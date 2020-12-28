РосСМИ сообщали, что западные вакцины от COVID-19 могут превратить людей в обезьян, - Боррель
Российские пропагандистские СМИ лгали о западных вакцинах от COVID-19, пытаясь продать свой препарат "Спутник V". Их сообщения доходили до абсурда: они утверждали, что одна из западных вакцин "превращает людей в обезьян".
Об этом пишет в блоге верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ.
"Западные разработчики вакцин открыто высмеиваются в многоязычных российских государственных СМИ, что в некоторых случаях приводит к абсурдным заявлениям о том, что вакцины превратят людей в обезьян", - написал Боррель.
Он считает, что такая дезинформация явно направлена на страны, которым Россия хочет продать свою вакцину "Спутник V".
Читайте на Цензор.НЕТ: "Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцин, кроме РФ", - Ермак
Подобные действия угрожают общественному здоровью в условиях пандемии COVID-19, считает Боррель.
"Террористические организации, такие как Исламское государство, также использовали путаницу в ситуации с COVID для распространения своей собственной пропаганды", - отметил дипломат.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что российская вакцина работает эффективно и без сбоев, в отличие от британской вакцины, с которой "произошли некоторые сбои" из-за того, что она "содержит аденовирус шимпанзе", напоминает УНИАН.
Также на Цензор.НЕТ: Путин принял решение вакцинироваться от COVID-19, - Песков
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Видмедь! - Воскликнул Свинцов и, отшатнувшись, вскинул винтовку.
Но это был не медведь, а престранное существо, покрытое длинной шерстью, с проплешиной посреди хребта. Выскочив из кустов, оно бросилось прочь. Свинцов, сам превратившийся за это время в зверя, ринулся догонять. Существо достигло ближайшего дерева и, ловко перебирая всеми четырьмя лапами, вмиг взлетело к самой верхушке. Оттуда с беспокойством следило за подошедшими.
Свинцов, поставив винтовку к ноге, спросил Чонкина:
- Чо за животный, не ведаешь?
- Не знаю, - удивленно сказал Чонкин. - Похоже, что обезьян.
- Ты чо? - возмутился Свинцов. - Ты обезьянов видал когда?
- Видал, - сказал Чонкин. - Нас прошлый год в зверинец водили. Сперва в музей, а потом в зверинец. И там один был точно как этот и с голой жопой.
- Тьфу! - Сплюнул Свинцов. - И откуда ж они здесь берутся? У нас в тайге таковых не имеется. Видмеди, волки, белки и соболя есть, а обезьяны не водятся.
- Так откуда ж им тама быть, - Чонкин вспомнил утверждения Гладышева, - когда они все в человеков попревращались?
- Как это? - Не поверил Свинцов. - Оборотни что ли?
- Навроде того, - подтвердил Чонкин...." (В. Войнович)
Бессмертное произведение...жаль, что рано ушел...