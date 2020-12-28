РУС
Сын Кернеса Привалов стал директором фонда, мать дочери Муравицкая - владельцем ООО, а пасынок Гайсинский - собственником "торговой империи" Харькова, - ХАЦ

Осенью сын Геннадия Кернеса Даниил Привалов возглавил закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Зион", который зарегистрирован в Киеве.

Об этом стало известно из Единого государственного реестра юридических лиц, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Харьковского антикоррупционного центра.

"Фонд был создан в конце августа. Сначала размер уставного фонда составлял 6,5 млн грн. Но недавно его размер увеличился до 135 млн грн. Контактные данные фонда принадлежат КУА "Дализ-Финанс", которая занимается управлением активами. Информации, какими именно активами сейчас управляет фонд, нет. Также стоит отметить, что в 2020 году Привалов стал владельцем ООО "Алфавиль", которой принадлежит недвижимость на ул. Ярослава Мудрого в Киеве", - говорится в сообщении.

Антикоррупционщики отмечают, что вероятная мать дочери Геннадия Кернеса Ольга Муравицкая стала единственным владельцем ООО "Торговый дом Модд'а" сразу после смерти Харьковского городского головы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отношение к Кернесу не могло быть однозначным, однако у него было видение развития своего города, - Офис Президента

Кроме того, еще до смерти Геннадия Кернеса, его пасынок, Родион Гайсинский, буквально за несколько лет превратился из студента во владельца "торговой империи" Харькова.

Напомним, в ночь на 17 декабря в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Он не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите".

4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала Кернеса победителем выборов городского головы - за него проголосовали 60,34% избирателей. 9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова.

Также читайте: В мэрию Харькова пришли сотрудники СБУ: проверяют соблюдение режима секретности, - СМИ

Кернес Геннадий (1286) собственность (90) дети властьимущих (43)
+35
а гепа стал собственником роскошного гроба ))
29.12.2020 00:03 Ответить
+27
А воїни в окопах мерзнуть.

