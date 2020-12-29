РУС
В эту среду кому-то из Украины может повезти выиграть 376 или 363 млн долларов (реклама)

Начать Новый 2021 год в качестве долларового мультимиллионера? Это возможно, с TheLotter.com.

В среду: лотерея США Powerball, самая популярная лотерея Америки, доступна украинцам, с джекпотом $363,000,000! Кроме того, вторая по популярности лотерея Америки, MegaMillions, разыграет 376 миллионов долларов, уже сегодня ночью!

На этой неделе: лотерея США Powerball, самая популярная лотерея Америки разыграет $363,000,000! Вторая по популярности лотерея Америки, MegaMillions, предлагает 376 миллионов долларов!

Где купить лотерейный билет?

Хотя билеты Powerball и MegaMillions продаются лишь на территории США, участвовать в лотереях Америки можно и находясь на другом конце света. Как? С помощью онлайн-сервисов покупки билетов, таких как theLotter.com, предлагающих участие в крупнейших тиражах мира. Сайт появился на рынке чуть менее 20 лет назад, и за прошедшее с тех пор время выплатил своим игрокам призы на сумму в более $100 миллионов, включая джекпоты и вторые призы в лото США. Все выигрыши клиентов сайта выплачиваются без комиссий. Оплата услуг сайта осуществляется за счет небольшой добавки к цене билета, которую вы платите при его покупке.

Вот как вы можете принять участие в лотерее США из Украины:

  • Зарегистрируйтесь на сайтеTheLotter.com, ведущем в мире сервисе для покупки лотерейных билетов онлайн.
  • Выберите лотерею из более, чем 50 доступных лотерей на сайте.
  • Заполните поля вашими любимыми номерами или воспользуйтесь автоматическим выбором.
  • Подтвердите покупку, и вы официально можете стать одним из победителей в предстоящем тираже.

Со дня основания компании в 2002 году, TheLotter звонит счастливцам, выигравшим в лотереи на сайте с поздравлениями: "Здравствуйте, вы выиграли в лотерею!"

Наталья из Украины выиграла приз в 1 миллион долларов в лотерее Мега Миллионы в 2017 году, купив билет онлайн на сайте TheLotter.com.

Адриан Коореманс, представитель компании TheLotter объясняет: "TheLotter дарит участникам потрясающую возможность участвовать в крупнейших и самых захватывающих лотереях мира. И что самое лучшее? Наши клиенты не просто участвуют в лотереях - они в них выигрывают!

Вы можете принять участие в тираже Powerball с джекпотом $363 миллиона здесь.

TheLotter– ведущий в мире онлайн-сервис по продаже лотерейных билетов мира. Лотерейные фанаты со всего мира доверяют сайту, предоставляющему безопасный и простой способ играть в крупнейшие лотереи мира с официальными билетами. За годы работыTheLotter выплатил призов на сумму свыше $100 миллионов, более чем 5.5 миллионам победителей со всего мира.

 Новость публикуется на правах рекламы

лотерея (215) США (27716)
Топ комментарии
+8
29.12.2020 10:03
+2
Ну тут Ляшку нема рівних, він виграє.
+1
Гроші псують людину.
кто-то за коммуналку заплатит!)))
Ну тут Ляшку нема рівних, він виграє.
Гроші псують людину.
Ляшко???!
Кто возмет билетов пачку
Тот получит...

- водокачку (с)
!!!!!!!!!
Что бы собрать такую сумму - проиграли 500 000 000 человек.
Ты следующий!
Ты следующий!
выиграй 363 миллионов долларов, заплати за коммуналку и спи спокойно
А сколько Украинцев с 2002г попали на ,,,,, баксов не говорят? Почему нет такой статистики?
"выиграю 376 или 363 миллионов долларов, куплю костюм с отливом и уеду жить в омерику. иначе всё отнимут слуги в законе." (С) ))
