майбутня російська імперія завдала османській дуже великих втрат. Ну хто ж знав?
отже єрусалимський патріарх доповнив українську церкву, як і папа?
Якщо коротко: час все розставляє на свої місця. І ПЦУ визнають всі церкви. А якщо буде діалог із греко-католиками, то Україна має шанс стати дуже впливовою у християнському світі.
Их прихожане интересуют в последнюю очередь, как дополнение к политическому заказу луноликого Пу. А так: недвижимость (в снежной Нигерии все сооружения - собственность церкви, а не религиозной общины как у нас), бизнес без налогов, отмывка грязных денег и пр.
- віра, мова і, як бачимо, армія для багатства мають основне значення...
шлях сусідніх польщі, угорщини, словаччини чи литви тому підтвердження
кажуть, що приречені на те, щоб відбулась
фактично в цих трьох словах лозунгу викладена українська ідея...
віра, мова і, як бачимо, армія для багатства мають основне значення...
шлях сусідніх польщі, угорщини, словаччини, литви тому підтвердження
про мир, труд, май сказати нема чого...звучне, односкладне, безсмисленне поєднання..
по українськи не скандувалось - слово травень спотворювало всю звучність
Ви зробили це РАЗОМ!
Геть усіх московських попів - сепаратистів ! Окупаційної кацапської церкви московського патриархата (УПЦ - МП) філіал ворожої Україні сатанинської РПЦ.
12 тыс. молитвенных зданий на 40 млн. человек.
Это 3300 человек на одну церковь!
По воскресеньям и праздникам набиваются как селедки?