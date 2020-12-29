Укладка очередного участка "Северного потока - 2" в водах Германии завершена, - оператор проекта

Укладка труб на участке длиной 2,6 километра в особой экономической зоне ФРГ завершена.

Об этом сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG информагентству dpa 28 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По информации издания, строительство газопровода "Северный поток - 2" в германских водах продолжается. Укладка труб завершена на участке протяженностью в 2,6 километра в особой экономической зоне ФРГ.

В середине января оператор планирует приступить к работам в водах Дании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД ФРГ Маас о "Северном потоке-2": О европейском суверенитете не придется говорить, если будем делать все по указке Вашингтона

Напомним, год тому назад благодаря американским санкциям строительство "Северного потока-2" было приостановлено. Российская сторона возобновила работы собственными силами с согласия немецкой стороны. До конца января трубопрокладку разрешили судну "Фортуна".

Сейчас газопровод длиной 1 200 км и стоимостью почти 9,5 миллиардов евро построен на 94%.

Администрация президента Трампа готовит пакет санкций против российского проекта газопровода Северный поток - 2, введение которых предусмотрено в утвержденном недавно Конгрессом законопроекте о финансировании оборонных нужд США.

Ожидается, что новую волну ограничений введет действующая администрация Трампа, срок полномочий которой завершается 20 января.

Также читайте: Российское судно "Фортуна", прокладывавшее трубы для "Северного потока - 2", покинуло место строительства газопровода