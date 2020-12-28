В Украине действует более 7 тысяч религиозных общин ПЦУ и почти 12,5 тысяч - УПЦ МП, - МКИП

В Украине насчитывается 7097 религиозных организаций, принадлежащих к структуре Православной церкви Украины (ПЦУ), и 12410 - из структуры Украинской православной церкви, которая находится в единстве с Московским патриархатом.

Об этом говорится в полученном 28 декабря ответе Министерства культуры и информационной политики на запрос Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Статистический отчет, на который ссылается министерство, содержит устаревшие почти на год данные (по состоянию на 01.01.2020). Впервые они были опубликованы в приказе Министерства культуры и информационной политики Украины от 14.04.2020 № 1657.

"Для проведения богослужений религиозные организации Православной церкви Украины использовали 5299 культовых и приспособленных под молитвенные зданий: 3673 культовых здания и 1626 помещений, приспособленных под молитвенные. Украинская православная церковь в единстве с Московским патриархатом насчитывала 12410 религиозных организаций, которые в своем пользовании имели 11157 культовых и приспособленных под молитвенные зданий, в том числе 7804 культовых зданий и 3353 помещений, приспособленных под молитвенные", - говорится в ответе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПЦУ чувствует постоянное противодействие со стороны Кремля, - Епифаний

В министерстве также обратили внимание, что не располагают данными о деятельности религиозных структур, действующих на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.