15 794 139

РосСМИ сообщали, что западные вакцины от COVID-19 могут превратить людей в обезьян, - Боррель

Российские пропагандистские СМИ лгали о западных вакцинах от COVID-19, пытаясь продать свой препарат "Спутник V". Их сообщения доходили до абсурда: они утверждали, что одна из западных вакцин "превращает людей в обезьян".

Об этом пишет в блоге верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ.

"Западные разработчики вакцин открыто высмеиваются в многоязычных российских государственных СМИ, что в некоторых случаях приводит к абсурдным заявлениям о том, что вакцины превратят людей в обезьян", - написал Боррель.

Он считает, что такая дезинформация явно направлена на страны, которым Россия хочет продать свою вакцину "Спутник V".

Подобные действия угрожают общественному здоровью в условиях пандемии COVID-19, считает Боррель.

"Террористические организации, такие как Исламское государство, также использовали путаницу в ситуации с COVID для распространения своей собственной пропаганды", - отметил дипломат.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что российская вакцина работает эффективно и без сбоев, в отличие от британской вакцины, с которой "произошли некоторые сбои" из-за того, что она "содержит аденовирус шимпанзе", напоминает УНИАН.

Автор: 

