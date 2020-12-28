Задержанный на админгранице с Крымом экс-сотрудник МВД Федорян обеспечивал оккупантов транспортом, - материалы расследования

Экс-сотрудник МВД Украины из Крыма Николай Федорян не менее 12 раз предоставлял транспорт для российских военных в Крыму. Кроме того, он помогал им с перевозкой незаконно задержанных крымских татар.

Об этом говорится в постановлении Херсонского апелляционного суда, информирует Цензор.НЕТ.

Машины Федорян предоставлял оккупантам, когда работал начальником управления автотранспорта оккупационного предприятия "Черноморнефтегаз".

Один из эпизодов произошел в марте 2019 года и касается массовых обысков ФСБ России в домах крымских татар.

"38 машин, 2 автобуса по 40 человек, 3 легковых по 5 человек, 25 от 12 человек, 8 от 22 человек. Это на среду. Сбор машин в 03:30 утра. У Франко (место дислокации ФСБ в Симферополе. - Ред.)", - такое сообщение с информацией о необходимом транспорте Федорян получил от "Павла".

Он ответил: "Все, что можем, выделим. Генеральному ответили. согласовал".

Правоохранители также нашли переписку экс-чиновника с сотрудником ФСБ о перевозке крымских татар в СИЗО. В частности, россиянин просил у Федоряна "одну газель" для перевозки 6 человек. На что подозреваемый в госизмене ответил: "Куда подать?".

Напомним, пресс-служба Прокуратуры АРК и Севастополя сообщила, что 7 ноября на КПВВ "Каланчак" при попытке въезда в оккупированный Крым задержали бывшего сотрудника украинского предприятия "Черноморнефтегаз", которого подозревают в помощи российским правоохранителям при проведении обысков и задержаний граждан по крымским "делам Хизб ут-Тахрир".

Позже стало известно, что задержанный - Николай Федорян, который до оккупации Крыма работал заместителем начальника ГУ МВД Украины в АР Крым - начальником милиции общественной безопасности.

9 ноября суд взял мужчину под стражу.