Сын Кернеса Привалов стал директором фонда, мать дочери Муравицкая - владельцем ООО, а пасынок Гайсинский - собственником "торговой империи" Харькова, - ХАЦ

Осенью сын Геннадия Кернеса Даниил Привалов возглавил закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Зион", который зарегистрирован в Киеве.

Об этом стало известно из Единого государственного реестра юридических лиц, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Харьковского антикоррупционного центра.

"Фонд был создан в конце августа. Сначала размер уставного фонда составлял 6,5 млн грн. Но недавно его размер увеличился до 135 млн грн. Контактные данные фонда принадлежат КУА "Дализ-Финанс", которая занимается управлением активами. Информации, какими именно активами сейчас управляет фонд, нет. Также стоит отметить, что в 2020 году Привалов стал владельцем ООО "Алфавиль", которой принадлежит недвижимость на ул. Ярослава Мудрого в Киеве", - говорится в сообщении.

Антикоррупционщики отмечают, что вероятная мать дочери Геннадия Кернеса Ольга Муравицкая стала единственным владельцем ООО "Торговый дом Модд'а" сразу после смерти Харьковского городского головы.

Кроме того, еще до смерти Геннадия Кернеса, его пасынок, Родион Гайсинский, буквально за несколько лет превратился из студента во владельца "торговой империи" Харькова.

Напомним, в ночь на 17 декабря в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Он не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите".

4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала Кернеса победителем выборов городского головы - за него проголосовали 60,34% избирателей. 9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова.

