Задержанный на админгранице с Крымом экс-сотрудник МВД Федорян обеспечивал оккупантов транспортом, - материалы расследования

Задержанный на админгранице с Крымом экс-сотрудник МВД Федорян обеспечивал оккупантов транспортом, - материалы расследования

Экс-сотрудник МВД Украины из Крыма Николай Федорян не менее 12 раз предоставлял транспорт для российских военных в Крыму. Кроме того, он помогал им с перевозкой незаконно задержанных крымских татар.

Об этом говорится в постановлении Херсонского апелляционного суда, информирует Цензор.НЕТ.

Машины Федорян предоставлял оккупантам, когда работал начальником управления автотранспорта оккупационного предприятия "Черноморнефтегаз".

Один из эпизодов произошел в марте 2019 года и касается массовых обысков ФСБ России в домах крымских татар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат Лиманского горсовета осуждена за организацию "референдума" террористов "ДНР"

"38 машин, 2 автобуса по 40 человек, 3 легковых по 5 человек, 25 от 12 человек, 8 от 22 человек. Это на среду. Сбор машин в 03:30 утра. У Франко (место дислокации ФСБ в Симферополе. - Ред.)", - такое сообщение с информацией о необходимом транспорте Федорян получил от "Павла".

Он ответил: "Все, что можем, выделим. Генеральному ответили. согласовал".

Правоохранители также нашли переписку экс-чиновника с сотрудником ФСБ о перевозке крымских татар в СИЗО. В частности, россиянин просил у Федоряна "одну газель" для перевозки 6 человек. На что подозреваемый в госизмене ответил: "Куда подать?".

Напомним, пресс-служба Прокуратуры АРК и Севастополя сообщила, что 7 ноября на КПВВ "Каланчак" при попытке въезда в оккупированный Крым задержали бывшего сотрудника украинского предприятия "Черноморнефтегаз", которого подозревают в помощи российским правоохранителям при проведении обысков и задержаний граждан по крымским "делам Хизб ут-Тахрир".

Читайте также: Суд оставил под стражей крымского экс-чиновника МВД Федоряна, увеличив возможный залог до 21,2 млн грн

Позже стало известно, что задержанный - Николай Федорян, который до оккупации Крыма работал заместителем начальника ГУ МВД Украины в АР Крым - начальником милиции общественной безопасности.

9 ноября суд взял мужчину под стражу.

суд (25193) Херсон (3017) юстиция (758) государственная измена (1608) Федорян Николай (5)
Топ комментарии
+6
По законам военного времени Федоряна на мыло, а яйца развесить по майдановским столбам...
показать весь комментарий
28.12.2020 23:09 Ответить
+5
А сотрудники админорганов, выписывающих пачками биометрические паспорта оркам даунбаса, предателям Крыма не только не задержаны, даже многие пошли на повышение, сейчас в Киеве на хлебных местах.
показать весь комментарий
28.12.2020 23:00 Ответить
+2
Такі-да! Расстрелять мразь сєпарскую, а труп пуйлу на новийгод БАНДЕРОлью!)
показать весь комментарий
28.12.2020 23:22 Ответить
цікаво, чи до суда дійде, чи бубочка віддасть ***** без суду...
показать весь комментарий
28.12.2020 23:22 Ответить
а чего ему его отдавать?
МЕНЯТЬ !!!
показать весь комментарий
28.12.2020 23:28 Ответить
на таксіста? І це - обмін?
показать весь комментарий
28.12.2020 23:46 Ответить
я не говорила про таксиста...
показать весь комментарий
29.12.2020 00:07 Ответить
А мне кажется что он еще раньше откупится.
показать весь комментарий
29.12.2020 00:36 Ответить
самый хитрый из армян-
это коля хфедорян:
был чиновником -ментом,
стал предателем - скотом.
показать весь комментарий
28.12.2020 23:29 Ответить
Домашний арест или выйдет по символический залог.
показать весь комментарий
28.12.2020 23:37 Ответить
Ексспівробітник МВС України у Криму Микола Федорян не менше 12 разів надавав транспорт для російських військових у Криму. Крім того, він допомагав їм із перевезенням незаконно затриманих кримських татар. І цьому Міколаю Україна радо надала зброю, на відміну від її громадян, які як раби не мають права на самозахист себе, своєї родини і своєї країни.
показать весь комментарий
29.12.2020 07:50 Ответить
Как говорят наши "спортсмены" и "попса" - я вне политики..... и деньги не пахнут....
показать весь комментарий
29.12.2020 13:36 Ответить
 
 