А пенсіонери копійки рахують.
А лікарі мруть від вірусу, а їх сім"ям нічого не виплачують.
А дебіли-ватники на лобєшніках набивають "кєрнєс".
29.12.2020 00:25 Ответить
+20
Напёрсточники и ворьп , а не капиталисты@
29.12.2020 00:28 Ответить
Русскіє.
29.12.2020 00:00 Ответить
Рускіє ідут!))(
29.12.2020 00:51 Ответить
Оперативно..Еще опарыши не взялись за работу,а Харьков дерибанят по-взрослому...
29.12.2020 00:56 Ответить
29.12.2020 06:48 Ответить
гепа ещ' в рошлом году переписал все свои торговіе площадки Конній рінок сумской и центральній на гайсинского
29.12.2020 07:43 Ответить
Ты само поняло, что накалякало?
29.12.2020 08:35 Ответить
чем тебе не нравиться то что я написал... а мне это говорит о том что ещё в прошлом году гепа знал что он двинет кони максимум через год и что бы избежать войны за наследство он тогда и переписал всЁ а насчёт САМО или ПОНЯЛО ты кто у нас??? я подозреваю что ГЕРМОфродит.. для таких как ты поясняю https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F) Гермафродит - организм, обладающий признаками мужского и женского https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2 пола , в том числе и имеющий как мужские, так и женские половые органы. Такое состояние организма может быть естественным, то есть видовой нормой (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC Гермафродитизм ), либо патологическим (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC Гинандроморфизм , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Интерсексуальность )
29.12.2020 08:44 Ответить
Ты не написал, а написало. Во-первых - пишут предложение с большой буквы. Во-вторых - существует синтаксис - расстановка знаков препинания. В-третьих - у меня дочь 16 ти лет. В-четвертых - я кмс по спортивной гимнастике и такое, как ты чм@ сложу в морской узел за пару секунд. Посему, настоятельно рекомендую быть осторожнее с высказываниями, а с желаниями и подавно, могут сбыться. Так что заткнуло свое вонючее безграмотное хлебало и перестало ср@ть на цензоре
29.12.2020 08:54 Ответить
Спортивная гимнастика..И что рондат сделаешь,или фляк? Скрутишь?Скрутить ,можешь только папироску... Хорошо.хоть мастер спорта по шахматам,а то вообще страшно было бы? Здесь свободная страна и свободный сайт.
показать весь комментарий
Ага и с тем учётом, что направленое выше, было адресовано не тебе)
показать весь комментарий
І звідки у "найчеснішого" мера такі статки !??? Дивно !!
показать весь комментарий
а фули, ПОТОМственные капиталисты, потом заработали.
показать весь комментарий
Напёрсточники и ворьп , а не капиталисты@
29.12.2020 00:28 Ответить
Та нє, потомствєнних капіталістів в Україні немає. Є потомствєнні грабіжники, потомствєнні діпутати, хоча це одне й те ж - що не грабіжник - то депутат. Мабуть більше потомствєнних і нема. Хіба потомствєнні придурки.
29.12.2020 00:46 Ответить
А дату выборов мэра Харькове наш парламент не собирается назначить?
показать весь комментарий
а гепа стал собственником роскошного гроба ))
29.12.2020 00:03 Ответить
смерть их сплотила
29.12.2020 00:03 Ответить
Волшебный наперсток! Как пришло. так и уйдет...
29.12.2020 00:04 Ответить
Ну...помянем..💩
29.12.2020 00:06 Ответить
Це дрібниці. Де награбоване? Там на лярди.
показать весь комментарий
А чому у сина прізвище Прівалов,що за сімейка дивна?
показать весь комментарий
Чтобы антисемиты не притесняли 😃
показать весь комментарий
Так может им всем свалить на землю обетованную, чтобы не притесняли? Живёшь на чужой земле будь готов, особенно если ты бандит, вор и любитель путина
показать весь комментарий
Не все так просто - евреи ашкенази на украинской земле живут столетиями и эта земля для них своя.
Границу надо проводить - совок ты или нет, чего я хочешь в жизни - русский мир или цивилизованную про-западную страну
Не все же хотят в Израиль ехать на ПМЖ
показать весь комментарий
у второго сына так же другая фамиличя ахаха
показать весь комментарий
другий, не рідний, пасинок
показать весь комментарий
Ето у того Гепы у которого в декларации был только дедушкин лисапет? Ну ниче. Скоро наследников Гепы хорошо потрусят и найдут в озере или шахте
показать весь комментарий
Мы - за трудовые династии!
показать весь комментарий
А шо там бєзутєшная вдова, залишилась без спадщини? Дайте їй трошки нові губьошки.
показать весь комментарий
Вдова Гепы стала владелицей одного из подвалов , где бабло бетоном залито )
показать весь комментарий
То на нові губьошки у неї таки є?
показать весь комментарий
А воїни в окопах мерзнуть.

