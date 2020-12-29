Укладка очередного участка "Северного потока - 2" в водах Германии завершена, - оператор проекта
Укладка труб на участке длиной 2,6 километра в особой экономической зоне ФРГ завершена.
Об этом сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG информагентству dpa 28 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
По информации издания, строительство газопровода "Северный поток - 2" в германских водах продолжается. Укладка труб завершена на участке протяженностью в 2,6 километра в особой экономической зоне ФРГ.
В середине января оператор планирует приступить к работам в водах Дании.
Напомним, год тому назад благодаря американским санкциям строительство "Северного потока-2" было приостановлено. Российская сторона возобновила работы собственными силами с согласия немецкой стороны. До конца января трубопрокладку разрешили судну "Фортуна".
Сейчас газопровод длиной 1 200 км и стоимостью почти 9,5 миллиардов евро построен на 94%.
Администрация президента Трампа готовит пакет санкций против российского проекта газопровода Северный поток - 2, введение которых предусмотрено в утвержденном недавно Конгрессом законопроекте о финансировании оборонных нужд США.
Ожидается, что новую волну ограничений введет действующая администрация Трампа, срок полномочий которой завершается 20 января.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Доля экологичных источников в энергетике Дании достигла исторического максимума!
http://sclistok.com/news/1620-dolya-ekologichnykh-istochnikov-energii-dostigla-v-danii-istoricheskogo-maksimuma
Плюс водород.
И еще одно - этим изобретением пользуются в промышленности не один десяток лет, называется он пневмопочтой и используется она на металлургических предприятия для связи плавильных печей с лабораторией (химанализ металла) и изобрел ее совсем не Маск - он тогда еще не родился.
Сам ***** заявив, що тільки за 2019 рік збитки Кацапії від санкцій склали 50 млрд. дол.. Звичайно, він бреше, занижаючи цю цифру разів в 5. Ілларіонов, принаймі, саме таке каже. Крім того, на утримання Криму, з-за якого власне і були накладені санкції, з бюджету Кацапії витрачаються колосальні суми, адже сам Крим зараз фактично НІЧОГО не виробляє. Він і для України був дотаційним, але щось таки виробляв.
https://censor.net/ru/user/199101
Из комментария на defence-line.org - Линия обороны
Domino | 29 Грудня, 2020
Американцы прекрасно осведомлены о проблемах мокшан по достройке СП-2. Его достроить российскими силами будет невозможно. Для укладки труб русачки могут испльзовать только две посудины - баржу "Фортуна" и "Академик Черский". Но вот проблема - Фортуна работает только на мелководье, а "Черский" имеет оборудование не под те трубы (меньшего диаметра). На него должны были поставить новое железо, но бабки на проект распилили и вывели на ненавистный Запад, так и гоняют его теперь из порта в порт, чтоб скрыть позор.
Дания долго издевалась над рашкой, но таки дала разрешение работать "Фортуне" в своих водах, прекрасно зная, что это судно на таких глубинах не работает. До лампочки такое разрешение.
11 декабря "Фортуну" выгнали в немецкую часть, где она начала укладку 2,6 км одной (!) только нитки (должна была две по 2,6) на мелководье глубиной 20 м.
23 декабря Трамп наложил вето.
25 декабря "Фортуна" ушла обратно, бо мелководье закончилось (характерно для русской рукожопости - при заявленной скорости 1,5 км в сутки "Фортуна" за две недели уложила только 2,6 и только одной нитки). Остается 14 км по немецкой части моря и 143 км по датской части. Укладывать нечем. Зато за эти две недели было рашенского пиара выше крыши. Не верьте этому пиару. Все ложь.
Заметьте, что при этом русачки свято чтут американские санкции - по их условиям они действуют при прокладке труб на глубине более 33 м. Москали вошкались эти две недели на 20 м и ничего не нарушили. Но на всякий случай в стопиццотый раз перерегистрировали "Фортуну" - теперь судно числится за фирмой-однодевкой, которая заявлена как продавец сантехники со штатом аж один человек, он же учредитель, он же гендиректор.
Так что Трамп наложил вето и может что-то и поимел от москвы, какие-то плюшки. Но руским это никак не поможет, потому что руки не выпрямятся. Трамп просто прогибается под деда вову, потому что это вето ему ничего не стоит (и так репутация ни к черту, гулять, так гулять), а вот за московский кредит (через Дойче банк, известная старая тема), вован с тамбовской братвой могут и спросить. Так что и Трампу это вето не поможет, тем более, оно будет преодолено Конгрессом.