А пенсіонери копійки рахують.
А лікарі мруть від вірусу, а їх сім"ям нічого не виплачують.
А дебіли-ватники на лобєшніках набивають "кєрнєс".
29.12.2020 00:25 Ответить
у лікарів відкрилося віконце - Польща радо приймає наших лікарів і визнає наші лікарські дипломи! отож, скоро ми будемо лікарів хіба з Африки запрошувати
показать весь комментарий
Не тільки Польща. Вже і Франція рада їх прийняти.
показать весь комментарий
просто нужно платить врачам достойные з/п (скажем, на 20% меньше, чем в Польше) - и они останутся здесь
показать весь комментарий
и, кстати, будут таки платить, придется
но это будет уже потом - после образовавшегося дефицита специалистов
показать весь комментарий
Точно, чув про це. Буде зєля всіх з телевізора ліковати і воду заряджати
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
а тепер можете розкуркулювати цю мерзоту!
показать весь комментарий
Не бачу коменти тупих харковчан з подякою сепару,що залишив сім'ю "не бедную"...
показать весь комментарий
Это какой-то позор . Просто мракобесие в Харькове
показать весь комментарий
Стокгольмський синдром - психологічний несвідомий захисний стан, який характеризується прив'язаністю жертви до кривдника. Або дурні повинні страждати.
показать весь комментарий
Ви хочете наших подяк напьорздочніку?! Я вас умоляю!))) Хай йому дякують його багаточисельні синки та пасинки з різноманітними прізвищами. Ну, шоб прі конфіскації все було пропорційно...ну ви понялі. Ойц, так там ще й доця софа . 11-ти рочків з Лондону намалювалась!) Карочє, купляйте попкорн!)))
показать весь комментарий
номано-номано!.. клан кернеса просто приватизировал Харьков. поздравляю харьковчан - наконец-то они нашли себе хозяина и стали его собственностью
показать весь комментарий
пропоную перейменувати харків в хернес.
показать весь комментарий
В куернэс).
показать весь комментарий
харьковские ватники одобрили тугосерю террориста
показать весь комментарий
так шо, і 6 місяців, як всі , не ждали?крутим так можна?
показать весь комментарий
Так він вже 6 місяців того, це оператор його Інстаграму передавав "привіти" харків'янам.
показать весь комментарий
Как сказала по телеку одна харьковчанка: я не видела, как Кернес воровал, но сколько он сделал. Не видела? Посмотри его е-декларацию - он долларовый миллионер. А теперь его империю еще и делят. А вы, ватники гребаные, не видите, как Харьков разворовывают, из-за уродливых обезьян по цене золота!
показать весь комментарий
Кожному кернесятку - по зернятку, а гоям харківським - гордіцца за "народного" мера.
показать весь комментарий
Вот ворье и поделило наперстки, а вы потомственные малоросские терпилы и дальше обслуживайте их.
показать весь комментарий
А говорили, что Кернес беден, как церковная мышь, его декларация была образцом честности мера-хозяйственника, а сам он долго мыкался по съемным квартиркам да по гостиницам. Откуда только все это взялось? Магия какая-то
показать весь комментарий
Да оттуда же, откуда бралась тимошенкофобия, петефилия и берётся нынешнее истошное оплёвывание Зеленского, столь обильное на этом форуме.
показать весь комментарий
ну, что ж
помнится мне, одного ректора на моих глазах переизбрали потому, что он "туалеты в университете отремонтировал"
да, туалеты - важно, но задача ректора в намного-намного большем!
так и с гепой
лавочки-садочки - это важно, но мер обязан делать намного больше
к сожалению, другие харьковские меры и этого не делали, все разворовывали
вот на этом контрасте гепу харьковчане и полюбили...
показать весь комментарий
Працюйте і збагачуйте дурні хохлуї жидокацапів, вони вам щастя принесуть!
А самі живіть на жебрацьку зарплату!
На слідуючих виборах виберіть вмером Фукса, ви без нього не зможете жити в ХарькОві!
показать весь комментарий
Я чего-то на ветке не увидел ни одного адепта шыкаладного петра с зрадой- зрадной. А ведь корнес в 2014 проволил уже съезд ХНР и готовил новые паспорта? А петекантропы? Это чмырье в стране в состоянии войны должно было сидеть пожизненно с конфискацией до надцатого колена. А оно цветет и пахнет... Спасибо петя...
показать весь комментарий
Наворовал этот недобитый-недовзорваный, кернес столько, что хватит всем его правнукам!! Недаром метро в Харькове строили столько лет и так дорого!! А вы харьковщане по прежнему Рыдаете за вором и предателем Украины???
показать весь комментарий
Ці всі фонди та торгові мережі створені на ваші гроші, харківʼяни. Це все у вас вкрав та награбував ваш "нєзабвенний і горячьо любімий Гепа". І це тільки "вершина айсберга". Так вам і треба, бо ви лохи та стадо баранів в більшості своєї. Жаль тільки невеликої меншості нормальних харків'ян, які змушені жити поряд з цим "стадом".
показать весь комментарий
Але історія доводить, що крадене та награбоване щастя не приносить. Так, ці синочки та дружини голодати мабуть не будуть, але Бог згодом все поверне бумерангом. Навіть не сумнівайтесь.
показать весь комментарий
Та гепа еще относительно тепленьким в шарите в памперсы какал, а они уже дерибанили в полный рост его активы. Знали чем все закончиться. В то время как биомасса за него на выборах галочки пыцкала)) Просто шикарнейший сценарий для очередного комедийного скетча. Теперь просто оформляют все по фондам, счетам и офшорам.
показать весь комментарий
